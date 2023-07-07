«Они обещали заботиться обо мне». Одинокая пенсионерка доверилась «старым знакомым» и подарила им квартиру

Любови Гузевой 76 лет. Она прожила всю жизнь в Керчи в квартире на улице Буденного. В 2017 году женщина потеряла единственную дочь, и с тех пор у нее не осталось почти никого из близких. Тогда к пенсионерке стала приезжать семейная пара давних знакомых, они помогали Любови и обещали всячески поддерживать.
Из симпатии к своим новым друзьям женщина согласилась подписать договор, по которому они получат после ее смерти квартиру, а взамен обещают заботиться о ней и помогать в быту. Однако подпись Любовь поставила совсем на другом документе. Наши коллеги из MSK1.RU узнали подробности этой истории.
Старая знакомая
— После смерти дочери я осталась совсем одна. Обе моих внучки живут сейчас в Санкт-Петербурге, — рассказывает Любовь. — Старшая замужем, у нее родилась недавно вторая дочка, а младшая вот только недавно окончила институт.
После смерти дочери в «Одноклассниках» Любовь Гузева получала множество соболезнований от коллег и друзей. Среди тех, кто написал ей тогда слова поддержки, оказалась некая Лилия Афанасьева.
— Я ее не сразу вспомнила, — уточняет пенсионерка. — По молодости мы были знакомы с ее мамой, и Лиля приходила к нам, когда ей было всего шесть лет. Теперь она предложила мне помощь по хозяйству, приходила с мужем, мы общались.
Самочувствие у меня было неважное. Да какое оно может быть при инвалидности
Лилия рассказывала Любови о своей собственной непростой судьбе, о детстве в проблемной семье, отчаянных поисках работы. Пенсионерке было ее жаль, она прониклась симпатией к девушке.
— Лиля меня убеждала, что будет мне всегда помогать, после смерти похоронит меня рядом с дочерью, — вздыхает Любовь. — Мы даже ходили на кладбище, я показывала ей могилу своей девочки, показывала, куда меня положить.
Через несколько месяцев к пенсионерке приехала ее младшая внучка. Но из-за влияния Лили Любовь поссорилась с девушкой, и та уехала.
— Я постоянно слышала, что внучкам я не нужна, что они меня бросили, они далеко.
В конце концов, Лилия предложила Любови подписать с ней договор пожизненного содержания.
По договору пожизненного содержания с иждивением гражданин передает принадлежащую ему недвижимость в собственность того, кто обязуется пожизненно его содержать. Заботы о квартире и ее бывшем владельце ложатся на нового владельца.
Такой вариант показался Любови хорошим решением — ей хотелось как-то поддержать Лилю, и она думала, что квартира в Керчи больше никому из ее родственников не понадобится. К тому же для пенсионерки это была бы хорошая возможность беззаботно провести старость: ремонтом в квартире и всеми бытовыми вопросами занялась бы Лиля с мужем.
— Пенсия у меня была тогда 12 тысяч рублей. А в квартире всё на ладан дышит: то трубу прорвет, то что-то засорится. Очень нужна была чья-то помощь, вот я и согласилась подписать этот договор.
Дарственная
— Мы пришли с Лилей к нотариусу, — вспоминает пенсионерка. — Нотариус на меня посмотрела, а я совсем плохо хожу, и спросила Лилю: «Что ты ее с собой таскаешь?» Сказала привести меня в следующий раз, уже когда нужно будет документы подписать.
Такое отношение не сильно смутило Любовь. Она снова пошла к нотариусу спустя некоторое время, в этот раз перед ней положили на стол документы.
— Лиля прочитала их, сказала, всё нормально, можно подписывать. Даже вслух зачитала какой-то фрагмент — что-то про пожизненное проживание. Я подписала.
После этого у Любови начались проблемы со здоровьем. Пока пенсионерка лежала в больнице, Лиля окончательно оформила квартиру на себя, коммунальные счета тоже теперь приходят на ее имя. Вернувшись домой, Любовь не нашла документов, которые подписывала у нотариуса.
— Их забрала Лиля. Когда я ей позвонила, она грубо меня послала. Не было ни следа той доброй сочувствующей девочки, какой она притворялась всё это время.
Любовь подала в суд. Долгие месяцы длилась тяжба, свидетели со стороны Лилии утверждали, что пенсионерка не раз обещала подарить девушке квартиру. Нотариус подтвердила, что дарственную Любовь подписала осознанно. Дело было проиграно.
— Обращалась я и в прокуратуру, в Москву писала, — перечисляет наша собеседница. — Везде мне давали ответ, что решение суда — обоснованное. Звонила Лиле, пыталась поговорить. Она отвечала грубо, грозилась продать квартиру вместе со мной.
Можно ли вернуть квартиру?
Корреспондент MSK1.RU позвонила Лилии Афанасьевой, чтобы услышать ее точку зрения. Как только Лилия услышала вопрос, она поспешила повесить трубку, сказав, что «это давнее дело». Связались мы и с мужем Лилии Сергеем. Мужчина взял трубку, но обсуждать эту историю тоже отказался.
Чтобы узнать, есть ли у Любови шанс вернуть собственность, мы обратились к юристу Юлии Федотовой.
— Согласно статьям 177–179 Гражданского кодекса РФ есть несколько случаев, когда заключенная сделка считается недействительной, — объясняет юрист. — Например, если человек дееспособный, но находился в момент совершения сделки в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими. Сделка считается недействительной, если совершена под влиянием насилия или угрозы, а также вследствие заблуждения.
Во время судебного процесса экспертиза действительно проводилась. Любовь признали полностью вменяемой на момент совершения сделки.
— В таком случае прогнозы, увы, неутешительные, — признается юрист. — Эта история лишний раз напоминает нам, что нужно обязательно читать документы, прежде чем их подписывать.
Любовь не опускает руки, но надежды у пенсионерки всё меньше. За ней остается право пожизненного проживания в квартире, но никакой поддержки от Лилии и ее мужа пенсионерка, конечно, не получает.
— Я так и живу одна в аварийной квартире, которая мне уже не принадлежит, — с горестью заключает она.
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