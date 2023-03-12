«Это неэстетично и негигиенично»: репортаж из общаги, где для людей на общих кухнях установили унитазы

Ты идешь на кухню, чтобы перекусить и выпить чаю, дергаешь ручку двери, но она заперта изнутри. Из кухни доносится недовольный голос, который ставит тебя на место: «Занято!» Ты понимаешь всю абсурдность ситуации, осознаёшь, что у человека, который сейчас находится там, задача гораздо важнее твоей. Поэтому учтиво ждешь, когда он выйдет.
Эта бытовая зарисовка — ныне типичная ситуация в пятиэтажной общаге Омска. Зимой там начали долгожданный ремонт, а весной об этом событии узнал весь город. Строители разобрали торцевую стену с южной стороны дома — помещения, где годами располагались санузлы и душевые. Тем самым жильцов поставили в неловкое положение: лишили места, где они мылись и справляли нужду.
Ставить унитазы, говорят люди, было негде, поэтому вариант оставался один — оборудовать их на кухнях. Теперь кухни в общежитии нужны не только для готовки еды. Корреспонденты NGS55.RU отправились в этот дом, чтобы взглянуть на оригинальное решение проблемы.
Старый дом
Это кирпичное здание построили в 1968 году. По словам местных, когда-то сюда селили работников завода сборного железобетона
Что на первый взгляд можно сказать об общежитии? Оно вряд ли отличается от других. На облезлых стенах подъездов написаны матерные слова. Длинные коридоры дома заставлены вещами. Мы проходим мимо пыльных шкафов и сервантов, встречаем горшки, тазики и ведра, инструменты, обувь, телевизор, прокуренный диван и многое другое. Над нашими головами, как паутина, свисает проводка. Сами потолки в пятнах, выглядят сырыми.
Жильцы говорят, что капитального ремонта дом не видел, кажется, с момента своего рождения. Конечно, временами люди делали что-то своими руками, чем-то помогала бывшая УК «Лукьяновка», которая позже отказалась от дома из-за его аварийности. Результат был один, и он печален: в здании холодно и сыро. Подвал, стены и крыша из-за ветхости уже не способны давать минимальный комфорт. О том, что пятиэтажка находится в удручающем состоянии, люди говорили не один раз. Правда, реакция на их возмущение до поры до времени была вялой. С прошлого года дом обслуживает управляющая компания «Авангард». Но, по словам жильцов, домом организация практически не занимается.
Капитальный ремонт
Привести здание в порядок планировали еще в 2017–2019 годах, но ремонт перенесли на 2020–2022 годы. Такой ход прокуратура позже сочтет нарушением жилищного законодательства. В 2020 году эксперты из «СибАДИ» обследовали здание и нашли в его конструкциях различные дефекты и повреждения. Вывод напрашивался сам собой — существует риск обрушения стен, а это уже серьезно.
В этом же году прокуратура САО со специалистами региональной Госжилинспекции также нашли трещины, выпучивание и выпадение кирпичей. Отмостка и плиты перекрытия дома оказались разрушены и отклонены по вертикали. Была оголена арматура. К августу 2022 года никаких договоров с подрядчиками на ремонт дома не было и в помине, поэтому прокуратура через суд обязала Фонд капитального ремонта привести дом в порядок.
Ремонт дома начался зимой на деньги, которые выделила городская администрация. Заказчиком выступила управляющая компания «Авангард», а подрядчиком стал «РСК Лидер». Экспертиза дома, которую провела компания «Архбюро 91», показала, что необходимо разбирать и перестраивать стены северного и южного фасадов дома.
Строители уже разобрали торцевую стену с южной стороны дома. Тогда же они демонтировали унитазы, раковины и душевые, которые находились в той части. Теперь подрядчику оставалось понять, куда людям ходить в туалет. Ответ нашелся — на кухни. В администрации открестились от этой инициативы, заявив, что это не их решение. Жильцы же рассказали, что переносом санузлов занимался подрядчик. Унитазы он привез свои.
Жизнь сегодня
Сперва мы побывали на кухне, расположенной на втором этаже. Больше она напоминает какую-то заставленную кладовку. Унитаз жильцы своими силами огородили, чтобы была хоть какая-то приватность.
Затем мы пошли на кухню, что находится на пятом этаже. Там всё по-другому. Кухня чистая и уютная. Видно, что люди следят за порядком. Еще мы увидели большое количество цветов на столе и подоконнике, а также картины, развешанные на стене. Это дело рук женщины, которую зовут Любовь. Пенсионерка живет в этом доме около 30 лет — с 1993 года. Любовь мы застали в тот момент, когда она готовила обед.
— Там, где разобрали, были душевая, умывальник и туалет, — говорит она. — Сейчас вот временно поставили унитаз на кухню. Как мы к этому отнеслись? Выбора нет. У кого-то есть в квартирах санузел, а тем, у кого его нет, приходится... Тот, кто готовит еду, выходит, когда другой пришел [в туалет]. Вот и всё.
— Возникают из-за этого необычные ситуации?
— Ну всякое же бывает. У кого-то расстройство кишечника. Один жарит и переворачивает, а второй — «всё». Тогда первый человек выключает [плиту], дверь закрывает. Мы смирились, куда деваться? Не будешь же к друзьям бегать или к родственникам ехать.
Ее соседка Татьяна обратила наше внимание на то, что жильцам общаги сейчас попросту негде мыться. И это еще одна проблема.
— Полощемся в тазиках в комнатах. Мы смирились и ждем результатов. Обещают вроде и крышу, и подвал в порядок привести. Мы и этому рады будем! — замечает она.
Другая жительница дома, Анна, снимает здесь квартиру. Поселилась она здесь потому, что ее сын ходит в местную школу, а еще она привыкла к этому району, так как раньше жила неподалеку. Анна говорит, что сперва было возмущение: «Что? Унитазы на кухнях? Здесь же готовят!» Но потом пришло смирение. Все жильцы просто ждут завершения ремонта.
Другая часть дома
Мы решили заглянуть во второй подъезд, чтобы поговорить с Ириной, старшей по дому. Она много лет воюет с властями за то, чтобы этот дом привели в порядок, а лучше — расселили. Женщина живет в другой части пятиэтажки, поэтому последствия капремонта ее семьи пока не коснулись. Ирина и ее муж Григорий создали большую семью: вместе они воспитывают десятерых детей. Пару мы встретили на пути в подъезд. Они сразу же повели нас на кухню, которая вскоре превратится и в туалет, и в душевую.
— Вот она, кухня. Тут будет и ванна, и туалет... Я не знаю, как дети будут ходить в туалет, когда кто-то из взрослых будет мыться. Это как так? Это кухня, здесь готовят! У нас десять детей. Я не знаю, что и как будет. Им, видимо, по барабану, — раздосадован Григорий.
Ирина рассказала, что с начала ремонта все жильцы стали платить за свет раза в два больше. Дело в том, что в доме стоит общедомовой счетчик. То, что набежало, делится на всех жителей. Теперь люди платят и за электричество, которое использовали строители.
По ее словам, в идеале жильцов на время ремонта нужно было расселить. Такого мнения придерживаются все, с кем нам удалось пообщаться. Люди считают, что разбирать дом, пока в нём кто-то живет, ненормально. Это даже опасно. Но на вопрос о временном расселении уже ответили в мэрии: дом не признан аварийным, поэтому предлагать людям другое жилье администрация не обязана.
Промежуточные итоги
Подрядчик «РСК Лидер» собирается закончить ремонт торцевой стены с южной стороны дома весной. Затем всё то же самое предстоит сделать в северной части общаги. На двери второго подъезда давно висит объявление от управляющей компании «Авангард». На листе бумаги жильцов просят вынести унитазы, раковины и личные вещи из санузлов, чтобы не срывать сроки ремонта.
— В противном случае по истечении указанного срока за целостность неубранного вами сантехнического оборудования и личных вещей ООО «РСК Лидер» и УО ООО «Авангард» ответственности не несут, — заявляется в объявлении.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал историю об омском общежитии, в котором строители перенесли унитазы на общую кухню.
— Ни в одних нормативах нет такого, чтобы унитаз можно было располагать на кухне. Хотя бы перегородку нужно поставить. Самое главное, что унитаз и кухня — вещи несовместимые. Не стоит этого делать. Это неэстетично и негигиенично, — заявил Геннадий Онищенко.
Между тем на историю с унитазами на кухнях обратили внимание омские следователи. Им предстоит выяснить, не нарушаются ли сейчас права жителей на благополучное и комфортное жилье. Проверка идет по статье «Халатность».