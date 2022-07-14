В России начнут строить деревянные многоэтажки. Как такие дома выглядят? Примеры из Сибири, Германии и Швеции
Разбираем вместе с экспертами плюсы и минусы таких домов
Российские города собираются застраивать деревянными жилыми домами и общественными зданиями от 3 до 12 этажей. План по возведению уже утвердили Минстрой и МЧС. Безопасно ли будет жить в деревянных высотках? И есть ли в мире успешные примеры подобной многоэтажной застройки? Михаил Контуев с MSK1.RU поговорил с экспертами и узнал, сколько может стоит квадратный метр такого жилья.
Кто и зачем решил строить деревянные многоэтажки?
О планах по развитию деревянного многоэтажного строительства рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
— Результатом нашей работы с привлечением профессионального сообщества стал план, выполнение которого обеспечит широкое внедрение строительства многоэтажных деревянных зданий с использованием лучшего зарубежного и отечественного опыта, — заявил он.
Конкретные сроки начала повсеместной застройки не называются. Минстрой и МЧС утвердили пока лишь план мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Параллельно, по данным Минстроя, будут подготовлены проекты первых пилотных домов по такой технологии.
Экологичность vs сомнительность
Планируется, что здания будут строить из перекрестно-клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона. Урбанисты считают, что это экологично, но опасно.
— Дерево — хороший, экологически чистый материал, легко утилизируемый, — делится мнением урбанист Денис Харитонов. — Очевидно, что сама философия строительства жилья в России рано или поздно поменяется. Перейдут к менее высотному строительству с таунхаусами и всё большим количеством онлайн рабочих мест (технология строительства домов, где в квартирах создаются пространства для удаленной работы из дома. — Прим. ред.).
Не все эксперты разделяют мнение, что строительство деревянных многоэтажек в российских городах — хорошая идея.
— Я сомневаюсь, что удастся наладить массовое строительство таких домов, — признается урбанист Александр Багно. — Мне не известно ни одного такого типового проекта зданий выше трех этажей. Вероятно, получится дешевле традиционных материалов. Но лично я бы в такой постройке жить не стал.
Власти успокаивают — мол, за надежность многоэтажных деревянных конструкций переживать не стоит.
— Безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимы с более распространенными зданиями из бетона и железа, — заявляет замглавы Министерства строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.
Перед тем как приступить к строительству деревянных высоток, специалисты обещают провести комплекс работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности таких объектов.
Дорого-богато?
Другие эксперты из отрасли архитектуры и строительства полагают, что идея может оказаться нерентабельной из-за дороговизны.
— Будет экономически нецелесообразно, там стоечно-балочная система из довольно мощных клееных элементов, — считает архитектор Александр Балдин. — Это, по сути, получается фахверк.
С ним согласен директор компании по проектированию и строительству Александр Шуников:
— Перспективы выглядят сомнительно, несмотря на то что говорят про экологию и всё такое. В итоге, как мне кажется, всё убьет ценообразование. У нас что, в стране металл и бетон закончились? Кто готов платить за новый неизвестный материал, который горит, со временем гниет и так далее? И который в два-три раза дороже по сравнению с обычным строительством...
По данным Александра Шуникова, куб бетона стоит около
Мировой опыт: как выглядят деревянные многоэтажки в других странах
— Я думаю, что это попытка перенять финский опыт, который, к слову, позитивный, — считает учредитель проектных организаций Павел Гребенщиков. — Только есть тонкость — культура деревообрабатывающей промышленности и технологии работы с деревом. Это прекрасный материал, и жилые дома из него могут быть очень комфортными, технологичными и интересными по архитектуре. Но в России придется серьезно менять нормативную базу проектирования и воспитывать культуру производителей пиломатериалов.
Опыт строительства многоэтажных деревянных домов есть в разных странах — Финляндии, Германии, Швеции, Канаде, но практически нигде эта технология не поставлена на поток.
Наше, родное: четырехэтажка из дерева в Сибири
В России также есть любопытный опыт, на который можно опереться. В Новосибирске построили в этом году первый четырехэтажный дом из деревянного каркаса и бруса. Сейчас здание вводят в эксплуатацию.
— Все многоквартирные дома вне зависимости от материалов конструкции проходят экспертизу, — рассказывает Михаил Ромах, технический директор новосибирской компании «ЛВЛдом», которая получила патент на технологию строительства деревянных домов. — Мы ее прошли и получили положительное заключение. Так что по поводу долговечности никаких переживаний не должно быть. Например, срок эксплуатации нашего дома — не менее
Себестоимость получилась тоже выгодной —
— При этом деревянные дома экологичнее на голову, чем любые другие, — там нет радиации, — говорит Михаил Ромах. — Почему мы на природе всегда отдыхаем и стремимся выехать из города? Как раз потому, что хотим сбежать из бетонных и кирпичных домов. В деревянных домах экологические характеристики позволяют человеку отдыхать, как на природе. И жить в деревянном доме намного полезнее для здоровья.
Четырехэтажка в Новосибирске — один из немногих примеров многоквартирного деревянного строительства в современной России. В основном из дерева сейчас возводят индивидуальные малоэтажные дома. Впрочем, даже тут масштабы впечатляют. По итогам 2021 года объемы строительства деревянного жилья достигли рекордных показателей — по данным «Рослесинфорга», в стране было возведено