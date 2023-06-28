«Нервы истрепали». 85-летний пенсионер, лишившийся дома во время пожаров в Зауралье, жил в собачьем вольере

Погорельцы из Курганской области до сих пор разбираются с последствиями пожаров. 7 мая в поселке Смолино под Курганом дотла сгорели более 200 домов, устояли только 10. Общаться с погорельцами приезжал глава МЧС России Александр Куренков, власти принимали заявления на материальную помощь и жилищные сертификаты, но дождались документов не все. В этом материале наши курганские коллеги из 45.RU рассказывают истории людей, чей дом забрала стихия.
«Мы думали, что никаких проблем с сертификатом не будет»
85-летний Николай Галлямов — инвалид третьей группы. В пожаре он лишился любимых кота, пса и дома, в котором жил более 20 лет. Временным убежищем для погорельца стал собачий вольер. Николай Александрович родился в Смолино. После смерти жены жил в добротном трехкомнатном доме с котом Васькой (сгорел в пожаре) и псом Тобиком (убежал во время бедствия). Кроме дома в Смолино, другого жилья у Николая Александровича нет.
— Постоянно баньку топил, каждые выходные родственников — полный дом. Любили ко мне ездить, весело время проводили, — со слезами вспоминает дедушка.
Николаю Александровичу Галлямову 85 лет, он инвалид 3-й группы. В молодости работал на заводе, потом получил права и стал шофером. Затем были пенсия, смерть жены, инсульт и инвалидность.
Родственники Николая Галлямова жили по соседству в таких же частных домах. 7 мая все их дома сгорели.
После пожара родственники начали разбирать завалы и помогли Николаю сделать времянку: обшили древесиной вольер, в котором жил пес Тобик (спустя полтора месяца его так и не нашли). В вольере обустроили нехитрый быт — провели электричество, поставили стол и сиденья.
Когда похолодало, Николая с родственниками приютила внучка в Кургане. В итоге в двушке живут семь человек. Николай не хотел мешать семье, поэтому при первой возможности старался вернуться в импровизированное жилище.
— Пока хорошая погода — жил здесь. Но пришли холода, увезли дедушку на квартиру. Там семья большая, четыре человека. И мы еще втроем временно приехали к ним, — рассказывает дочь пенсионера Людмила Киселева.
Она собирала и отвозила документы в соцзащиту для получения сертификата. Пожилой мужчина делать этого не мог из-за проблем со здоровьем — плохо ходит после инсульта.
— Он был один прописан в доме. Мы думали, что никаких проблем с ним не будет. Но его стопорили, долго вносили на рассмотрение документов, мне это сказали в управлении соцзащиты. Спрашивала — почему? Отвечали, что не знают и документы в течение месяца рассматриваются. А губернатор перед Путиным отчитывался, что до 12 июня все сертификаты выдадут. Мы до 15-го числа подождали, а документы до сих пор не внесены. Такое ощущение, что пожилым стопорят документы. У нас уже несколько пенсионеров умерли после пожаров! Соседи из Смолино удивлялись — все уже сертификаты получили, почему деду не дают? — рассказывает Людмила Киселева.
Внук Николая Александровича Юрий Киселев в минувшие выходные рассказал историю дедушки в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме внимание. Через два дня после публикации сертификат погорельцу выдали. Об этом 45.RU сообщила его дочь.
— Нам сертификат за ночь состряпали! Мы как обычно поехали в соцзащиту узнавать, как дело продвигается. Они сказали — мы ваше дело нашли, сейчас получите сертификат. Его сумма — 1,9 миллиона рублей, — уточнила Людмила Киселева.
По словам Николая Александровича, с помощью жилищного сертификата он хотел бы заново отстроиться в Смолино.
— Нервы они нам истрепали... Тут мои родители всю жизнь прожили, я здесь жил. Хотелось бы заново отстроиться, — поделился планами пенсионер.
Соцзащита: «Потребовались дополнительные запросы»
Представители управления соцзащиты региона в соцсетях сообщили, что сертификат для Николая Галлямова оформлен 19 июня, выдан 20 июня. Его сумма составила 1,9 миллиона рублей.
— Для оформления сертификата потребовались дополнительные запросы, что потребовало времени. Дочери жилищный сертификат уже выдан. После пожара погорельцу было предложено временное размещение в доме-интернате и ПВР. Он отказался.
Так как это пожилой человек, за ним был закреплен куратор Центра социального обслуживания населения, который с ним на связи, в том числе интересовался здоровьем с целью при необходимости помочь в получении помощи, а также предлагал пройти санаторно-курортное лечение. Ранее куратору погорелец сообщал, что проживает у своей внучки в городе в благоустроенной квартире. От предложенного санаторно-курортного лечения на данный момент погорелец также отказался, — написали представители соцзащиты.
Сертификат для ветерана
Меньше повезло ветерану Великой Отечественной войны. 93-летняя Дина Уварова лишилась дома в деревне Плоская Шадринского района — огонь там бушевал так же 7 мая. О том, что женщина не может получить жилищный сертификат, редакции 45.RU рассказала родственница Ирина Алферова.
— Дом в собственность оформлен не был, кроме нее там никто не был прописан и фактически не проживал. Это было единственное ее жилье. Близких родственников у Дины нет. В отдел соцзащиты Шадринского округа 15 мая были предоставлены документы, подтверждающие фактическое проживание по данному адресу: паспорт с пропиской с 2008 года, справка о пожаре, квитанции об уплате за пользование электроэнергией, копия удостоверения ветерана ВОВ, ответ из электроснабжающей организации «Восток» о наличии договора на поставку электроэнергии, — сообщила она.
После долгих звонков был получен устный ответ по телефону из Управления социальной защиты Курганской области об отказе в получении сертификата, — рассказывает собеседница 45.RU.
В соцзащите региона отметили, что держат ситуацию на контроле, но, «к сожалению, она не может в соответствии с установленными правовыми актами условиями получить жилищный сертификат».
— По имеющимся у управления данным, с 2020 года Дина Степановна большую часть времени не проживала в деревне Плоской. В связи с состоянием здоровья она переехала к родственникам в город Шадринск, — заявили в ответе департамента информполитики Зауралья. Однако на руках у погорелицы — справка из районной администрации, в которой говорится, что до 7 мая 2023 года она проживала в своем доме в деревне Плоская.
Отстаивать права ветерана Великой Отечественной войны Дины Уваровой будет прокуратура.
Почему жителям не дают отказы письменно, власти не объясняют. В такой же подвешенной ситуации оказались еще несколько семей из Смолино, которые, по их словам, до конца июня живут в гостинице «Курган» за счет бюджета, но что дальше — им сказать не могут.
— Мы подали документы в суд. Будем доказывать, что проживали в доме. Просили предоставить письменный отказ на выдачу сертификата, но нам его уже две недели не могут выдать, хотя при личном визите сказали, что отказали. Нам только говорят «ждите». А чего ждать? Еще нам предложили переселиться в дом старости, но мне туда еще рано. Мне 62 года, мы сами себя обслуживаем. Мы бы хотели купить небольшой домик и жить на своей земле, — рассказывает Надежда Забродина.
Тем временем администрация Кургана заявляет, что все погорельцы, чья недвижимость была зарегистрирована в ЕГРН и есть документы на право собственности, получили сертификаты и поддержку.
— По отдельным единичным сложным случаям работа продолжается. Поскольку у многих таких граждан сгорели документы, а право собственности в ЕГРН не зарегистрировано, делаются запросы в соответствующие органы, на получение ответов на запросы необходимо время, — сообщает телеграм-канал администрации.
Пострадавшим также выделяют жилье из маневренного фонда. Чтобы получить его, нужно обратиться в департамент ЖКХ, — говорится в заявлении пресс-службы администрации.
В майских пожарах, которые второй год бушуют в Зауралье, погиб 21 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности, а в региональной прокуратуре уже пришли к выводам, что чиновники, ответственные за предупреждение и тушение пожаров, активируют свою работу только после осложнения пожароопасной обстановки, а их работа не носит упреждающего характера.