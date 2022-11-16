Дачников и садоводов заставят регистрировать дома: какие законопроекты предложил Росреестр

Кроме того, собственники земельных участков обязаны использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования. До сих пор это не очень-то контролировалось.



Кому это выгодно

Чиновники заявляют, что поправки в законодательство нужны всем — государству, бизнесу и обычным гражданам.



— Сейчас собственник земельного участка фактически не защищен от предъявления к нему претензий со стороны контрольно-надзорных органов по вопросу использования земельного участка не по назначению или неиспользования в принципе. Законопроект дает гражданину время на освоение земельного участка и устанавливает соответствующие сроки. Только после их истечения контрольно-надзорные органы могут заниматься вопросами привлечения к ответственности землепользователя, — объяснил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

