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Проблема

«Нервы истрепали». 85-летний пенсионер, лишившийся дома во время пожаров в Зауралье, жил в собачьем вольере

Сертификат на новое жилье он ждал больше месяца

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7 мая Николай лишился дома. Сертификат на жилье получил только 20 июня

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Погорельцы из Курганской области до сих пор разбираются с последствиями пожаров. 7 мая в поселке Смолино под Курганом дотла сгорели более 200 домов, устояли только 10. Общаться с погорельцами приезжал глава МЧС России Александр Куренков, власти принимали заявления на материальную помощь и жилищные сертификаты, но дождались документов не все. В этом материале наши курганские коллеги из 45.RU рассказывают истории людей, чей дом забрала стихия.

«Мы думали, что никаких проблем с сертификатом не будет»

85-летний Николай Галлямов — инвалид третьей группы. В пожаре он лишился любимых кота, пса и дома, в котором жил более 20 лет. Временным убежищем для погорельца стал собачий вольер. Николай Александрович родился в Смолино. После смерти жены жил в добротном трехкомнатном доме с котом Васькой (сгорел в пожаре) и псом Тобиком (убежал во время бедствия). Кроме дома в Смолино, другого жилья у Николая Александровича нет.

— Постоянно баньку топил, каждые выходные родственников — полный дом. Любили ко мне ездить, весело время проводили, — со слезами вспоминает дедушка.

Николаю Александровичу Галлямову 85 лет, он инвалид 3-й группы. В молодости работал на заводе, потом получил права и стал шофером. Затем были пенсия, смерть жены, инсульт и инвалидность.

У дедушки был кот (сгорел) и пес (убежал во время стихийного бедствия)

У дедушки был кот (сгорел) и пес (убежал во время стихийного бедствия)

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Родственники Николая Галлямова жили по соседству в таких же частных домах. 7 мая все их дома сгорели.

Пепелище на месте дома пенсионера

Пепелище на месте дома пенсионера

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После пожара родственники начали разбирать завалы и помогли Николаю сделать времянку: обшили древесиной вольер, в котором жил пес Тобик (спустя полтора месяца его так и не нашли). В вольере обустроили нехитрый быт — провели электричество, поставили стол и сиденья.

Когда похолодало, Николая с родственниками приютила внучка в Кургане. В итоге в двушке живут семь человек. Николай не хотел мешать семье, поэтому при первой возможности старался вернуться в импровизированное жилище.

Вольер Тобика, в котором живет его хозяин, площадью примерно 1,5 на 2 метра

Вольер Тобика, в котором живет его хозяин, площадью примерно 1,5 на 2 метра

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— Пока хорошая погода — жил здесь. Но пришли холода, увезли дедушку на квартиру. Там семья большая, четыре человека. И мы еще втроем временно приехали к ним, — рассказывает дочь пенсионера Людмила Киселева.

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Показываем, в каких условиях жил Николай Александрович после пожара, — мы встретились с ним 19 июня

Видео: Кирилл Митин / 45.RU

Она собирала и отвозила документы в соцзащиту для получения сертификата. Пожилой мужчина делать этого не мог из-за проблем со здоровьем — плохо ходит после инсульта.

— Он был один прописан в доме. Мы думали, что никаких проблем с ним не будет. Но его стопорили, долго вносили на рассмотрение документов, мне это сказали в управлении соцзащиты. Спрашивала — почему? Отвечали, что не знают и документы в течение месяца рассматриваются. А губернатор перед Путиным отчитывался, что до 12 июня все сертификаты выдадут. Мы до 15-го числа подождали, а документы до сих пор не внесены. Такое ощущение, что пожилым стопорят документы. У нас уже несколько пенсионеров умерли после пожаров! Соседи из Смолино удивлялись — все уже сертификаты получили, почему деду не дают? — рассказывает Людмила Киселева.

Внук Николая Александровича Юрий Киселев в минувшие выходные рассказал историю дедушки в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме внимание. Через два дня после публикации сертификат погорельцу выдали. Об этом 45.RU сообщила его дочь.

Нам сертификат за ночь состряпали! Мы как обычно поехали в соцзащиту узнавать, как дело продвигается. Они сказали — мы ваше дело нашли, сейчас получите сертификат. Его сумма — 1,9 миллиона рублей, — уточнила Людмила Киселева.

По словам Николая Александровича, с помощью жилищного сертификата он хотел бы заново отстроиться в Смолино.

Нервы они нам истрепали... Тут мои родители всю жизнь прожили, я здесь жил. Хотелось бы заново отстроиться, — поделился планами пенсионер.

Соцзащита: «Потребовались дополнительные запросы»

Представители управления соцзащиты региона в соцсетях сообщили, что сертификат для Николая Галлямова оформлен 19 июня, выдан 20 июня. Его сумма составила 1,9 миллиона рублей.

Для оформления сертификата потребовались дополнительные запросы, что потребовало времени. Дочери жилищный сертификат уже выдан. После пожара погорельцу было предложено временное размещение в доме-интернате и ПВР. Он отказался.

Так как это пожилой человек, за ним был закреплен куратор Центра социального обслуживания населения, который с ним на связи, в том числе интересовался здоровьем с целью при необходимости помочь в получении помощи, а также предлагал пройти санаторно-курортное лечение. Ранее куратору погорелец сообщал, что проживает у своей внучки в городе в благоустроенной квартире. От предложенного санаторно-курортного лечения на данный момент погорелец также отказался, — написали представители соцзащиты.

Сертификат для ветерана

Меньше повезло ветерану Великой Отечественной войны. 93-летняя Дина Уварова лишилась дома в деревне Плоская Шадринского района — огонь там бушевал так же 7 мая. О том, что женщина не может получить жилищный сертификат, редакции 45.RU рассказала родственница Ирина Алферова.

— Дом в собственность оформлен не был, кроме нее там никто не был прописан и фактически не проживал. Это было единственное ее жилье. Близких родственников у Дины нет. В отдел соцзащиты Шадринского округа 15 мая были предоставлены документы, подтверждающие фактическое проживание по данному адресу: паспорт с пропиской с 2008 года, справка о пожаре, квитанции об уплате за пользование электроэнергией, копия удостоверения ветерана ВОВ, ответ из электроснабжающей организации «Восток» о наличии договора на поставку электроэнергии, — сообщила она.

Ветерану отказали в сертификате на новое жилье

Ветерану отказали в сертификате на новое жилье

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После долгих звонков был получен устный ответ по телефону из Управления социальной защиты Курганской области об отказе в получении сертификата, — рассказывает собеседница 45.RU.

В соцзащите региона отметили, что держат ситуацию на контроле, но, «к сожалению, она не может в соответствии с установленными правовыми актами условиями получить жилищный сертификат».

— По имеющимся у управления данным, с 2020 года Дина Степановна большую часть времени не проживала в деревне Плоской. В связи с состоянием здоровья она переехала к родственникам в город Шадринск, — заявили в ответе департамента информполитики Зауралья. Однако на руках у погорелицы — справка из районной администрации, в которой говорится, что до 7 мая 2023 года она проживала в своем доме в деревне Плоская.

Отстаивать права ветерана Великой Отечественной войны Дины Уваровой будет прокуратура.


Почему жителям не дают отказы письменно, власти не объясняют. В такой же подвешенной ситуации оказались еще несколько семей из Смолино, которые, по их словам, до конца июня живут в гостинице «Курган» за счет бюджета, но что дальше — им сказать не могут.

— Мы подали документы в суд. Будем доказывать, что проживали в доме. Просили предоставить письменный отказ на выдачу сертификата, но нам его уже две недели не могут выдать, хотя при личном визите сказали, что отказали. Нам только говорят «ждите». А чего ждать? Еще нам предложили переселиться в дом старости, но мне туда еще рано. Мне 62 года, мы сами себя обслуживаем. Мы бы хотели купить небольшой домик и жить на своей земле, — рассказывает Надежда Забродина.

Тем временем администрация Кургана заявляет, что все погорельцы, чья недвижимость была зарегистрирована в ЕГРН и есть документы на право собственности, получили сертификаты и поддержку.

— По отдельным единичным сложным случаям работа продолжается. Поскольку у многих таких граждан сгорели документы, а право собственности в ЕГРН не зарегистрировано, делаются запросы в соответствующие органы, на получение ответов на запросы необходимо время, — сообщает телеграм-канал администрации.

Пострадавшим также выделяют жилье из маневренного фонда. Чтобы получить его, нужно обратиться в департамент ЖКХ, — говорится в заявлении пресс-службы администрации.

В майских пожарах, которые второй год бушуют в Зауралье, погиб 21 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности, а в региональной прокуратуре уже пришли к выводам, что чиновники, ответственные за предупреждение и тушение пожаров, активируют свою работу только после осложнения пожароопасной обстановки, а их работа не носит упреждающего характера.

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