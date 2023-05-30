Не сходил к нотариусу — забрали квартиру. После смерти отца дочь судится с государством за свою жилплощадь

О том, как это случилось, Елена рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, а они постарались разобраться с юристом, чем может закончиться это разбирательство.

— Мой папа умер 11 лет назад, — начинает свой рассказ Елена. — До этого я потеряла маму, и от нее никакого наследства просто не осталось: ни денег, ни недвижимости. Поэтому у меня не было опыта, я вообще не знала, что наследство нужно официально принять у нотариуса.

Ситуация такая: у нашей семьи две квартиры, и в одной из них живет моя старшая дочь с мужем. В ее собственности только половина квартиры, второй как раз владел мой папа. После его смерти мне полагалось в течение 6 месяцев вступить в наследство, тогда его долей сейчас владела бы я и смогла бы переписать ее на дочь, чтобы квартира полностью досталась ей, как я и хочу.

