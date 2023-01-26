Отец подарил дочери квартиру. Ей пришлось три года судиться с поселившейся там семьей

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.
Эта история началась еще в 2005 году — Владимир Гостюхин стал обладателем доли 12/100 в доме в Сочи. Важное уточнение: адрес у дома единый, однако в нём неофициально выделены отдельные квартиры. Спустя пару лет мужчина зарегистрировал в этом помещении свою сожительницу Тамару Суворову и ее сына Романа. Позже Роман женился на Ирине, у них родился сын, также у Ирины. Владимир заключил с Ириной договор найма жилого помещения — в распоряжение женщины и ее двухлетнего сына Сергея была предоставлена комната площадью 12,7 квадратного метра. Причем договор не предполагал оплаты — комнату Ирине он предоставлял бесплатно. 10 декабря 2011 года подписи владельца комнаты и нанимательницы в договоре удостоверили в миграционной службе, после чего Суворова, ее сын Сергей Суворов и дочь Анастасия Пичиневская прописались в комнате. Так они и жили.
Но в 2016 году Владимир Гостюхин решил передать свою квартиру (12/100 жилого дома в Сочи) дочери, Александре Гузеевой. Отец и дочь заключили договор дарения, в котором было указано, что сам Гостюхин, а также Ирина Суворова и ее дети сохраняют право пользоваться помещением и проживать в нём.
Александра Гузеева решила посторонних людей из теперь уже ее квартиры выселить, а заодно потребовать компенсацию за то, что она не могла пользоваться жильем —
Семья Суворовых с иском не согласилась. По словам ответчиков, с Владимиром Гостюхиным они жили одной семьей: Тамара Суворова была его гражданской женой, а когда ее сын Роман женился на Ирине и у них родился сын — попросила прописать невестку и ее детей. Суворовы считают, что они совладельцы спорной квартиры, поскольку Гостюхин на свою военную пенсию не смог бы построить и приобрести в собственность это жилье. А еще у них Сергей Суворов (сын Ирины и Романа) несовершеннолетний, его вообще выписывать нельзя.
— Это деньги нашей семьи от продажи принадлежавших им квартир, — заявила в суде Ирина. Она считает, что, подарив квартиру дочери, Владимир обманул ее свекровь, столько лет прожившую с ним в гражданском браке.
Представитель ответчика указала на то, что все перечисленные никак не могли быть членами семьи Гостюхина — он вообще-то всё еще женат на матери Александры. Суд с этим согласился — по закону жена является совладельцем имущества и должна была быть в курсе всех договоров и прописок.
Суд в итоге комнату 12 квадратных метров не нашел, договор признал незаконным и регистрацию шести человек на 12 квадратных метрах — тоже. Что касается якобы вложенных в строительство спорного жилья денег, то никаких подтверждений этому суд не нашел: Суворовы предоставили данные о продаже своего имущества, но на что пошли вырученные деньги — не установлено. А относительно несовершеннолетних детей — у Гузеевой тоже ребенок, который в этой квартире прописан и не может там жить, потому что ее заняла другая семья. Оснований для компенсации недополученной выгоды истице суд не нашел, но Тамару, Романа, Ирину и Сергея Суворовых, а также Пичиневскую с ее новорожденной дочерью постановил выселить.
Семья с этим решением не согласилась и подала апелляцию в Краснодарский краевой суд. А апелляционная инстанция, в свою очередь, не согласилась с решением Хостинского районного суда, признав его незаконным: сделку по распоряжению общим имуществом могут признать незаконной по требованию одного из супругов и только в случаях, если доказано, что он не знал о сделке. Супруга Гостюхина о сделке, может быть, и не знала, но никаких требований не заявляла и вообще в этом деле не участвовала.
Краевой суд также обратил внимание, что Гузеева с Суворовой и ее детьми уже судилась в 2018 году: требовала устранить препятствия в пользовании жилым помещением, аннулировать их регистрацию и выселить. Но судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу, что семья имеет право проживать там по договору найма, который продлен в 2016 году соответствии с законом, он предполагал автоматическую пролонгацию через пять лет.
Теперь с решением не согласилась Гузеева — она обратилась в вышестоящий суд, но он счел решение апелляции законным. Тогда Александра дошла до Верховного суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации сочла, что суды нарушили нормы материального и процессуального права. В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 июня 2008 года говорится, что при установлении правоотношений сторон определять их нужно из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение. Уже на этом этапе суды неправы — по закону договор найма предполагает, что наниматель платит за аренду. Поскольку договор между Гостюхиным и Ириной Суворовой предполагал, что она живет там безвозмездно, то есть даром, это следует считать договором ссуды. А по договору ссуды каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора, предупредив вторую сторону за месяц. Гузеева Суворовых об отказе от договора и об их выселении предупреждала, но они отказываются выехать из спорной квартиры и сняться с регистрационного учета.
А Тамара и Роман Суворовы вовсе в договоре найма не указаны, родственниками ни прошлому, ни новому владельцу не приходятся и вообще непонятно на каком основании там проживают.
Итог этой истории
Верховный суд вернул дело на пересмотр в апелляционную инстанцию — Краснодарский краевой суд. Он еще раз рассмотрел дело и решил согласиться с самым первым решением — Суворовых и Пичиневскую с ребенком выселить. Но компенсацию Гузеева так и не получила.
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