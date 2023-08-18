Обманутая дольщица: 28-летняя инвалид с ДЦП три года ждет, когда застройщик, власти и подрядчик достроят ее квартиру

Российские власти не раз заявляли, что в 2023 году в стране решат проблему обманутых дольщиков. Так, например, за семь месяцев 2023 года восстановили права более чем 21 тысячи дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил недавно вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. Очень надеется на решение своей давней и очень больной проблемы жительница Тюмени, инвалид первой группы Юлия Шохтина. Она уже три года не может въехать в свою квартиру-студию. Молодая женщина вложилась в долевое строительство дома, который точно в срок планировал сдать застройщик «Сибстройсервис». Компания не смогла выполнить обещания перед дольщиками, и властям пришлось вмешаться и привлечь подрядчика для завершения стройки. Но в получении квартиры Юлии это не помогло: она всё еще ждет собственное жилье. И это доставляет ей серьезные проблемы. Подробности — в материале наших коллеги из 72.RU.
Пока дом не сдали, девушка арендует комнату в общежитии, которая когда-то принадлежала ей.
— Я продала эту комнату, чтобы улучшить жилищные условия. Здесь я на коляске не могу проехать ни на кухню, ни к общему санузлу — проемы слишком узкие, даже на улицу сама здесь выехать не могу — пандус слишком крутой, — рассказывает Юлия Шохтина. — Решилась в 2019 году на покупку студии в ЖК «Москва». Бабушка смотрела там демонстрационную квартиру, там мне на коляске должно быть удобно передвигаться, и я даже смогу сама выходить на улицу, когда захочу.
Суммы от продажи комнаты в общежитии Юлии не хватило на покупку нового жилья, помогли благотворители. К 800 тысячам рублей добрая женщина добавила 325 тысяч, и Шохтина смогла купить студию. Но быстро въехать в квартиру не получилось.
— Дом должны были сдать в 2020 году, но у застройщика начались проблемы. С тех пор только обещания, что вот-вот, скоро закончим. Последнее, что нам сказали, что мы получим ключи в августе-сентябре 2023 года, — говорит Юлия Шохтина.
В тюменском Главном управлении строительства, утверждают, что дом действительно в начале августа ввели в эксплуатацию, скоро начнется выдача ключей.
— Квартира будет в черновой отделке, соответственно, там нужно делать ремонт. Весной взяла на эти цели кредит — 400 тысяч рублей. Сто тысяч уже потрачено — купили обои и краны, еще деньги ушли бабушке на лекарства — она сильно болела. Триста тысяч рублей сейчас лежат на счете. Так заранее взяли кредит, чтобы побыстрее его выплатить, — поделилась Юлия Шохтина.
Она боится, что этой суммы на обустройство квартиры ей не хватит. По ее словам, только за работу в этой студии в 21 квадратный метр просят 200 тысяч рублей.
— У меня пенсия — 24 тысячи 700 рублей. Шесть тысяч рублей плачу за аренду комнаты, за кредит — 11 тысяч 400 рублей. Остается около
Деньги можно было стребовать с застройщика за неустойку, но Юлия Шохтина не пробовала с ним судиться. Она говорит, что у нее просто нет на это денег, и она не думает, что сможет что-то получить. Но юристы считают немного иначе.
— Взыскать неустойку за сданное не вовремя жилье можно. Но нужно обращать внимание на то, что если жилье строилось во времена разгара ковидной пандемии, то там действовал мораторий на банкротство, на взыскание процентов с застройщиков и прочее. Вот за то ковидное время не получится взыскать, но за всё остальное — можно, — пояснил Игорь Тележкин, тюменский юрист. — Также подлежит взысканию компенсация морального вреда и неустойка. То есть если люди, покупали долевку, то там размер неустойки регламентирован федеральным законом о долевом строительстве. Но, конечно, сначала нужно внимательно изучить договор. В целом могу сказать, что что-то взыскать можно, даже если застройщик, например, завтра вдруг начнет банкротиться. Если уже будут решения о взысканиях морального вреда, то они при наступлении банкротства будут исполняться наряду с остальными и попадут в первую очередь.
Сейчас девушка снова пытается привлечь внимание благотворителей и просит неравнодушных людей помочь ей с ремонтом, если не финансами, то работой. Она обращалась с просьбой, чтобы ей предоставили рабочих, но получила отказ из-за того, что квартира частная, а не муниципальная. По словам Юлии Шохтиной, родственники ей не помогают.
— Больше двух лет с мамой не общаемся. Меня фактически воспитывала бабушка, и сейчас она заботится обо мне. Без нее я не могу выйти на улицу. У мамы моей всё хорошо, она не считает нужным мне помогать с ремонтом. Мать считает, что дети должны родителям помогать, — говорит Юлия.
У строительной компании «Сибстройсервис» проблемы начались в 2020 году. В ситуацию пришлось вмешаться властям, чтобы дольщики не превратились в обманутых. Строительство дома в ЖК «Москва» просрочили на три года, но люди все-таки смогут заселиться в купленное жилье.
Всего в России, по разным данным, остается более 40 тысяч обманутых дольщиков. За 2022 год были восстановлены в правах 54 тысячи человек. Как заявлял вице-премьер правительства Марат Хуснуллин: «Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч человек. Были и нарушения, где-то не работала сама экономика застройщиков, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили».
Между тем появились опасения, их высказывали депутаты, что часть обманутых дольщиков рискуют не получить свои квартиры в срок — до конца 2023 года, затягиваются сроки строительства.
В конце 2021 года на прямой линии губернатор Тюменской области заверял, что вопрос по ситуации с ЖК «Москва» держит на личном контроле. Тогда Моор говорил, что решен вопрос финансирования. Он также уверял, что власти будут следить и делать всё, чтобы до конца 2022 года объект ввели в эксплуатацию. В ноябре 2022 года «Сибстройсервис» перенес сроки сдачи дома на второй квартал 2023 года. В ГУС подтвердили, что дом уже ввели в эксплуатацию, скоро начнется выдача ключей.
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