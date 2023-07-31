«Какой несовершеннолетний? Ему 17 лет!» История москвички, которую вместе с сыном выкинули из единственной квартиры на улицу

Несмотря на обещание бывшей супруги Александра и несмотря на то, что Татьяна с сыном прописаны в квартире, новый собственник потребовал освободить жилье прямо сейчас.



— Ее адвокат звонил, говорил, что хочет начать ремонт, — говорит женщина. — Но он же присутствовал на всех наших договоренностях, знал, что мне нужно время на строительство дома. Они оба заверяли: «Стройся, никто тебя не гонит». Теперь он сказал, что в квартире будут жить его дети, а меня выселят силой, если до 5 июля сама не сдам ключи.

