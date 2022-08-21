Больше 20% годовых. Разбираемся, выгодно ли вкладывать деньги в ИЖС, сколько можно там заработать

Что касается перспектив: уже сейчас ИЖС (индивидуальное жилое строительство. — Прим. ред.) по объемам перегнало строительство многоквартирных домов. Посмотрите статистику! А ведь спрос до сих пор выше, чем предложение. Это значит, что рынок будет быстро расти и дальше: емкость его колоссальна.



Золотое время ИЖС

Загородное жилье — это тот сегмент на рынке недвижимости, в который сейчас точно имеет смысл инвестировать. Уверенно прогнозировать развитие других сегментов рынка (вторичное жилье и новостройки. — Прим. ред.) пока трудно. Лично я думаю, что новостройки если и будут дорожать, то ненамного: цены на первичное жилье и так космические. Вторичка пока идет вниз, и это падение, скорее всего, продолжится.

