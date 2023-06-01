freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 80.99
eur 86.50
Тема дняАфиша на июнь
Все новости
Все новости
Истории

Дождался собственного жилья в 78 лет: история сироты, который до глубокой старости скитался по общагам и съемным квартирам

Иван Ефимович из Омска боялся, что не доживет до этого момента

867

Пенсионер работает плотником последние 10 лет

Поделиться

В колледже транспортного строительства в Омске, как в улье: одни студенты торопятся на пары, другие домой — столпились у выхода. Местному плотнику Ивану Ефимовичу Коноплеву спешить некуда. Он уже дома. 78-летний мужчина живет на территории учебного заведения. Ему выделили небольшую комнату в общежитии для сотрудников. Если уволится — останется без крова. Так вышло, что на протяжении всей жизни он скитался то по общежитиям, места в которых ему предоставляли работодатели, то по съемным квартирам. Пять лет назад выпускник детского дома решил встать в очередь на получение жилья как сирота — но ему отказали. И только сейчас, когда этим делом заинтересовались в прокуратуре, он наконец-то получит сертификат на покупку квартиры. Его непростая история жизни — в материале наших коллег из NGS55.RU.

Общежитие, где живет сирота, находится во дворе колледжа

Общежитие, где живет сирота, находится во дворе колледжа

Поделиться

Иван Ефимович стоит по другую сторону турникета, увидев нас, машет, расплывается в милейшей улыбке. Бывает, не знаешь человека, видишь его впервые, но уже по его мягким чертам лица, светлому оттенку глаз, мимике и жестам наперед делаешь выводы: хороший. Заметно, что у вахтеров две незнакомки вызывают подозрение — гости приходят к дедушке редко. Смотрят со скепсисом, но пропускают через пост без лишних вопросов. Иван Ефимович, прихрамывая, ведет в свои апартаменты — через лестницу на улицу, затем по небольшому двору — в другое здание. По дороге пожилой омич ворчит, но как-то по-доброму.

— Я же взрослый человек, пошел где-то в гости, или в театр, или в кино, задержался. А вахтер ушел и закрылся, приходишь и стучишься, ждешь, когда откроют, — и снова на его морщинистом лице сияет улыбка.

Так выглядит небольшая прихожая

Так выглядит небольшая прихожая

Поделиться

Иван Ефимович открывает двери в свое жилище, предупреждает, что всё здесь у него «по-спартански», мол, не пугайтесь.

— Вот моя берлога, — смеется, — разуваться не надо. Я вас сначала чаем напою и накормлю. Купил пирог, распаковал, а он какой-то некрасивый.

Опора столика выполнена в форме лебедей

Опора столика выполнена в форме лебедей

Поделиться

Со свойственной людям его возраста сверхзаботой хлопочет, суетится, чтобы как следует накормить «худеньких» гостей. В центре крохотной комнаты — деревянный круглый стол, сделанный собственными руками, уже ломится от сладостей. Остановить Ивана Ефимовича сложно: он торопится к холодильнику, достает холодец, колбасу, еще одну упаковку печенья. И неважно, что места для всего этого уже нет — продукты укладываются в два слоя. Даже как-то неудобно, но отказываться нельзя — обижается.

Стол ломится от угощений

Стол ломится от угощений

Поделиться

Его комната, что мастерская — куда ни глянь, повсюду карандаши, краски, инструменты. На полу поселилось семейство аистов. На кресле — еще пока бесцветные старуха Шапокляк и герои из «Ну, погоди», за креслом — написанный Иваном Ефимовичем портрет брата. Его склонность к творчеству в нем рассмотрели в детском доме, куда он попал в 9 лет. Один из воспитателей учил Ваню рисовать и мастерить поделки. Увлечение стало любимым делом всей жизни, хоть и нередко из-за превратности судьбы приходилось (да и приходится до сих пор) заниматься вовсе не тем, что нравится.

Иван Ефимович не только изготавливает поделки и рисует картины, но и пишет очень душевные стихи

Иван Ефимович не только изготавливает поделки и рисует картины, но и пишет очень душевные стихи

Поделиться

В его семье было шестеро детей — он, четыре брата и сестра. Они жили в деревне Тарского района Омской области. В сороковые годы выживать было сложно. Маленький Ваня часто сбегал из дома в цыганский табор, где барон Васька учил его танцевать. Потом мальчик демонстрировал свои навыки перед гостями — неподалеку от дома построили мельницу, рабочие часто заходили к ним погреться. За пляски ребенок получал гостинцы — пряник или кусочек сахара. «Заработанное» делилось на всех. Когда умер отец, матери пришлось отдать троих детей в детский дом. Женщине в одиночку было не под силу прокормить целую ораву. В то время это был обычный случай.

В 9 лет омича отдали в детдом — детей нечем было кормить

В 9 лет омича отдали в детдом — детей нечем было кормить

Поделиться

— Мама оставила самого старшего брата и сестру, и самого младшего Женю — ему три месяца было, — Иван Ефимович, подкрепляя рассказ, откуда-то с верхних полок ловко достает ветхое черно-белое фото брата. — Сперва нас в больницу положили — мы были истощены. А когда отвезли в детский дом, до сих пор помню, чем первый раз нас накормили: был сладкий чай с сахаром, картошка в мундире, селедка, хлеб. С мамой мы больше никогда не общались. Она жила в Краснодаре. Я видел ее потом один раз перед ее смертью, — задумчиво отглотнул из кружки уже остывший кофе пенсионер.

На каждую историю у пенсионера есть фотографии

На каждую историю у пенсионера есть фотографии

Поделиться

После выхода из детдома его приютил старший брат, который жил с женой в частном доме в деревне. Иван Ефимович не хотел мешать молодой паре, поэтому ютился под навесом в прихожей. Но так было недолго: вскоре ему дали комнату в общежитии от телевизионного завода, куда он устроился слесарем. За свою долгую жизнь он сменил несколько мест работы: руководил клубом, строил скотные дворы, преподавал уроки труда в школе, проводил к домам газ, работал художником на железнодорожном вокзале и оформителем витрин в торговом объединении «Детский мир», где мастерил «живые» инсталляции.

У пожилого плотника — золотые руки

У пожилого плотника — золотые руки

Поделиться

Иван Ефимович очень гордится своими изобретениями, которые могли шевелиться за счет различных механизмов. Не раз к нему обращались из других городов, просили выполнить фигуры на заказ. Так вышло, что за всё это время он так и не обзавелся собственным жильем — мотался по общежитиям, избам, которые ему временно предоставлял совхоз. А в 60 лет ему и вовсе пришлось жить у друзей, а затем по съемным квартирам.

Личная жизнь у пенсионера не складывалась

Личная жизнь у пенсионера не складывалась

Поделиться

— Когда мы сошлись со второй женой, у нее от первого брака был сын. Я его воспитал, помог трудоустроить его помощником машиниста. У нас был и общий сын, Ефимка, но, когда он умер в 24 года, я стал не нужен. — Иван Ефимович снова тянется за фотографией, показывает портрет сына. — Жили у тещи. Помню, когда спал, она ключи вытащила из куртки. Домой прихожу, а она дверь не открывает. В октябре месяце в чем был одет, в том и ушел. Ночевал первое время у друга, потом стал жить на съемных квартирах. А куда мне? Племянники — у них свои проблемы, а больше у меня никого и нету. Дочь от первого брака живет в Германии, первый сын тоже погиб, — глаза старика заметно стали мокрыми.

Мужчина уже 16 лет хранит газету с заметкой о гибели сына

Мужчина уже 16 лет хранит газету с заметкой о гибели сына

Поделиться

Портрет погибшего сына

Портрет погибшего сына

Поделиться

На последнюю печальную историю ему тоже есть что показать. Он достает пожелтевшую газету «Криминал» от 25 апреля 2007 года. На первой полосе рассказ о трагедии, случившейся с его сыном.

— Сергей окончил академию МВД, служил в Иркутске, перевелся в УФСИН в Омске. Потом работал таксистом. Однажды вечером его останавливает молодой выпивший мужчина, просит отвезти. Возле дома говорит, что с собой денег нет, мол, я тебе сейчас вынесу их, а сам вышел с ружьем и застрелил моего сына, увез за город и вместе с машиной бросил там.

Когда дедушка рассказывает о трагедии, ему трудно сдержать слезы

Когда дедушка рассказывает о трагедии, ему трудно сдержать слезы

Поделиться

В воздухе повисла напряженная пауза. Чтобы хоть как-то отвлечь Ивана Ефимовича от тяжелого разговора, прошу провести небольшую экскурсию по комнате. Он показывает грамоты, развешанные на стене: вот от омского обкома профсоюза работников просвещения за творческие успехи, когда работал учителем, рядом — награда за участие в выставке, посвященной 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Соседняя стена увешана цветными фото с семьей дочери, которая живет в Германии. Пенсионер обращает внимание на мебель.

Видно, что Иван Ефимович человек творческий

Видно, что Иван Ефимович человек творческий

Поделиться

— Понимаете. Вот эти столы, телевизор, посуду — это всё мне друг Женя подарил. Говорит: «Тебе же надо на чем-то спать и из чего-то есть». Туалет у нас здесь общий. Таракашки бегают. У меня сначала комната была 12 квадратов, а потом эту дали, побольше. Да какие здесь условия для жизни? Здесь ни ванны нет, ничего. Сюда, на работу плотником в колледж меня пригласили знакомые 10 лет назад. Я мебель ремонтирую, замки где-то сломаются, двери. Обслуживаю 5 корпусов. Иногда тяжело бывает, но справляюсь. Ну я до 90 лет не могу работать, мне предоставили жилье на время работы, — вздыхает Иван Ефимович.

Старую мебель омичу подарил друг

Старую мебель омичу подарил друг

Поделиться

Так пять лет назад он обратился в администрацию Омска, чтобы его как сироту поставили в очередь на получение жилья. Там его попросили собрать документы, а после — отказали. Дело в том, что Иван Ефимович когда-то был прописан в квартире бывшей жены, где живет его неродной сын. Последний перестал оплачивать коммунальные услуги, из-за чего накапливались долги по 15–20 тысяч. Судебные приставы списывали их с карты пенсионера. По счастливой случайности он встретил знакомого из детского дома и рассказал о ситуации. Дочь товарища прописала старика у себя, а в одной из граф указала, что он ей приходится дядей.

— В администрации мне сказали: «У племянницы квартира есть — вам двоим достаточно». Пришлось выписаться. Сейчас у меня временная прописка в общежитии. Я обратился в комитет соцзащиты, оттуда меня отправили в Министерство образования. Прихожу, а они говорят: «Подавай в суд, если тебя признают сиротой с детства, тогда мы будем обязаны решить проблему». Я подаю в Ленинский суд, меня признают сиротой. С решением приезжаю в министерство, а мне говорят, чтоб подавал в Центральный суд. Все кружили-кружили.

Пенсионер пять лет добивался собственного жилья

Пенсионер пять лет добивался собственного жилья

Поделиться

Пенсионер решил написать депутату Государственной думы от Омской области Олегу Смолину в «Одноклассниках». Тот отреагировал быстро, подключил к делу прокуратуру. Ведомство провело проверку и установило, что Ивана Ефимовича обязаны поставить в очередь на жилье или выдать денежный сертификат на получение квартиры.

— Стоять в очереди... вдруг еще лет 5 ждать, а я могу до это времени и не дожить. Хотя, дай Бог, — пенсионер перекрещивается, — может, и проживу. Я написал заявление на получение сертификата.

Иван Ефимович присматривает квартиры на покупку

Иван Ефимович присматривает квартиры на покупку

Поделиться

На днях ему пришла радостная весть: позвонили из Министерства образования и пригласили к себе 5 июня для получения сертификата на жилье размером в 2,5 миллиона рублей. Иван Ефимович достает листок бумаги, в который выписал подходящие ему варианты однушек в Ленинском округе. Он их нашел на сайте поиска недвижимости.

— Есть 30 квадратов на проспекте Маркса за 2 миллиона 950 тысяч. На Стальского 27 квадратов — 2 миллиона, на Сибирском проспекте… Ну если не хватит денег, я там на похороны себе отложил немного.

Икона, которую первым делом дедушка занесет в новую квартиру

Икона, которую первым делом дедушка занесет в новую квартиру

Поделиться

Почему-то в этот момент становится совсем не по себе. Внутри всё сжимается. Искренне жаль старика, которому негде жить в 78 лет. Кстати, в сентябре ему исполнится 79. Он говорит, что первым делом после покупки квартиры (если всё сложится) занесет в новое жилье икону, а также портреты тех, кто ему помог, — нарисует сам. Очень просит упомянуть в статье их фамилии, сказать что он им очень благодарен. Нам не жалко — это вышеупомянутый депутат Олег Смолин, Ольга Арефьева и Елена Точилина из областной прокуратуры.

— Один раз надо почувствовать, что это такое — свое жилье, — на глазах старика снова выступают слезы, — что я приду домой и буду знать, что это мое и мне никогда никто ничего не скажет.

Иван Ефимович очень добрый и гостеприимный человек

Иван Ефимович очень добрый и гостеприимный человек

Поделиться

Когда он купит квартиру, то планирует уволиться с должности плотника — такая работы ему не по душе. Пенсионер хочет устроиться художником в церковь.

На прощание он собирает нам целый пакет сладостей. Брать неудобно, но Иван Ефимович крайне настойчив и шутит, что не выпустит из комнаты, если не возьмем. Он провожает нас до турникета колледжа и даже обнимает напоследок.

— Приглашу вас в новую квартиру в гости. Чаю попьем.

По теме

СиротаСертификатКвартираПенсионер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter