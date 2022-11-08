«Продаю квартиру в Крыму. Срочно!»: россияне начали избавляться от недвижимости на полуострове

«В итоге вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойней», — объясняет возврат домой Николай.



Крымчане едут к родным на большую землю

Как утверждают психологи, сильнее всего страх действует не на тех, кто находится в эпицентре событий и может их оценить более-менее адекватно, а на тех, кто узнает о происходящем из СМИ или соцсетей.



— Родственники просто замучили звонками — возвращайтесь как можно быстрее! Хотите дождаться, пока ракеты полетят? — рассказывает Светлана Левкович, частный риелтор, работающий в Крыму. — На полуостров она перебралась в 2016 году из Нижнего Новгорода, вышла замуж за местного, родила сына. Одним словом, прижилась. — Мне сложно объяснить им, что моя жизнь теперь здесь и возвращение для меня — это, прежде всего, семейная трагедия. Но мама и сестра слушать не хотят. И таких, как я, кто понимает, что в Крыму сейчас жизнь нервная, бывает страшно, но менять ее пока не готов, довольно много. Хотя я всё чаще сталкиваюсь по работе с теми, кто решился на отъезд.