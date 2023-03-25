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Обзор

Вам точно хватит: сколько стоит и как выглядит самая дешевая квартира в России (кстати, не так уж и плохо)

От столицы далеко, но зато детский сад рядом и дом кирпичный

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Город Инта в Республике Коми с высоты птичьего полета

Город Инта в Республике Коми с высоты птичьего полета

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Квартирный вопрос испортил столько отношений и крови россиянам, что даже говорить о нем как-то страшновато. Каждый, кто хоть раз занимался покупкой, разменом или ремонтом, знает — ничего светлого в ближайшие месяцы его не ждет. Хотя что-то мы сгустили краски. Вот, например, в городе Инте (Республика Коми) нашлась самая дешевая квартира в России, и это не студия, как вы подумали, а вполне приличная по квадратам «двушка». Редакция «Городских порталов» узнала, как выглядит чудо-недвижимость и почему продается совсем недорого.

Двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра в городе Инте, Республика Коми, признана самой дешевой в России. Ее стоимость составляет 135 тысяч рублей. Объявление о ее продаже размещено сразу на нескольких сервисах по подбору жилья.

Она расположена в небольшом городке (около 30 тыс. человек). Эта местность относится к районам Крайнего Севера, климат там континентальный. Для него характерна длительная суровая и снежная зима и прохладное влажное лето с незначительным числом безоблачных и жарких дней. Там же, кстати, находится вторая самая дешевая квартира в России — за 140 тысяч рублей.

В объявлении заявлено, что дом кирпичный. Квартира находится на 4-м этаже

В объявлении заявлено, что дом кирпичный. Квартира находится на 4-м этаже

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Недалеко от дома есть детский сад, школа, гимназия, центр культурного наследия, площадь, кафе, продуктовые магазины и остановка общественного транспорта.

За эту недвижимость можно заплатить наличными или купить в кредит. В объявлении уточняется, что торг возможен. Эта квартира продается на торгах в форме аукциона, так как находится в залоге у банка.

Самая маленькая квартира в столице

Летом прошлого года в Москве на продажу выставили самую маленькую квартиру, ее площадь — всего 7,6 метра.

За ультракомпактное жилье, которое находится на улице Плотинной в районе Внуково, просили 4 миллиона 150 тысяч рублей.

Квартира маленькая, но, как говорят продавцы, очень уютная

Квартира маленькая, но, как говорят продавцы, очень уютная

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Стоимость квадратного метра апартаментов улучшенного комфорт-класса (именно так квартира названа в объявлении) — 546 053 рубля. Притом что по городу средняя стоимость квадрата — 251,1 тысячи рублей. Интересно, что жилье, в 2 раза большее по площади, 16 квадратов, по этому же адресу можно купить за 4 миллиона 750 тысяч — это 296 875 рублей за квадратный метр. Разница — всего 600 тысяч.

В самой маленькой квартире России есть даже кухня площадью 1 метр, это указано в объявлении. Хотя, судя по фото, это лишь угол, где находятся стол и мойка. Жилье меблированное: здесь есть кровать, занимающая всю комнату, телевизор, полка и вешалка для одежды, повешены небольшие шкафы. Также в помещении есть санузел — правда, где он уместился, можно только догадываться.

Выглядит всё довольно удобно

Выглядит всё довольно удобно

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«Отделка в апартаменте сделана с особым подходом к качеству материалов. Высококачественные окна ПВХ обеспечат максимальную шумоизоляцию в данном объекте. Полностью замененные коммуникации не доставят никаких хлопот новому собственнику, а замененные радиаторы отопления позволят согреться даже в самую суровую зиму. На полу уложен ламинат повышенного класса влагоустойчивости. Стены отделаны премиальными материалами. Дизайн выполнен в современном стиле, чисто, светло, красиво, много предметов интерьера — всё это создает уют и благоприятную обстановку для жизни и отдыха», — сказано в объявлении.

Редакция MSK1.RU тогда нашла это объявление на сайте продавца и пообщались с риелтором. Квартира продается в доме 2006 года постройки и находится на 1-м этаже 12-этажного дома.

— Объявление выставлено с 4 июля. У нас просмотры есть, но пока желающих нет. За такую стоимость есть 4 апартамента сейчас, они все по одному адресу, в одном доме, в одном помещении, на одном этаже, просто общее помещение разделено на апартаменты. Все под ключ как раздельные квартиры, — сообщила MSK1.RU сотрудница агентства недвижимости Александра Вигриян. — Мы с собственницей на связи, она не предупреждала о том, что будет повышать цену, вряд ли.

Эксперты утверждают, что в России цена квадрата на вторичке в последнее время выросла на 44,6%, и добавляют, что квартира, пусть даже самая крошечная, лучше комнаты, так как дает автономность.

Ультракомпактное жилье пользуется популярностью в крупных городах мира. Так, квартиры площадью 7 метров есть в Риме, Париже и Нью-Йорке. Мы узнали, почему люди приобретают квартиры столь маленького метража.

— Люди покупают такие апартаменты целыми пачками, и это действительно очень классный инструмент — эти апарты. Они интересны людям, потому что они, как правило, очень хорошего качества, сделаны классные входные группы, зоны общего пользования — много такого, чего нет в старых пятиэтажках. Такие однушки снимают люди, у которых денег недостаточно, чтобы снять квартиру побольше, — рассказала директор агентства недвижимости Metro.Estate Наталья Куницкая.

Самая маленькая в России квартира, как предполагает продавец, также имеет инвестиционную привлекательность из-за близости к аэропорту Внуково. Ее можно приобрести, если вы часто летаете в командировки, или сдавать посуточно путешественникам. Агентство обещает даже помочь с арендой — об этом сказано в объявлении.

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