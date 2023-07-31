«Какой несовершеннолетний? Ему 17 лет!» История москвички, которую вместе с сыном выкинули из единственной квартиры на улицу

Недавно наши коллеги из MSK1.RU рассказали историю Татьяны — москвички, лишившейся после смерти мужа единственного жилья. Из-за отсутствия регистрации квартиру забрала бывшая жена покойного, после чего продала жилплощадь своему адвокату.
В квартире, которой пару три недели назад лишилась Татьяна, она жила с мужем Александром до его смерти. Прописаться там Татьяне так и не удалось: жилье не было приватизировано, Александр получил квартиру по социальному найму много лет назад и зарегистрировал там бывшую жену. Вскоре пара развелась, но прописка осталась, и Татьяна, когда вышла замуж за Александра, не смогла там прописаться — бывшая жена отказывалась дать согласие.
— В прошлом году Саша погиб. Несчастный случай, — вздыхает Татьяна. — Очень внезапно. Мы, конечно, ни о каком завещании не думали — были уверены, что нам еще много лет вместе предстоит прожить. Но он погиб, а я осталась ни с чем. После смерти Саши его бывшая жена приватизировала квартиру и сразу же продала ее своему адвокату. Правда, перед этим она оформила нам с сыном регистрацию — до 2025 года мы вправе проживать в квартире, пока не построим дом на нашем участке в Московской области.
Несмотря на обещание бывшей супруги Александра и несмотря на то, что Татьяна с сыном прописаны в квартире, новый собственник потребовал освободить жилье прямо сейчас.
— Ее адвокат звонил, говорил, что хочет начать ремонт, — говорит женщина. — Но он же присутствовал на всех наших договоренностях, знал, что мне нужно время на строительство дома. Они оба заверяли: «Стройся, никто тебя не гонит». Теперь он сказал, что в квартире будут жить его дети, а меня выселят силой, если до 5 июля сама не сдам ключи.
Татьяна поняла, что времени до 2025 года нет, поэтому вместо добротного деревенского дома решила построить сначала временную бытовку. Но и это она не успела сделать — собственник квартиры прислал за своей недвижимостью сотрудников полиции и монтажников с инструментом для вскрытия дверей.
— Когда всё началось, меня не было дома, — вспоминает Татьяна. — Дома был сын, ему всего 17. Дверь начали вырезать болгаркой. Сын держал наших собак, чтобы они, не дай бог, никого не покусали, ведь в их дом вламываются.
На площадке стояли двое сотрудников в форме. Я вызывала полицию. Наряд приехал, но, встретив коллег, они сразу уехали. Полицейские говорили, что собственник квартиры вправе делать что угодно.
Татьяна успела подъехать к своему дому, когда от входной двери почти ничего уже не осталось. В квартиру их с сыном больше не впустили. Ночевать пришлось на лестничной площадке этажом ниже.
— Так мы и сидели с собаками. Как бездомные. На второй день дворники начали выносить на улицу наши вещи. Мебель, технику, одежду — всё это лежало на газоне у подъезда. Весь день они освобождали квартиру от наших вещей, а поздно вечером, когда закончили, я уже не смогла вызвать машину, чтобы всё это увезти.
На следующий день Татьяна вызвала грузовую машину. Они с сыном переехали на участок, где не было ничего, кроме поросшей травой земли.
— Неделю мы мерзли под дождем в палатке. Я заболела — видимо, простудилась из-за непогоды. Не было никаких сил. Сейчас вроде немного получше...
Вещи у нас до сих пор лежат под навесом на траве. Бытовка потихоньку строится, но, конечно, уже о полноценном доме остается только мечтать. Присоединим к этой бытовке вторую, постараюсь как-то утеплить их к зиме, и будем жить так, пока не появятся средства.
Сейчас женщина в больнице: она заболела корью.
В этой публикации корреспондент MSK1.RU постаралась разобраться в юридических тонкостях дела и выслушать обе стороны конфликта, а также узнала мнение независимого юриста с учетом всех фактов и документов. Перед прочтением статьи лучше ознакомиться с первой частью, чтобы понять всю историю.
Соглашение
В распоряжении редакции есть текст соглашения между Татьяной Савуцкой и бывшей женой ее супруга, Еленой Кузнецовой.
Согласно документу, заключенному в феврале 2022 года, Елена обязуется оформить регистрацию для Татьяны и ее сына до 2025 года. При этом проживать в квартире Татьяна имеет право лишь до
Но в соглашении также есть пункт, предполагающий, что его срок может быть продлен «по обоюдному согласию сторон без составления дополнительного соглашения путем сохранения проживания в квартире». Именно на этот пункт опирается адвокат Татьяны Ирина Шагова.
Также она рассчитывает на то, что суд признает за Василием Кочаном (новым владельцем квартиры) обязательства, которые взяла на себя предыдущая собственница. Тогда в силу вступит пункт соглашения 3.2: в случае прекращения временной регистрации раньше оговоренного срока Татьяне положена компенсация в размере 500 тысяч рублей.
Корреспондент MSK1.RU обсудила с адвокатом Татьяны эти и другие подробности иска, который они подали в суд, чтобы восстановить регистрацию или получить обещанную компенсацию.
Судебная тяжба
— Рассмотрения иска как такового пока не было. Первое заседание назначено на
Единственное, на что можно рассчитывать, по мнению юриста, это компенсация, предусмотренная по соглашению.
— Василий Кочан как новый собственник квартиры получил также и обязательства предыдущего владельца. Поэтому теперь компенсация лежит на нём, — убеждена Ирина. — Добиться ее у нас есть хоть какие-то шансы. Даже компенсацию морального вреда возможно получить только в случае привлечения Кочана к административной или уголовной ответственности. Я обратилась в электронном виде в ГУ МВД, ответили на почту, что заявление принято к рассмотрению, но больше ничего не написали с тех пор.
Новый собственник
По словам Татьяны, когда она приехала домой в день выселения, на лестничной площадке она слышала, как Василий Кочан с сотрудниками полиции обсуждали сложности их службы и общих знакомых из полиции.
— Нам стало известно, что он ранее был сотрудником полиции, — говорит Ирина, адвокат Татьяны. — О службе в полиции он рассказывал сам, говорил, что работал в ОВД.
Решения суда о выселении Татьяны с сыном нет, поэтому по закону полиция обязана была пресечь действия собственника до разрешения гражданско-правового спора, — отмечает юрист. — У участкового также не было постановления прокурора на вскрытие квартиры. Это превышение полномочий.
К тому же Василий Кочан при мне говорил Татьяне: «Живи сколько нужно, стройся, тебя никто не тронет». Он часто говорил, что они с Татьяной земляки и он готов пойти навстречу. Тем не менее теперь Татьяна, успев купить только земельный участок и обнести его забором, вынуждена жить в палатке.
Всё по закону?
Нашему корреспонденту также удалось связаться и с самим Василием Кочаном и выслушать его точку зрения на сложившуюся ситуацию.
— Временная регистрация — это не постоянная, не та, что в паспорте, — отмечает Василий. — Если бы была постоянная, я бы, конечно, обратился в суд, вызвал бы приставов и точно так же выставил бы ее на улицу. Но временная не дает никакого права распоряжаться чужим имуществом.
Теперь, как говорит Василий, ему необходимо делать ремонт в квартире, и он настоятельно попросил Татьяну освободить жилье.
— Она сказала, что раз регистрация до 2025 года, то и жить она может в квартире еще два года. Меня, собственника, она не впускала, когда я хотел поменять окна. Как так — у меня ключи, а меня не пускают?
Татьяна действительно договаривалась с Василием Кочаном, что в квартире заменят окна. Она была согласна дать возможность мастерам сделать это, но самого Василия впускать отказалась — боялась, что он сразу начнет ее выселять с вещами.
На замечание, что само выселение проходило слишком жестко: в квартире был только несовершеннолетний сын Татьяны, который пытался препятствовать взлому и пострадал (заключение врачей также есть в распоряжении редакции), Василий возмутился:
— Какой несовершеннолетний ребенок? Ему уже
По итогу разговора Василий Кочан дал понять, что убежден в законности своих действий как собственника квартиры.
Мнение независимого юриста
Мнения обеих сторон, а также все касающиеся дела документы рассмотрела кандидат юридических наук, юрист по семейным спорам Анастасия Окулич. Корреспондент MSK1.RU узнала ее мнение о том, кто в этой ситуации прав.
— Обязательства по соглашению имеют акцессорную природу, то есть следуют за вещью, в данном случае — за квартирой, — объясняет юрист. — Как бы там ни было, описанные действия нового собственника были за пределами закона, безотносительно действительности или недействительности соглашения.
Из текста договора, по словам юриста, следует, что между Татьяной и Еленой Кузнецовой достигнуто соглашение о безвозмездном пользовании квартирой, при этом возможность пользоваться ей после октября 2022 года продлилась, так как ссудодатель не требовал освобождения жилья.
— Таким образом, на дату самовольного выселения Татьяны и ее сына их право пользования квартирой не было прекращено. Не прекращено такое право и по настоящий день, хотя и созданы препятствия.
К заключенному соглашению должны применяться правила отказа от договора безвозмездного пользования. Согласно
Так как такого уведомления Татьяна не получила, я бы рекомендовала по суду обеспечить право использования данного помещения (подав соответствующее исковое требование в порядке
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