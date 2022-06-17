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К пустующему торговому центру возле парка «Сосновый бор» пристроят многоэтажку

Разрешение на реконструкцию мэрия Новосибирска выдала компании «Дом Солнца»

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Здание построили весной прошлого года, а теперь планируют пристроить к нему жилой дом

Здание построили весной прошлого года, а теперь планируют пристроить к нему жилой дом

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию административной двухэтажки на улице Объединения, 28 в жилой дом — документ опубликовали на муниципальном портале.

Строительством займется компания «Дом Солнца» — в 2020 году она выкупила и демонтировала долгострой на улице Лесосечной, 3 и планирует на его месте также построить жилой дом.

СЗ «Дом Солнца» образован в апреле 2018 года и принадлежит барнаульской предпринимательнице Яне Петрушиной. За прошлый год застройщик заработал 17 миллионов рублей чистой прибыли при 19 миллионах выручки. Среди проектов «Дома Солнца» — жилые дома на улице Виноградова и Красный Факел в Первомайском районе. Яна Петрушина также владеет барнаульской строительной компанией «Формула воды» и является соучредителем барнаульской же инженерной компании «КА5».

Как рассказала руководитель и владелица застройщика Яна Петрушина, здание на Объединения, 28 демонтируют только частично — уберут часть хозблока и заменят фасад. К нему планируют пристроить 17-этажный трехподъездный дом с подземной парковкой.

— Там будут кладовые, на верхних этажах — двухуровневые квартиры. Будут предусмотрены двойные витражи, которые выходят на Объединения и Учительскую, и вентиляция с очисткой воздуха, — рассказала Яна Петрушина журналисту НГС. — Это будет комфортное жилье с коммерческой инфраструктурой: аптека, продукты питания. Мы не будем продавать коммерческую недвижимость, будем сдавать и таким образом управлять инфраструктурой для жителей.

Сегодня административное здание свободно от арендаторов и принадлежит застройщику. По данным муниципального портала, у территории сменилось несколько правообладателей, а первое разрешение на строительство еще в 2016 году получала компания «Ресурс» — изначально на 1-этажное здание магазина площадью всего 846 кв. м. В 2019 году новое разрешение на тот же объект выдали уже компании «СервисАква», и через год проект изменился — это было уже 3-этажное административное здание с подземным этажом площадью 2,5 тысячи кв. м с верандой 1,3 квадрата. Его ввели в эксплуатацию в марте прошлого года.

Интересно, что часть деятельности новосибирской компании «СервисАква», связанная с ремонтными работами, сосредоточена в Барнауле. По данным сервиса «Контур.Закупки», она участвовала в торгах только там.

На сайте компании «Дом Солнца» проект опубликован как ТЦ «Лайм», с названием для жилого дома пока не определились: информация о нем есть как о жилом доме «Лайм» и как о доме «Ежевика». В нем будет 333 квартиры на 833 жителя и 3-уровневая парковка на 165 автомобилей, а также кладовые, колясочная, игровая комната и «читальная зона».

По словам Яны Петрушиной, на следующий год запланировано расширение улицы Объединения, что должно уменьшить пробки в этой части города. Она также рассказала, что промзона завода «Север» в перспективе будет перестроена. По действующему проекту планировки, принятому в 2021 году, в этой части города остается промзона. Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить эту информацию.

Ранее весной началась реконструкция долгостроя рядом с Заксобранием Новосибирской области — сюда должен переехать областной суд.

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