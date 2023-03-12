«Это неэстетично и негигиенично»: репортаж из общаги, где для людей на общих кухнях установили унитазы

Строители уже разобрали торцевую стену с южной стороны дома. Тогда же они демонтировали унитазы, раковины и душевые, которые находились в той части. Теперь подрядчику оставалось понять, куда людям ходить в туалет. Ответ нашелся — на кухни. В администрации открестились от этой инициативы, заявив, что это не их решение. Жильцы же рассказали, что переносом санузлов занимался подрядчик. Унитазы он привез свои.



Жизнь сегодня

Сперва мы побывали на кухне, расположенной на втором этаже. Больше она напоминает какую-то заставленную кладовку. Унитаз жильцы своими силами огородили, чтобы была хоть какая-то приватность.

Затем мы пошли на кухню, что находится на пятом этаже. Там всё по-другому. Кухня чистая и уютная. Видно, что люди следят за порядком. Еще мы увидели большое количество цветов на столе и подоконнике, а также картины, развешанные на стене. Это дело рук женщины, которую зовут Любовь. Пенсионерка живет в этом доме около 30 лет — с 1993 года. Любовь мы застали в тот момент, когда она готовила обед.