В России начнут строить деревянные многоэтажки. Как такие дома выглядят? Примеры из Сибири, Германии и Швеции

— Результатом нашей работы с привлечением профессионального сообщества стал план, выполнение которого обеспечит широкое внедрение строительства многоэтажных деревянных зданий с использованием лучшего зарубежного и отечественного опыта, — заявил он.

Конкретные сроки начала повсеместной застройки не называются. Минстрой и МЧС утвердили пока лишь план мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Параллельно, по данным Минстроя, будут подготовлены проекты первых пилотных домов по такой технологии.