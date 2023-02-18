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Землетрясения в ТурцииМнение

Мэр уцелевшего города в Турции запрещал незаконные стройки. Устоит ли Новосибирск при землетрясении?

Архитектор Андрей Буслаев назвал слабые места в нашей области

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По данным на 16 февраля, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187, раненых — до 108 068

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Турецкий город Эрзин пережил землетрясение без жертв и разрушений: люди остались живы, а все здания практически невредимы. Мэр города Оккеш Эльмасоглу назвал это результатом жесткой градостроительной политики: в городе не возводились незаконные и многоэтажные здания. Здесь строго соблюдали нормы, которые определяют требования к сейсмоустойчивости построек. Редакция НГС попросила порассуждать, устоит ли Новосибирск в случае землетрясения, архитектора Андрея Буслаева. Читайте его авторскую колонку.

После известных трагических стихийных событий в Турции и Сирии, как и всегда после катаклизмов, даже в спокойных районах вроде Новосибирска людей начинают будоражить тревожные вопросы насчет качества строительства в родном городе, его соответствия нормативной базе, актуальности самой нормативной базы и т. п. Их можно понять: растущая сложность технологий строительства, тенденции к увеличению высотности жилых зданий и количества жильцов — это всё не просто для понимания обычного потребителя. На интернет-мемы расходятся фотографии устоявшего здания палаты инженеров на фоне окружающих руин, сравнительные видео падающих ближневосточных зданий и лишь слегка вибрирующих японских сооружений.

Что тут можно сказать. Новосибирск по действующим нормативным документам находится в несейсмоопасном районе (здания в городе должны выдерживать толчки до 6 баллов без обрушений, землетрясения такого рода у нас происходят раз в десятилетия). Поэтому вопрос тут должен стоять в плоскости правильного соблюдения строительных нормативов при проектировании и строительстве. Особенно важен вопрос мониторинга зданий старше 25 лет, с чем в Новосибирске есть некоторые проблемы.

Нарушения вроде трещин в стенах и фундаментах, расслоение конструкций, нарушения антикоррозийной обработки (для металлических и железобетонных конструкций) — это повод для капитального ремонта и мониторинга. Не говоря уж о немедленном (как полагается) сносе аварийных, не подлежащих усилению и восстановлению сооружений и домов.

А вот непосредственные наши соседи к югу от города, начиная с Бердска — это уже район сейсмоопасный, где должны применяться приемы сейсмостойкого строительства, для устойчивости зданий к потенциально вероятным 7-балльным толчкам. И что-то мне подсказывает, что вероятность использования несейсмостойких строительных проектов в этой зоне весьма велика, в силу недостаточной компетентности строительных подрядчиков и заказчиков, использующих типовые проекты для повторного применения для неопасных районов, игнорирующих своевременное освидетельствование скрытых строительных работ.

Еще более низкая компетентность время от времени проявляется в организациях по эксплуатации жилого фонда, что отчасти можно объяснить недостатком квалифицированных кадров. Вряд ли это успокоит жильцов и вспоминается старая мрачная поговорка «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

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