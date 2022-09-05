Поднимать будем? Как изменятся цены на жилье в России этой осенью

Нет спроса — нет роста цен

Осень только началась, но эксперты в сфере недвижимости уже говорят о том, что никаких серьезных изменений в ближайшее время ждать точно не придется. По словам директора группы компаний ОМЭКС Михаила Репина, спрос на недвижимость не повысился и остался на том же уровне, на котором был в последние полгода.

— Бывают такие ситуации, что люди, у которых есть спрос, не имеют достаточного дохода и возможности взять ипотеку, чтобы этот спрос удовлетворить, — объяснил директор. — А бывают ситуации, когда они имеют спрос и не могут его удовлетворить, потому что недоступна ипотека — так было во все предыдущие месяцы в этом году. Но начиная с июля у нас была снижена ипотечная ставка, поэтому в июле объем сделок начал увеличиваться и восстанавливаться. В любом случае рынок очень сильно упал по объему. Сейчас, конечно, началось восстановление, но чтобы вернуться на прежний уровень, потребуется несколько лет. Поэтому мы никаких особых повышений не ждем.