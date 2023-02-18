Мэр уцелевшего города в Турции запрещал незаконные стройки. Устоит ли Новосибирск при землетрясении?

После известных трагических стихийных событий в Турции и Сирии, как и всегда после катаклизмов, даже в спокойных районах вроде Новосибирска людей начинают будоражить тревожные вопросы насчет качества строительства в родном городе, его соответствия нормативной базе, актуальности самой нормативной базы и т. п. Их можно понять: растущая сложность технологий строительства, тенденции к увеличению высотности жилых зданий и количества жильцов — это всё не просто для понимания обычного потребителя. На интернет-мемы расходятся фотографии устоявшего здания палаты инженеров на фоне окружающих руин, сравнительные видео падающих ближневосточных зданий и лишь слегка вибрирующих японских сооружений.

