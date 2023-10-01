«Я считаю это дело заказным»: у 69-летнего тренера украли... дом. А полиция и чиновники спустили дело на тормозах

Виктор Кириллович Кимбрат по профессии преподаватель физкультуры. С 1972 году работал тренером по горным лыжам в краевой детской спортивной школе № 1 . Возил детей на соревнования по краю и стране. В 2000-х годах трудился в краевой СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В. И. Махова . В 2014 году вышел на пенсию.



Так сложилось, что семью Виктор Кириллович не завел. Из родных у него была только мама, которая умерла в 2008 году. От нее осталась квартира в хрущевке. В 2011 году тренер продал квартиру и купил за 300 тысяч рублей участок в садовом товариществе.