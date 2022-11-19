«Столько на туристах уже не заработать»: владельцы пытаются продать апартаменты в Крыму. Выясняем, насколько дешевле

После того как летом в Крым приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. А падение цен на недвижимость в Крыму в целом отразилось на ней в большей степени.
Ау, курортник!
Симферопольцы Елена и Вадим Петровские решили вложить деньги, доставшиеся по наследству, в квартиру в центре Гурзуфа. В 2016 году в уже российском Крыму большая курортная стройка только начиналась. Цены были немаленькие, но еще не взлетели в космос после постройки трассы «Таврида» и Крымского моста.
— В последние годы новые комплексы апартаментов строят уже совсем высоко, рядом с трассой и далеко от моря — нет места у берега, — говорит Елена Петровская. — А тогда нам удалось купить квартиру в двух шагах от гурзуфской набережной. Чтобы сэкономить, выбрали первый этаж — там метры были дешевле, но вид всё равно открывался великолепный: море — в двух шагах, в окно прекрасно видно и волны, и яхты, и чаек.
За пять лет квартира выросла в цене втрое: с 60 тысяч рублей за квадратный метр до 240 тысяч. Но стремительный рост прервался в начале нынешнего года, а к концу цена на квадратные метры пошла вниз. При этом коммунальные платежи не только не уменьшились, но и стали на треть выше.
— Конечно, мы сделали удачное вложение — окупили все затраты на покупку, ремонт и меблировку квартиры и получили доходный бизнес: на зиму перебирались в Гурзуф — здесь теплее, чем в Симферополе, и больше солнечных дней, а с начала лета и до конца октября сдавали квартиру отдыхающим, — рассказывает Елена. — Коммуналка в наших апартаментах за обслуживание дома, охрану, парковку, не считая воду, свет и газ по счетчикам, довольно высокая — больше 50 тысяч рублей в месяц (есть небольшая разница в зависимости от сезона), вот отдыхающие для нас на коммуналку и зарабатывали. И нам еще оставалось. За пять лет у нас появились постоянные клиенты, уже весной всё было забронировано до конца сезона. А в этом году приехала только одна семейная пара из постоянных. Елене и Вадиму пришлось искать курортников на туристических сервисах. Цены на аренду они опустили почти вдвое — с 6 тысяч рублей в сутки до 3,5 тысяч, но и таких клиентов оказалось немного.
— Что будет следующим летом, никто не знает. Общая тревожность только растет. Мы уже пенсионеры, к работе не привязаны, поэтому решили из Крыма пока уехать к дочке в Питер. Управлять посуточной арендой из Петербурга, я считаю, невозможно. Нанимать специального человека без уверенности в высоком курортном сезоне совершенно невыгодно, а просто закрыть квартиру — дорого, коммуналку-то никто не отменял. Да и цены на апартаменты пошли вниз. Решили продать. От первоначальной цены уже скинули 500 тысяч. Сейчас выставили за 24 миллиона рублей, но, думаю, придется понижать ещё — желающих купить совсем нет.
И таких продавцов в приморских городах и поселках Крыма становится всё больше. После того как летом на полуостров приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. А падение цен на недвижимость в Крыму в целом отразилось на ней в большей степени.
«Реальная цена может упасть на треть, а то и вдвое»
— Если в последние годы в Крыму цены на недвижимость диктовали продавцы, то сейчас цены диктуют покупатели, — считает председатель Гильдии риелторов Крыма Дмитрий Жиделев.
По его словам, по объявлениям в интернете сейчас нельзя судить о реальных ценах на недвижимость в Крыму: если ориентироваться на объявления, то падение стоимости на квартиры — не больше 0,5 процента. Но при заключении реальных сделок цена может опуститься и на треть, а то и вдвое от заявленной.
— В цене сильнее всего упали дорогие, как говорят, элитные апартаменты, — рассказывает Наталья Массальская, директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом». — Особенно на первичном рынке: сейчас жители материковой России не спешат вкладывать деньги в Крым, особенно большие суммы в 17–25 миллионов. Таких предложений на рынке много, а вот спрос буксует, поэтому застройщики готовы уступить от одного до нескольких миллионов рублей.
По словам Натальи Массальской, те, кто успешно сдавал свои апартаменты в курортный сезон, сейчас пытаются перейти на долгосрочную аренду, предполагая, что и следующий курортный сезон может быть малолюдным.
— Сейчас снизился интерес покупки квартир в Крыму и Севастополе: россияне, которые переезжали в тепло к морю, пока притормозили, — говорит Наталья Массальская, директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом». — Но есть те, кто по-прежнему стремится в Крым, но селится уже не в собственном жилье, а предпочитает длительную аренду. Вот для таких клиентов настали благоприятные времена — есть возможность найти квартиру в хорошем доме у моря за нормальные деньги, ведь цены на долгосрочную аренду тоже упали на 5–10 процентов. Однокомнатную квартиру можно снять за 20–25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 25–35.
— Всё зависит от того, насколько срочно нужно продать недвижимость: если хозяева могут долго ждать покупателей, то тут на большой дисконт рассчитывать не придется. А есть те, кто готов упасть на 25–30 процентов от цены, указанной в объявлении, — объясняет Николай Кравченко из ялтинского Центра недвижимости. — Поэтому вычислить какую-то единую цифру стоимости квадратного метра курортной недвижимости сейчас очень сложно. В одном доме, на одном этаже цена одинаковых по площади апартаментов может отличаться на несколько миллионов рублей после торга с продавцом.
«Ориентируйтесь на сводки с фронта»
По мнению аналитиков рынка недвижимости, цены на жилье в Крыму имеют тенденцию к падению. Но насколько она долгосрочна, никто из экспертов четко нам ответить не смог. Поэтому и инвесторы, которые должны были заинтересоваться подешевевшими квадратными метрами, не спешат вкладывать деньги на полуострове.
— Пока недвижимость падает, и к тому же ей есть куда падать: только за прошлый 2021 год цены в Севастополе выросли на 45 процентов. Так что пока рынок просто отыгрывает резкий взлет, — рассказывает директор севастопольского агентства недвижимости Наталья Массальская. — А вот как долго сохранится эта тенденция, нужно спрашивать не меня или других риелторов, а мировых политиков. Всё сейчас зависит от ситуации с Украиной: пока будут длиться военные действия, цены в Крыму будут снижаться. Но как только политическая ситуация изменится, то цены могут отыграть назад в любой момент.
С ней солидарны и другие специалисты крымского рынка недвижимости.
— Ориентируйтесь на сводки с фронта, — советует Николай Кравченко из ялтинского центра недвижимости. — Большинство продавцов и покупателей далеки от военной науки и судят очень просто: если военные действия приближаются к границам Крыма, то спрос на недвижимость падает, она дешевеет. И наоборот: как только будет ясно, что победа близка, цены в Крыму пойдут вверх. Уверенность в завтрашнем дне и безопасности близких — сейчас самый главный фактор влияния на цены.