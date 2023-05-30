Не сходил к нотариусу — забрали квартиру. После смерти отца дочь судится с государством за свою жилплощадь

Смерть близкого человека для любого — болезненная утрата, а для некоторых это удар, который заставляет забыть о формальностях и бюрократических тонкостях. Такая история случилась с
О том, как это случилось, Елена рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, а они постарались разобраться с юристом, чем может закончиться это разбирательство.
— Мой папа умер 11 лет назад, — начинает свой рассказ Елена. — До этого я потеряла маму, и от нее никакого наследства просто не осталось: ни денег, ни недвижимости. Поэтому у меня не было опыта, я вообще не знала, что наследство нужно официально принять у нотариуса.
Ситуация такая: у нашей семьи две квартиры, и в одной из них живет моя старшая дочь с мужем. В ее собственности только половина квартиры, второй как раз владел мой папа. После его смерти мне полагалось в течение 6 месяцев вступить в наследство, тогда его долей сейчас владела бы я и смогла бы переписать ее на дочь, чтобы квартира полностью досталась ей, как я и хочу.
Прошло больше 10 лет. Ни Елена, ни ее дочь, которая продолжала жить в квартире, не задумывались, о том, что им принадлежит только половина площади. Побеспокоиться об этом им посоветовал юрист, к которому семья обратилась совсем по другому поводу.
— Мне сказали, что заняться квартирой нужно как можно скорее, — вспоминает Елена. — Сказали, что если я умру, дочка точно не сможет вернуть ту часть, что в собственности государства. Тогда мы подали в суд.
Разбирательство, как это нередко бывает, затянулось. В процессе выяснилось, что всё это время налог за ту часть квартиры, что принадлежала покойному отцу Елены, копилась, и семье пришлось заплатить около 100 тысяч рублей, чтобы погасить долг.
— Мы даже не задумывались, что сумма налога, который каждый год приходилось платить за нашу двушку, меньше положенного. Сейчас, конечно, жалеем о своей глупости, — вздыхает Елена.
Дело о ее наследстве рассматривалось в районном суде и наконец в марте
По закону наследство нужно принять в течение шести месяцев со дня смерти родственника. Для этого нужно обратиться к нотариусу с паспортом, заявлением о принятии наследства и с рядом документов, среди которых свидетельство о смерти и завещание. О том, на каких основаниях в наследство возможно вступить, если сроки упущены, MSK1.RU рассказала юрист Светлана Корабель.
— Здесь можно говорить о фактическом принятии наследства, — объясняет эксперт. — Если наследники платили за коммунальные услуги и пользовались квартирой, то практика однозначно на стороне наследника. Даже при пропуске срока на вступление суд признает за наследником право собственности на основании доказательств фактического принятия.
Однако не успела семья Елены вздохнуть с облегчением, тяжбы возобновились: решение суда обжаловал Департамент городского имущества Москвы. Апелляция была подана в Московский городской суд, в ней представители департамента отметили: оснований для того, чтобы Елена получила право собственности на долю квартиры, недостаточно.
По словам Светланы Корабель, дело осложняется тем, что в квартире жила не прямая наследница, а ее дочь.
— Для фактического принятия наследства нужно, чтобы сама Елена жила в квартире и платила по счетам. Доказывать надо фактическое проживание именно наследника. Но в нашем случае в квартире жила ее дочь, внучка покойного.
Несмотря на это, Светлана считает, что у разбирательства есть все шансы завершиться в пользу Елены и ее семьи.
— Достаточно будет квитанций, оплаченных наследником, если они есть. Если нет — немного сложнее, но Елена может сказать, что жила вместе с дочерью. В целом волноваться особенно не о чем, практика по таким делам устоявшаяся.
— Мы находили еще одно подобное дело, — рассказывает Елена. — Там истец просрочил вступление в наследство вообще лет на 20 и тоже судился с департаментом городского имущества за свою жилплощадь. Всё затянулось и в итоге дошло до Верховного суда, который постановил признать за наследником право собственности.
Этот случай помогает Елене не опускать руки и надеяться, что долю квартиры удастся вернуть. Больше всего она жалеет о том, что не избежала всех этих тяжб, приняв наследство вовремя, и очень не советует повторять ее ошибки.