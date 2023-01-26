Отец подарил дочери квартиру. Ей пришлось три года судиться с поселившейся там семьей

— Это деньги нашей семьи от продажи принадлежавших им квартир, — заявила в суде Ирина. Она считает, что, подарив квартиру дочери, Владимир обманул ее свекровь, столько лет прожившую с ним в гражданском браке.



Представитель ответчика указала на то, что все перечисленные никак не могли быть членами семьи Гостюхина — он вообще-то всё еще женат на матери Александры. Суд с этим согласился — по закону жена является совладельцем имущества и должна была быть в курсе всех договоров и прописок.



Суд в итоге комнату 12 квадратных метров не нашел, договор признал незаконным и регистрацию шести человек на 12 квадратных метрах — тоже. Что касается якобы вложенных в строительство спорного жилья денег, то никаких подтверждений этому суд не нашел: Суворовы предоставили данные о продаже своего имущества, но на что пошли вырученные деньги — не установлено. А относительно несовершеннолетних детей — у Гузеевой тоже ребенок, который в этой квартире прописан и не может там жить, потому что ее заняла другая семья. Оснований для компенсации недополученной выгоды истице суд не нашел, но Тамару, Романа, Ирину и Сергея Суворовых, а также Пичиневскую с ее новорожденной дочерью постановил выселить.

