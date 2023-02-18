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Репортаж

«Когда Путин приезжал, дворников выпроваживали». Репортаж из элитного поселка в Подмосковье, где живет Расторгуев

По словам местных жителей, в соседях у солиста «Любэ» Прохор Шаляпин и депутат Петр Толстой

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Дом артиста расположен в элитном поселке «Золотой город» на берегу Клязьминского водохранилища

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Звезда российской патриотической музыки Николай Расторгуев за последний год стал еще более востребованным исполнителем, чем, пожалуй, когда бы то ни было. Несмотря на то, что он попал в санкционные списки Евросоюза, и даже невзирая на слабое здоровье, артист собирает огромные залы (в феврале у «Любэ» запланировано семь концертов), а под его песни семьи провожают своих мужчин на службу.

Корреспонденты MSK1.RU отправились в подмосковный округ Мытищи, чтобы побывать в элитном поселке, где в 2007 году Расторгуев приобрел двухэтажный дом с земельным участком. Точная стоимость приобретения нам неизвестна, но средняя цена коттеджей в поселке, судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, 60–90 миллионов рублей.

«Золотой» поселок

Дом солиста группы «Любэ» расположился в коттеджном поселке «Золотой город» на берегу Клязьминского водохранилища. Поэтичное название, отсылающее к песни «Аквариума», мало соотносится с действительностью: этот «Город золотой» не с «прозрачными воротами и яркою звездой», а с железными воротами и бетонною стеной.

Догадываясь, что с ходу мы в поселок не попадем, в качестве отправной точки мы выбрали село Троицкое, частью которого является «Золотой город». Здесь подмосковная жизнь идет своим чередом: с элитными коттеджами соседствуют приземистые деревянные домишки, по улицам ездят как мерседесы, так и переполненные пригородные маршрутки.

Шедевры традиционного зодчества здесь можно встретить наряду с современными таунхаусами

Шедевры традиционного зодчества здесь можно встретить наряду с современными таунхаусами

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Наше внимание привлекают купола сельской церкви. Она ожидаемо носит название Троицкая. Рядом — двое мужчин в ватниках. Это трудники, они живут и работают при храме.

Троицкая церковь

Троицкая церковь

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— И вам доброго дня, — отзывается один из них. — Да, здесь, при храме живем. Я совсем недавно, несколько месяцев всего, а вот он — давно уже тут. Вас недвижимость интересует?

Трудники

Трудники

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Про знаменитого жителя элитного поселка наши собеседники знают.

— Известное дело, здесь он живет, — кивает бородатый трудник. — В храм, правда, не заходит. Зато сына его я у нас видел. Сын помоложе будет.

— Само собой, помоложе, — трудника иронически перебивает его товарищ. — Вы к Расторгуеву хотите? Даже не знаю, в поселок никак не пройдешь. Даже с воды: охрана, забор.

Мужчины всё же показали нам выход к водохранилищу, и мы, помня недавний выезд к усадьбе Киркорова, которую нам отлично удалось снять с акватории, решили попытать удачу и здесь.

Бдительная охрана

Мы вышли на широкий разлив Клязьмы, покрытый льдом и обдуваемый ветром. Сопротивляясь стихии, идем вдоль берега, разглядывая коттеджи «Золотого города». Там, где береговая линия образует залив, располагается большая пристань: ряды причалов, заметенные снегом, можно отличить от окружающего рельефа только по торчащим металлическим кнехтам — летом к ним швартуются яхты.

Причалы зимой

Причалы зимой

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По берегам залива расположились санатории с большими территориями для прогулок по лесу. Удачное соседство для элитного поселка.

Увы, как мы ни старались, с воды увидеть коттедж Расторгуева так и не удалось. Он оказался скрыт за домами первой линии, окна которых выходят прямо на воду. Когда мы попытались выйти со льда на набережную «Золотого города», к нам сразу же подошел охранник, сухо велел покинуть частную территорию и спуститься обратно на лед. Элитный поселок, как оказалось, охраняется не хуже военной базы: через каждые 100 метров — сторожевая будка, лестницы, ведущие к воде, закрыты металлической сеткой, на столбах — камеры видеонаблюдения.

Коттеджи «Золотого города» на берегу

Коттеджи «Золотого города» на берегу

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Смирившись с тем, что с водохранилища не получится подойти к дому ближе, мы решили вернуться к церкви. По пути засмотрелись на кайтсерферов: ветер разгонял воздушных змеев так, что казалось, сноубордисты сейчас взлетят. Улучив момент, когда один из них остановился и принялся собирать кайт, мы подошли к спортсмену.

Кайтсерфер

Кайтсерфер

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«Путин в гости приезжал»

— Я сам из Мытищ, сюда выезжаю кататься, — отключив музыку в наушниках, улыбнулся мужчина. — Ветер сегодня — рванина, кайт вообще не управляется.

О жителях прибрежного поселка наш собеседник, по его же словам, знает не так много. И все же одну необычную встречу он запомнил.

— Слышал, да, что певец из «Любэ» тут живет. Видеть — не видел. Но зато знаете кого видел? Этого… Который был телеведущим, а потом, кажется, депутатом стал. Толстого, точно!

Андрей катается на кайте по водохранилищу

Андрей катается на кайте по водохранилищу

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Спортсмен продолжил аккуратно складывать стропы кайта, а мы направились к выходу с воды. В переулке у церкви нам встретился добродушный мужчина, сверкнувший в ответ на наше приветствие рядом золотых зубов.

— Рафик, — представился он, подтягивая на поводке маленькую белую собачку в комбинезоне. — Хозяйская. Вот, выгуливаю.

Узнав о цели нашего визита, Рафик снова добродушно улыбнулся.

— Расторгуев? Конечно знаю. Вон там живет, в «Золотом городе». Я там раньше работал, в самом поселке. Так что видел, конечно, и его, и сыновей.

Рафик работал в «Золотом городе»

Рафик работал в «Золотом городе»

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— Платили там, кстати, мало, — сетует мужчина. — Я сейчас тут, в Троицком работаю, так мне больше платят, чем в «Золотом городе». Хотя там все знаменитые живут. Шаляпина знаете? Да, Прохора. Я просто не знаю, но тоже здесь живет. Сам музыку не слушаю, так что ничего не могу про их песни сказать. Народу нравится.

«В церковь не заходит, а в магазине его видели»

В сторону храма мимо нас медленно бредет бабушка в сиреневом пальто. Она живет здесь же, в Троицком. Но больше, чем звездные соседи, ее заботят цены в местных магазинах.

— Расторгуев бывает. На машине проезжает. В церковь — нет, не заходит, а вот в магазине вроде его видели. В том, который выше по улице, налево. Дорого там все, правда. И в том продуктовом, что направо по улице — дорого.

Местные жители жалуются на цены в магазинах

Местные жители жалуются на цены в магазинах

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Следуя по наводке нашей собеседницы, мы отправились вверх по улице — в магазин, где якобы видели Расторгуева. Ассортимент в этом небольшом супермаркете достаточно разнообразный, а цены действительно немного выше привычных. Молодой кассир на наш вопрос о том, видел ли он певца, загадочно улыбнулся, но потом всё же признался, что за полтора года работы в его смену Расторгуев в магазин не заходил.

Один из немногочисленных местных магазинов

Один из немногочисленных местных магазинов

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Вместе с нами в очереди на кассу стоял мужчина, по виду соответствующий собирательному образу нового русского. Про солиста «Любэ» он заговорил достаточно охотно.

— Тут все его знают. Вон, за поворотом школа, где его сыновья учились. Сейчас-то они взрослые, свой бизнес, наверное, и недвижимость своя, чего им тут жить. А сам он тоже вряд ли здесь: у него же со здоровьем проблемы. Наверное, лечится сейчас где-то в Германии.

Тайная жизнь за рубежом?

Действительно, несколько лет назад прошел слух, что Расторгуев — один из главных патриотических исполнителей в России, приобрел дом в Германии и переехал туда жить. Тогда певец опроверг эту информацию.

— Какой-то идиот, не знаю, как его еще обозвать, сделал вброс несколько лет назад, — заявил артист в YouTube-шоу «Антонимы». — Конечно, это вранье. Они же головой не соображают… У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли?

Выступления для российской аудитории, по словам певца, для него очень важны

Выступления для российской аудитории, по словам певца, для него очень важны

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Нашего собеседника, очевидно, Расторгуеву не удалось убедить: он уверен, что певец живет в Германии. Правда, времени обсуждать эту тему у него не было: мужчина сел в солидный внедорожник, а мы отправились посмотреть на школу, в которой учились Расторгуевы-младшие, и заодно на КПП «Золотого города» — единственный путь в поселок для тех, у кого есть ключ от ворот или пропуск.

«Блокпост» на въезде в поселок

«Блокпост» на въезде в поселок

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Частная школа «Ливингстон» оказалась кирпичным зданием, которое легко спутать с обычным коттеджем, если бы не надпись и эмблема чайки на воротах.

Школа, где учились сыновья артиста

Школа, где учились сыновья артиста

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Мимо нас по переулку женщина везет ребенка на «ватрушке» по снегу. Вопрос о Расторгуеве ее также не удивил.

— Видели только машину, — пожимает плечами наша собеседница, неохотно останавливаясь. — Самого не видели, хотя живем рядом.

Судя по всему, ей, как и большинству местных жителей, эта тема не кажется слишком интересной и заслуживающей внимания. Никто из наших собеседников не высказал ни горячей симпатии к певцу, ни осуждения. Возможно, присутствие в их поселке Расторгуева — нечто вроде легенды, настолько далекой от повседневной жизни, что она в конце концов вызывает лишь безразличие.

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