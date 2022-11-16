Дачников и садоводов заставят регистрировать дома: какие законопроекты предложил Росреестр

Садоводов, дачников и владельцев коттеджей обяжут регистрировать дома, построенные на государственной земле. Иначе договор аренды могут расторгнуть, а недвижимость продать на торгах. Сразу два законопроекта о регулировании использования земель и построенных на них объектов инициировал Росреестр. Разбираем, что нового в требованиях к владельцам недвижимости и чем они грозят «забывчивым» дачникам.
Что изменится
Не секрет, что многие дома в СНТ, дачных и коттеджных поселках давно возведены, люди живут там или сезонно пользуются недвижимостью. Но регистрировать не спешат, уходя от налогов на имущество. Мол, я еще в процессе строительства — ручку не прибил, крыльцо с верандой доделываю и так далее. И так много лет. Теперь Росреестр намерен ликвидировать пробелы в законодательстве и принудить собственников регистрировать свое имущество в конкретные сроки.
На сайте официальной публикации документов размещены два законопроекта: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Сейчас застройщику дается три года, чтобы начать работы на участке, и 10 лет — на завершение строительства жилого дома. А вот обязанности зарегистрировать построенный объект нигде не прописано. Теперь регистрация права собственности на возведенный частный дом станет обязательной для граждан.
В случае несоблюдения сроков арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. А недвижимость — вне зависимости от степени готовности — могут выставить на торги.
Также вводится такое понятие, как освоение земельного участка, и устанавливаются конкретные сроки. Под этим понимается снос имеющихся объектов, подготовка документации для капстроительства, приведение участка в надлежащее состояние (очистка от насаждений и мусора), возведение некапитальных объектов и временных сетей, рекультивация, установка ограждений.
Кроме того, собственники земельных участков обязаны использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования. До сих пор это не очень-то контролировалось.
Кому это выгодно
Чиновники заявляют, что поправки в законодательство нужны всем — государству, бизнесу и обычным гражданам.
— Сейчас собственник земельного участка фактически не защищен от предъявления к нему претензий со стороны контрольно-надзорных органов по вопросу использования земельного участка не по назначению или неиспользования в принципе. Законопроект дает гражданину время на освоение земельного участка и устанавливает соответствующие сроки. Только после их истечения контрольно-надзорные органы могут заниматься вопросами привлечения к ответственности землепользователя, — объяснил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Благодаря новым правилам регистрации объектов госорганы получат достоверную градостроительную информацию, смогут вести правильный учет построенных жилых домов, добавил представитель ведомства. Нововведения будут на руку и потенциальным инвесторам. Речь идет об исключении ситуации, когда муниципалитет продает землю, а в итоге она оказывается собственностью лица, своевременно не определившего границы своего участка.
Принятие законопроекта направлено на защиту прав владельцев недвижимого имущества, отметили в региональном управлении Росреестра.
— Оформление построенных объектов капитального строительства и повышение эффективности использования земли имеют исключительное значение для нормального функционирования механизмов рынка недвижимости. Ведь наполнение ЕГРН сведениями об объектах способствует наведению порядка в земельно-имущественной сфере, а следовательно, предоставлению государственных услуг в сокращенные сроки, — объяснила заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.
Сейчас в каждом регионе находится от 1 до 5 тысяч фактически существующих жилых домов, которые используются гражданами без регистрации прав, подсчитали в Росреестре.
Госрегистрация прав собственности необходима для распоряжения своим недвижимым имуществом. Без оформленных должным образом документов невозможно совершать юридически значимые действия: продавать, дарить, сдавать в аренду или передавать по наследству, добавила Ольга Юрченко.
Как отреагировали садоводы
Председатель челябинского регионального отделения «Союз Садоводов России» Константин Толкачев не склонен говорить об ужесточении, каком-то гнете и преследовании садоводов и дачников.
— Мы же все хотим жить в правовом государстве. А это подразумевает обязанность платить налоги. Есть у тебя недвижимость — надо ее регистрировать и обслуживать. Да, новые поправки в законы усилят функции контроля Росреестра и рублем простимулируют владельцев недвижимости, — отметил Константин Толкачев. — Регистрация любого объекта недвижимости, тем более жилого дома, подразумевает, что он должен соответствовать всем нормам — строительным, санитарным и так далее. Всё это поможет упорядочить процессы строительства и признания собственности на садовых участках.
В этом году принят самый главный закон для владельцев участков в СНТ — о продлении дачной амнистии. И это гораздо важнее остальных поправок, уверен глава регионального отделения «Союз Садоводов России».
— В реальности сейчас каждый строит свой дом как хочет. Без разрешения на строительство, без сбора кучи документов. И упрощенный порядок позволяет ее зарегистрировать. Готовящиеся поправки в законопроекты, на мой взгляд, лишь подтверждают дату окончания дачной амнистии. Скорее всего, после 2031 года ее уже не будут продлять, — предположил Константин Толкачев. — Кто успеет, тот построит и зарегистрирует недвижимость в упрощенном порядке. Дальше будет действовать сформированный к тому времени свод законов и правил, регулирующий вопросы строительства и регистрации садовых объектов.
Что сказали юристы
Условия о необходимости использовать земельный участок для строительства не новы для земельного законодательства. Во многих договорах указан срок аренды, после которого земельный участок может быть предоставлен иному лицу, указали юристы.
— Но пока частные застройщики сталкиваются с проблемами газо-, электроснабжения, обеспечения транспортной доступности некоторых осваиваемых земельных участков. Конечно, это ведет к затягиванию сроков строительства, — объяснил адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.
До сих пор каждый муниципалитет и регион могли устанавливать различные сроки аренды.
— Если законопроекты примут, то правила будут едины для всех регионов. Это позволит инвесторам из разных уголков страны более взвешенно подходить к планированию новых проектов. А гражданам, в свою очередь, будет понятно, что необходимо не только построить, но и зарегистрировать свой объект, — добавил юрист.
Напомним, с 1 июля этого года начала действовать дачная амнистия по новым правилам. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке — без разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию — оформить права на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозпостройки. Дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года.