«Столько на туристах уже не заработать»: владельцы пытаются продать апартаменты в Крыму. Выясняем, насколько дешевле

После того как летом в Крым приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. А падение цен на недвижимость в Крыму в целом отразилось на ней в большей степени.

Ау, курортник!

Симферопольцы Елена и Вадим Петровские решили вложить деньги, доставшиеся по наследству, в квартиру в центре Гурзуфа. В 2016 году в уже российском Крыму большая курортная стройка только начиналась. Цены были немаленькие, но еще не взлетели в космос после постройки трассы «Таврида» и Крымского моста.