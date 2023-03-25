Вам точно хватит: сколько стоит и как выглядит самая дешевая квартира в России (кстати, не так уж и плохо)

Двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра в городе Инте, Республика Коми, признана самой дешевой в России. Ее стоимость составляет 135 тысяч рублей. Объявление о ее продаже размещено сразу на нескольких сервисах по подбору жилья.

Она расположена в небольшом городке (около 30 тыс. человек). Эта местность относится к районам Крайнего Севера, климат там континентальный. Для него характерна длительная суровая и снежная зима и прохладное влажное лето с незначительным числом безоблачных и жарких дней. Там же, кстати, находится вторая самая дешевая квартира в России — за 140 тысяч рублей.