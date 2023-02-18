Мэр уцелевшего города в Турции запрещал незаконные стройки. Устоит ли Новосибирск при землетрясении?

Турецкий город Эрзин пережил землетрясение без жертв и разрушений: люди остались живы, а все здания практически невредимы. Мэр города Оккеш Эльмасоглу назвал это результатом жесткой градостроительной политики: в городе не возводились незаконные и многоэтажные здания. Здесь строго соблюдали нормы, которые определяют требования к сейсмоустойчивости построек. Редакция НГС попросила порассуждать, устоит ли Новосибирск в случае землетрясения, архитектора Андрея Буслаева. Читайте его авторскую колонку.
После известных трагических стихийных событий в Турции и Сирии, как и всегда после катаклизмов, даже в спокойных районах вроде Новосибирска людей начинают будоражить тревожные вопросы насчет качества строительства в родном городе, его соответствия нормативной базе, актуальности самой нормативной базы
Что тут можно сказать. Новосибирск по действующим нормативным документам находится в несейсмоопасном районе (здания в городе должны выдерживать толчки до
Нарушения вроде трещин в стенах и фундаментах, расслоение конструкций, нарушения антикоррозийной обработки (для металлических и железобетонных конструкций) — это повод для капитального ремонта и мониторинга. Не говоря уж о немедленном (как полагается) сносе аварийных, не подлежащих усилению и восстановлению сооружений и домов.
А вот непосредственные наши соседи к югу от города, начиная с Бердска — это уже район сейсмоопасный, где должны применяться приемы сейсмостойкого строительства, для устойчивости зданий к потенциально вероятным
Еще более низкая компетентность время от времени проявляется в организациях по эксплуатации жилого фонда, что отчасти можно объяснить недостатком квалифицированных кадров. Вряд ли это успокоит жильцов и вспоминается старая мрачная поговорка «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».