Дольше, дороже и рискованнее: какими будут сделки с недвижимостью, когда Росреестр закроет данные

— Законопроект предусматривает, что персональные данные собственников в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости. — Прим. ред.) будут закрыты для третьих лиц, а их получение станет возможным только с согласия владельца недвижимости. Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН, — прокомментировали в управлении Росреестра по Челябинской области.

Заявление собственника об открытии данных вносится в реестр в течение 3 дней. Только после этого может быть выдана выписка из ЕГРН, она готовится еще несколько дней.