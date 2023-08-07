Очередь на переезд подойдет через 83 года. Военный пенсионер живет в мертвом городке и ждет помощи от Минобороны

По всей России немало закрытых военных городков, жизнь в которых раньше считалась престижной и комфортной. В них была своя инфраструктура: детские сады, школы, дома культуры. Но такие населенные пункты обычно находятся вдалеке от крупных райцентров. Они привязаны к конкретным воинским частям и после расформирования этих подразделений военные городки приходят в упадок.
В одном из таких почти мертвых мест живет пенсионер Александр Сиденко — бывший военный, ветеран труда. К двухэтажному дому, где почти все квартиры пустуют, ведет заросшая сорняками бетонная дорога, по которой Александр ездит на работу в соседнее село — он трудится на птицефабрике.
Уже не первый год пенсионер ждет положенное ему жилье: Минобороны обязалось выдать ему и другим жителям умирающих военных поселений сертификаты на покупку квартиры в крупных городах. MSK1.RU рассказывает эту непростую историю.
В молодости Александр служил на Севере, на Кольском полуострове. Потом он перевелся в воинскую часть
— Служил я в ракетных войсках, — рассказывает Александр. — Но когда часть расформировывали, меня сократили по штатным мероприятиям. Было это в 2011 году.
Александр подал в суд, но проиграл: по его словам, с заявлением он затянул, и его иск после увольнения уже не могли удовлетворить.
— Пришлось мне остаться здесь, в военном городке Валдай-3. Здесь и живу до сих пор с супругой. Дочка уже взрослая, переехала в большой город, работает бухгалтером.
В 2015 году мне удалось встать на учет по отселению: это программа, по которой из бывших закрытых городов и поселков военные могут переехать в город, получив сертификат на покупку жилья.
Согласно федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153), право на социальный сертификат для покупки жилья имеют граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, уволенные с военной службы с правом на пенсию, если они были поставлены на учет на получение соответствующей выплаты.
В Министерстве обороны сообщили Александру, что он в очереди на отселение, но с тех пор прошло уже восемь лет, а квартиру он так и не получил.
— Каждый год мне шлют отписки: вы стоите на учете, мы о вас помним, не волнуйтесь. Я всё жду, когда придет моя очередь.
— В нашем доме живут всего две семьи. Прапорщик вот тоже который год уже в очереди стоит, как я. И всё не выдадут никак сертификат. Управляющей компании, которая следила бы за домом и двором, у нас нету: была одна, «Славянка» называлась, да и там ничего не делали, ремонта мы не видели очень давно. Нет даже нормальной дороги: глина да бетонные плиты.
Переехать Александр с супругой должны в Великий Новгород, именно там им полагается приобрести жилье по обещанному Министерством обороны сертификату.
— Куда я только ни писал, — сокрушается пенсионер. — И в Палату президента, и в Госдуму писал. Везде отвечали, мол, у меня есть ответ от Минобороны, они этим занимаются, к ним и нужно обращаться.
От самого министерства Александру пришел недавно ответ, что перед ним в очереди еще 1412 человек, которые встали на учет до 2015 года. При этом за 2023 год на реализацию программы переселения жителей полузаброшенных военных городков было выделено 86,2 млн рублей, оформлено всего 17 сертификатов. Таким образом, при помощи нехитрой математики можно понять, что очередь до Александра дойдет через 83 года. Сейчас ему 56.
Несмотря на то что Александр давно вышел на пенсию, он продолжает работать: ездит за 13 километров на птицефабрику в село Яжелбицы, где отрабатывает смены механиком производственных помещений.
Редакция MSK1.RU направила официальный запрос в Министерство обороны РФ и отдельно — в Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны. Мы дополним материал, если получим ответ от ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, как пенсионерка из Керчи доверилась давним знакомым, обещавшим помогать ей в старости, но они оказались мошенниками и обманом получили ее квартиру. Также читайте о том, как в России судятся за бесплатные квартиры и почему это не помогает.