«Застройщикам надо нарубить бабла». Выгодно ли покупать недвижимость во время кризиса: отвечают эксперты

Частичная мобилизация, несколько волн эмиграции, начало специальной военной операции на Украине, отключение России от системы SWIFT — всё это стало не только новой реальностью для многих из нас, но и причиной экономического кризиса в стране. Вслед за этим изменения произошли на рынке недвижимости. Заметно упали цены на новостройки. Скидки на них достигли 35%, чего не было даже в предыдущие экономические кризисы в России.
Как говорят аналитики, число проектов со скидками среди новостроек массового сегмента выросло, а максимальный размер скидки увеличился с 24 до 27%. Дело в том, что покупатели не стремятся приобретать недвижимость, а застройщики всячески пытаются их привлечь.
В 2022 году цены на недвижимость в России стали значительно выше. Подешевели квартиры только в трех городах — Омске, Сочи и Ярославле, в остальных — стали дороже.
Почему появились большие скидки? Выгодно ли сейчас вкладываться в недвижимость? Какие прогнозы дают специалисты? На эти вопросы MSK1.RU ответила директор агентства недвижимости Metro.Estate Наталья Куницкая и директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Некому платить деньги
Олег Буклемишев рассказал о том, что стало причиной 35% скидок на первичную недвижимость в стране.
— В первую очередь, стоимость недвижимости, как и любого другого товара, опирается на спрос. Если есть платежеспособное население, значит, будет и спрос. Сейчас такого не наблюдается. Этот кризис заметно отличается от предыдущих. Прежде всего, он ударяет по определенным категориям граждан. Кроме этого, в стране происходила частичная мобилизация — явление, которого раньше не было. То есть людей достали из их привычных мест обитания и профессий и поместили в другую среду, из которой они еще долгое время будут возвращаться, если вообще вернутся. Более того, несколько тысяч или даже миллионов покинули страну. Возможно, навсегда. Они ведь тоже были большой частью спроса, — объяснил специалист.
«Люди должны понимать свое будущее»
Экономист дал прогноз по поводу того, что будет с рынком недвижимости в России. Как говорит экономист Олег Буклемишев, горизонт планирования у многих россиян до сих пор не выстроился. В связи с этим могут возникнуть проблемы и с покупкой квартир.
— Обвала, конечно, не будет. Отрасль развивается рационально. Может быть, где-то уменьшится строительство и введение зданий в эксплуатацию, пока не создадутся новые дефициты. Спрос на недвижимость продолжает сохраняться. Чтобы всё стало вновь равномерным, люди должны понимать свое будущее. В нынешних условиях смотреть на него труднее всего. Недвижимость — самый дорогой актив, который есть у человека, поэтому он связывает с ним особые чувства и не бежит покупать, — рассказал экономист Олег Буклемишев.
Не осталось никаких активов
По словам специалиста в области экономики, в России продолжает сохраняться повышенный интерес к рынку недвижимости, но не так сильно, в сравнении с предыдущим годом. Вслед за этим изменился и спрос на съем жилья.
— Сейчас у людей не осталось никаких других активов. В России в принципе наблюдался нездоровый интерес к приобретению недвижимости. К тому же, сейчас у россиян забрали фондовый рынок. Всё обрушилось и расти особо не собирается. Если у вас в кармане лежит иностранная валюта, то она в последнее время заметно съежилась. Никто не понимает, каким будет рубль в ближайшее время. Недвижимость всегда рассматривалась, как альтернативный вариант для сбережений. Из-за скидок на покупку квартир упала цена и на съем. Сейчас со сдачей тоже не очень хорошо. Рынок охладевает в обоих направлениях, — объяснил специалист.
«Застройщикам надо нарубить бабла»
Директор Metro.Estate Наталья Куницкая разделяет мнение коллеги и говорит, что спрос на недвижимость заметно падает, несмотря на большие скидки.
— По стройке всегда определяется экономическая ситуация в стране. Сейчас в связи с геополитической ситуацией ситуация на рынке недвижимости замедляется. Экономика России переживает не самые лучшие времена. Доходы падают у населения. Поддерживать стройку каким-то образом нужно. Именно поэтому застройщики вводят такие скидки — акции, как они их называют, чтобы люди побежали покупать. Недавно была ставка 0,1%, которого по факту и не было, — объяснила специалист.
Перед Новым годом люди стремятся выгодно купить не только новые вещи, но и недвижимость. Именно поэтому ажиотаж продолжает сохраняться именно в конце декабря.
— Декабрь — период ажиотажа перед новым годом. Люди стараются избавиться от денег и вложиться во что-то. Застройщикам сейчас надо нарубить бабла и как-то выживать. Чтобы у народа не собирать оставшиеся деньги. Работает ли это на людей? Да, конечно, — объяснила ситуацию на рынке недвижимости специалист.
— Что будет дальше — непонятно. Перспектив для роста абсолютно нет. Важно понимать, что если вы покупаете сейчас недвижимость с такими скидками, то вы просто сохраняете свои деньги. Говорить о том, что вы их приумножите — нет. Просто сохраните в бетоне, — объяснила ситуацию на рынке недвижимости Наталья Куницкая.