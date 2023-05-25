12-летний долгострой «Князь Кропоткинъ» сдали в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска на улице Кропоткина, 130/6, ввели в эксплуатацию дом, который должны были сдать еще в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



— Нам удалось решить целый ряд вопросов для продолжения строительства дома после того, как оно было приостановлено прежним застройщиком. Теперь проблема решена, и 94 семьи получат ключи от своих долгожданных квартир, — отметил министр строительства области Алексей Колмаков.

