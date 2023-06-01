Дождался собственного жилья в 78 лет: история сироты, который до глубокой старости скитался по общагам и съемным квартирам

На последнюю печальную историю ему тоже есть что показать. Он достает пожелтевшую газету «Криминал» от 25 апреля 2007 года. На первой полосе рассказ о трагедии, случившейся с его сыном.



— Сергей окончил академию МВД, служил в Иркутске, перевелся в УФСИН в Омске. Потом работал таксистом. Однажды вечером его останавливает молодой выпивший мужчина, просит отвезти. Возле дома говорит, что с собой денег нет, мол, я тебе сейчас вынесу их, а сам вышел с ружьем и застрелил моего сына, увез за город и вместе с машиной бросил там.