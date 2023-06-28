«Нервы истрепали». 85-летний пенсионер, лишившийся дома во время пожаров в Зауралье, жил в собачьем вольере

Внук Николая Александровича Юрий Киселев в минувшие выходные рассказал историю дедушки в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме внимание. Через два дня после публикации сертификат погорельцу выдали. Об этом 45.RU сообщила его дочь.

— Нам сертификат за ночь состряпали! Мы как обычно поехали в соцзащиту узнавать, как дело продвигается. Они сказали — мы ваше дело нашли, сейчас получите сертификат. Его сумма — 1,9 миллиона рублей, — уточнила Людмила Киселева.

По словам Николая Александровича, с помощью жилищного сертификата он хотел бы заново отстроиться в Смолино.

— Нервы они нам истрепали... Тут мои родители всю жизнь прожили, я здесь жил. Хотелось бы заново отстроиться, — поделился планами пенсионер.

Соцзащита: «Потребовались дополнительные запросы»

Представители управления соцзащиты региона в соцсетях сообщили, что сертификат для Николая Галлямова оформлен 19 июня, выдан 20 июня. Его сумма составила 1,9 миллиона рублей.