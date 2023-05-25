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12-летний долгострой «Князь Кропоткинъ» сдали в Новосибирске

Застройщик девять раз сдвигал сроки сдачи

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Ключи от квартир получили 94 семьи

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В Калининском районе Новосибирска на улице Кропоткина, 130/6, ввели в эксплуатацию дом, который должны были сдать еще в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Нам удалось решить целый ряд вопросов для продолжения строительства дома после того, как оно было приостановлено прежним застройщиком. Теперь проблема решена, и 94 семьи получат ключи от своих долгожданных квартир, — отметил министр строительства области Алексей Колмаков.

История долгостроя по улице Кропоткина, 130/6 началась еще в 2011 году, когда был заключен первый договор участия в долевом строительстве. Строительные работы на объекте стартовали в 2015 году. Дом должны были сдать еще в 2017 году, но застройщик девять раз сдвигал сроки сдачи.

Ранее в Новосибирске после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне Просторный Кировского района. Строительством домов занималась компания «Дискус».

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