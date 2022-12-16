«Застройщикам надо нарубить бабла». Выгодно ли покупать недвижимость во время кризиса: отвечают эксперты

Как говорят аналитики, число проектов со скидками среди новостроек массового сегмента выросло, а максимальный размер скидки увеличился с 24 до 27%. Дело в том, что покупатели не стремятся приобретать недвижимость, а застройщики всячески пытаются их привлечь.

В 2022 году цены на недвижимость в России стали значительно выше. Подешевели квартиры только в трех городах — Омске, Сочи и Ярославле, в остальных — стали дороже.



Почему появились большие скидки? Выгодно ли сейчас вкладываться в недвижимость? Какие прогнозы дают специалисты? На эти вопросы MSK1.RU ответила директор агентства недвижимости Metro.Estate Наталья Куницкая и директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

