К пустующему торговому центру возле парка «Сосновый бор» пристроят многоэтажку

— Там будут кладовые, на верхних этажах — двухуровневые квартиры. Будут предусмотрены двойные витражи, которые выходят на Объединения и Учительскую, и вентиляция с очисткой воздуха, — рассказала Яна Петрушина журналисту НГС. — Это будет комфортное жилье с коммерческой инфраструктурой: аптека, продукты питания. Мы не будем продавать коммерческую недвижимость, будем сдавать и таким образом управлять инфраструктурой для жителей.



Сегодня административное здание свободно от арендаторов и принадлежит застройщику. По данным муниципального портала, у территории сменилось несколько правообладателей, а первое разрешение на строительство еще в 2016 году получала компания «Ресурс» — изначально на 1-этажное здание магазина площадью всего 846 кв. м . В 2019 году новое разрешение на тот же объект выдали уже компании «СервисАква», и через год проект изменился — это было уже 3-этажное административное здание с подземным этажом площадью 2,5 тысячи кв. м с верандой 1,3 квадрата. Его ввели в эксплуатацию в марте прошлого года.

