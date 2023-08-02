Банки начали поднимать ставки по ипотеке. Что будет с ценами на жилье

В то же время эксперт надеется, что рост ипотечных ставок будет незначительным, особенно по программам с господдержкой.



— Российскому рынку недвижимости всего около 40 лет. Последние пару лет по ставкам вообще было вау! Но и сейчас по-прежнему лучшее время для взятия ипотеки, — уверен Степан Подпятников. — Будем смотреть, что предложат застройщики. Многие из них пользуются льготными ставками и делают интересные продукты. Также очень ждем льготную ипотеку на вторичное жилье, она подхлестнет рынок.



По мнению эксперта «Финам» Наталии Пырьевой, весомых причин для роста цен сейчас нет.

— Поскольку обстановка в стране остается крайне неопределенной, то оценить перспективы рынка недвижимости в 2024 году пока сложно. Будет ли государство сохранять действие льготных программ или ужесточит условия ипотечного кредитования, на сколько еще повысится ключевая ставка, будет ли расти инфляция и так далее. Учитывая, что на данный момент цены на рынке недвижимости пребывают в «боковике» и не особо стремятся к коррекции, можно предположить, что к 2024 году начнется новая волна роста. Тогда как условия ипотечного кредитования, по идее, будут ужесточаться. При таком сценарии выгоднее успеть приобрести недвижимость сейчас, если речь идет о привлечении ипотечных средств, — посоветовала Наталия Пырьева.

