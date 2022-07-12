Дольше, дороже и рискованнее: какими будут сделки с недвижимостью, когда Росреестр закроет данные
Госдума засекретила сведения о квартирах, домах и земле. К чему готовиться?
Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла закон о засекречивании данных из госреестра недвижимости. Депутаты декларируют, что таким образом защищают персональные данные граждан. После подписания закона президентом получить сведения о квартире, доме или земле можно будет только с согласия собственника, тогда как ранее запросить эти данные мог любой человек без каких-либо условий. На первый взгляд кажется, это чисто формальное новшество, но на самом деле оно затронет многих: тех, кто покупает жилье, хочет подать в суд на соседа или взять кредит. Разбираемся, что изменится, когда закон вступит в силу.
Выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) — это официальный документ, который подтверждает права на квартиру, дом или землю.
Какие данные и от кого засекретят
Обычно в выписке из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) на тот или иной объект указаны: кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, наименование, этажность, дата ввода в эксплуатацию, правообладатель, информация об арестах и обременениях. Раньше все эти сведения были в открытом доступе, теперь эта информация останется доступна только для самого владельца недвижимости, его супруга или супруги, а также для некоторых госорганов. По желанию собственника доступ к информации могут открыть.
— Законопроект предусматривает, что персональные данные собственников в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости. — Прим. ред.) будут закрыты для третьих лиц, а их получение станет возможным только с согласия владельца недвижимости. Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН, — прокомментировали в управлении Росреестра по Челябинской области.
Заявление собственника об открытии данных вносится в реестр в течение 3 дней. Только после этого может быть выдана выписка из ЕГРН, она готовится еще несколько дней.
Где нужна выписка из ЕГРН
Справку могут потребовать в банке при выдаче обычного потребительского кредита — как подтверждение платежеспособности клиента. Данные пригодятся, если придется судиться с соседом, который затопил: как еще установить владельца помещения сверху?! Но чаще всего выписки запрашивают при сделках с недвижимостью — при купле-продаже квартиры или оформлении ипотеки. Юристы уверены, что теперь все эти процедуры будут затягиваться и стоить дороже.
— Данным законопроектом установлена определенная категория получателей выписки из ЕГРН: это кадастровые инженеры, сособственники, владельцы смежных участков. При необходимости можно запросить выписку через нотариуса. Но за это нужно будет заплатить 300 рублей за удостоверение факта выдачи + 150 рублей за технические работы, не считая стоимости самой выписки, — разъясняет руководитель консалтингового агентства «Советник», юрист Константин Берсенев.
Сама выписка обойдется еще в 350–750 рублей.
Как быть с покупкой квартиры
До вступления закона в силу любой желающий мог заказать выписку в Росреестре или в специальных сервисах. После сокрытия данных во время сделок бегать за справками придется собственнику недвижимости.
— Сейчас мы можем заказать выписки по устному согласию, а иногда и без устного согласия, получить данные и увидеть, что квартира свободна к продаже или у нее есть какие-то ограничения, — объяснил текущую схему проверки сделок директор агентства недвижимости «Дворецков Про» Максим Дворецков. — Если это будем делать не мы, то придется просить собственника заказать эту выписку. Она есть на бумажном носителе и в электронном виде. В первом случае придется идти ногами в МФЦ подавать заявление, ждать неделю, через неделю снова нужно прийти за ответом. Только после это мы можем начать работу. И перед самой сделкой нужно проделать то же самое. Потому что там могут прилететь какие-то новые ограничения, которых мы не видели. Можно сделать всё это через «Госуслуги», но не все умеют полноценно пользоваться порталом, нет у нас обучения, чтобы люди легко их заказывали.
Впрочем, если закон направлен на защиту персональных данных, то возникают закономерные вопросы:
— Как будут обстоять дела с банками? Банки при выдаче ипотеки ведь тоже запрашивают эти выписки через свои каналы. А здесь получается, что банку будет запрещено это делать. Или кому-то будет разрешено, а кому-то запрещено? Почему такая несправедливость? Этот же вопрос встает в случае с нотариусом: почему ему можно запросить выписку, а покупателю с риелтором — нет? — считает Максим Дворецков.
Всё это в конечном счете может повлиять на прозрачность сделки, считают эксперты.
— Велика вероятность, что выписку придется заказывать несколько раз: информация в ней актуальна только на момент выдачи. Уже через несколько дней документ устаревает. А поиск покупателя или арендатора может растянуться на несколько месяцев, — говорит руководитель проекта «Контур.Реестро» Константин Ташлыков. — Конечно, собственник может показывать всем одну выписку, которую заказал перед публикацией объявления. А актуальный документ заказать уже перед сделкой. Но такой способ невыгоден для второй стороны. Ведь в этом случае приходится доверять собственнику на слово. Это может стать возможностью для мошенничества.