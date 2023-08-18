Обманутая дольщица: 28-летняя инвалид с ДЦП три года ждет, когда застройщик, власти и подрядчик достроят ее квартиру

— Квартира будет в черновой отделке, соответственно, там нужно делать ремонт. Весной взяла на эти цели кредит — 400 тысяч рублей. Сто тысяч уже потрачено — купили обои и краны, еще деньги ушли бабушке на лекарства — она сильно болела. Триста тысяч рублей сейчас лежат на счете. Так заранее взяли кредит, чтобы побыстрее его выплатить, — поделилась Юлия Шохтина.



Она боится, что этой суммы на обустройство квартиры ей не хватит. По ее словам, только за работу в этой студии в 21 квадратный метр просят 200 тысяч рублей.