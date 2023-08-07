Очередь на переезд подойдет через 83 года. Военный пенсионер живет в мертвом городке и ждет помощи от Минобороны

Александр подал в суд, но проиграл: по его словам, с заявлением он затянул, и его иск после увольнения уже не могли удовлетворить.

— Пришлось мне остаться здесь, в военном городке Валдай-3. Здесь и живу до сих пор с супругой. Дочка уже взрослая, переехала в большой город, работает бухгалтером.

В 2015 году мне удалось встать на учет по отселению: это программа, по которой из бывших закрытых городов и поселков военные могут переехать в город, получив сертификат на покупку жилья.

Согласно федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153), право на социальный сертификат для покупки жилья имеют граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, уволенные с военной службы с правом на пенсию, если они были поставлены на учет на получение соответствующей выплаты.