«Они обещали заботиться обо мне». Одинокая пенсионерка доверилась «старым знакомым» и подарила им квартиру

После смерти дочери в «Одноклассниках» Любовь Гузева получала множество соболезнований от коллег и друзей. Среди тех, кто написал ей тогда слова поддержки, оказалась некая Лилия Афанасьева.



— Я ее не сразу вспомнила, — уточняет пенсионерка. — По молодости мы были знакомы с ее мамой, и Лиля приходила к нам, когда ей было всего шесть лет. Теперь она предложила мне помощь по хозяйству, приходила с мужем, мы общались.

