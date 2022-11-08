«Продаю квартиру в Крыму. Срочно!»: россияне начали избавляться от недвижимости на полуострове
Почему люди массово продают жилье в курортном регионе
«На Урале у нас точно спокойней», — пишут те, кто решил вернуться домой после взрыва на мосту и атак беспилотников на корабли.
«Мы в Крыму прожили 4 года и возвращаемся домой. Скажу вам так, если есть сундучок с деньгами, можно приехать, пока ребенок в садике или школа, скажем, начальная… Перспектив, возможностей здесь нет, а цены просто душат», — пишет Алена из Перми.
«В итоге мы прожили в Евпатории почти 5 месяцев, но пришлось уехать обратно на Урал. Главная причина — отсутствие адекватного заработка. Если у себя дома я получал более 70 тысяч в месяц, то на новом месте за аналогичную работу больше 35 не выходило», — делится Виктор своей историей на форуме во «ВКонтакте», где вовсю обсуждают тему: ехать в Крым или не стоит? Вернее, обсуждали. После начала спецоперации, а особенно после августовского теракта на аэродроме в поселке Новофедоровка и октябрьского взрыва на Крымском мосту, тема заглохла. Даже активные сторонники переезда в теплые края решили повременить. А те, кто прежде охотно обсуждал, почему уезжают из «крымского рая», сейчас обходятся скупыми словами про тревожность и страх за семью. Так спокойней. Во всех отношениях.
«В итоге вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с
Крымчане едут к родным на большую землю
Как утверждают психологи, сильнее всего страх действует не на тех, кто находится в эпицентре событий и может их оценить более-менее адекватно, а на тех, кто узнает о происходящем из СМИ или соцсетей.
— Родственники просто замучили звонками — возвращайтесь как можно быстрее! Хотите дождаться, пока ракеты полетят? — рассказывает Светлана Левкович, частный риелтор, работающий в Крыму. — На полуостров она перебралась в 2016 году из Нижнего Новгорода, вышла замуж за местного, родила сына. Одним словом, прижилась. — Мне сложно объяснить им, что моя жизнь теперь здесь и возвращение для меня — это, прежде всего, семейная трагедия. Но мама и сестра слушать не хотят. И таких, как я, кто понимает, что в Крыму сейчас жизнь нервная, бывает страшно, но менять ее пока не готов, довольно много. Хотя я всё чаще сталкиваюсь по работе с теми, кто решился на отъезд.
По словам риелтора, среди местных жителей это, в основном, пожилые люди. И, как правило, одинокие.
— Едут к родственникам на материк — и рядом с родным человеком, и от фронта подальше, — рассказывает Светлана Левкович. — Или перебираются к детям, которые уехали из Крыма, нашли работу, купили жилье и забирают родителей из опасного, с их точки зрения, места.
Без туристов апартаменты некому сдавать
На самом популярном ресурсе по продажам сейчас около 15 тысяч объявлений о продаже недвижимости в Крыму. Резкого увеличения в сравнении с началом года нет. А вот пометок «Продаю. Срочно!» появилось значительно больше.
— Это в основном объявления жителей материка, тех, кто не живет в Крыму и не собирался, а квартиры или дома покупали, как курортный бизнес, — объясняет Николай Красновский, сотрудник туристического агентства «Берег». — Закрытый аэропорт, тревожность, взрывы на территории полуострова и близость к военным действиям сильно уменьшили число туристов. Большинство частников, сдающих жилье туристам, остались без отдыхающих или сильно опустили цены. Отсутствие предварительного бронирования на ноябрьские праздники и новогодние каникулы говорит о том, что и в эти выходные туристов не будет. А следующим летом? Скорее, ответ отрицательный. А вложенные в апартаменты деньги нужно отбивать, а еще оплачивать коммуналку. Вот и продают срочно, пока цены не упали.
Хоть рынок недвижимости довольно инертный, но и он постепенно реагирует медленным падением на утрату интереса к крымской недвижимости. По оценке консалтингового агентства SRG, снижение цены на вторичное жилье в Севастополе составило 2,05%. А ведь Севастополь до недавнего времени был городом, где цены на недвижимость росли с космической скоростью — на 40 процентов с 2020 года.
— В реальности цены на вторичное жилье в Севастополе и по Крыму упали на 15–20 процентов, — говорит риелтор Светлана Левкович. — А еще серьезно упал спрос, особенно на сделки с покупкой в ипотеку.
По словам риелтора, рынок сразу отреагировал на взрыв Крымского моста. Два покупателя с материка, которые уже дали задаток, отменили покупку квартир, несмотря на финансовые потери.
Еще одни «отказники» от крымской недвижимости — инвесторы, которые скупали квартиры на этапе строительства, а потом перепродавали с солидной прибылью.
— Цены на рынке пошли вниз, поэтому сейчас крымская недвижимость как инвестиционные вложения уже неинтересна, — объясняет риелтор.
А как же те, кто перебрался в Крым, успел построить дом или обустроить квартиру, отдать детей в школу, найти работу?
— Таких продавцов у нас пока немного: пережив один переезд и обустройство на новом месте, люди не готовы повторять сначала, — говорит Светлана Левкович. — Но всё будет зависеть от обстановки: если теракты, не приведи бог, продолжатся, то отток жителей из Крыма увеличится. Но мы надеемся, что всё обойдётся.
Сейчас цена за квадратный метр квартиры на вторичном рынке в Крыму равна 157 тысяч рублей. Больше всего упала цена на дорогие апартаменты на берегу моря — сейчас их можно купить в среднем за 12 миллионов рублей, хотя стоили они год назад 17 миллионов.