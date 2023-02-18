«Когда Путин приезжал, дворников выпроваживали». Репортаж из элитного поселка в Подмосковье, где живет Расторгуев

Корреспонденты MSK1.RU отправились в подмосковный округ Мытищи, чтобы побывать в элитном поселке, где в 2007 году Расторгуев приобрел двухэтажный дом с земельным участком. Точная стоимость приобретения нам неизвестна, но средняя цена коттеджей в поселке, судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, 60–90 миллионов рублей.

«Золотой» поселок

Дом солиста группы «Любэ» расположился в коттеджном поселке «Золотой город» на берегу Клязьминского водохранилища. Поэтичное название, отсылающее к песни «Аквариума», мало соотносится с действительностью: этот «Город золотой» не с «прозрачными воротами и яркою звездой», а с железными воротами и бетонною стеной.

