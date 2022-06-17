К пустующему торговому центру возле парка «Сосновый бор» пристроят многоэтажку
Разрешение на реконструкцию мэрия Новосибирска выдала компании «Дом Солнца»
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию административной двухэтажки на улице Объединения, 28 в жилой дом — документ опубликовали на муниципальном портале.
Строительством займется компания «Дом Солнца» — в 2020 году она выкупила и демонтировала долгострой на улице
СЗ «Дом Солнца» образован в апреле 2018 года и принадлежит барнаульской предпринимательнице Яне Петрушиной. За прошлый год застройщик заработал 17 миллионов рублей чистой прибыли при 19 миллионах выручки. Среди проектов «Дома Солнца» — жилые дома на улице Виноградова и Красный Факел в Первомайском районе. Яна Петрушина также владеет барнаульской строительной компанией «Формула воды» и является соучредителем барнаульской же инженерной компании «КА5».
Как рассказала руководитель и владелица застройщика Яна Петрушина, здание на Объединения, 28 демонтируют только частично — уберут часть хозблока и заменят фасад. К нему планируют пристроить 17-этажный трехподъездный дом с подземной парковкой.
— Там будут кладовые, на верхних этажах — двухуровневые квартиры. Будут предусмотрены двойные витражи, которые выходят на Объединения и Учительскую, и вентиляция с очисткой воздуха, — рассказала Яна Петрушина журналисту НГС. — Это будет комфортное жилье с коммерческой инфраструктурой: аптека, продукты питания. Мы не будем продавать коммерческую недвижимость, будем сдавать и таким образом управлять инфраструктурой для жителей.
Сегодня административное здание свободно от арендаторов и принадлежит застройщику. По данным муниципального портала, у территории сменилось несколько правообладателей, а первое разрешение на строительство еще в 2016 году получала компания «Ресурс» — изначально на
Интересно, что часть деятельности новосибирской компании «СервисАква», связанная с ремонтными работами, сосредоточена в Барнауле. По данным сервиса «Контур.Закупки», она участвовала в торгах только там.
На сайте компании «Дом Солнца» проект опубликован как ТЦ «Лайм», с названием для жилого дома пока не определились: информация о нем есть как о жилом доме «Лайм» и как о доме «Ежевика». В нем будет 333 квартиры на 833 жителя и
По словам Яны Петрушиной, на следующий год запланировано расширение улицы Объединения, что должно уменьшить пробки в этой части города. Она также рассказала, что промзона завода «Север» в перспективе будет перестроена. По действующему проекту планировки, принятому в 2021 году, в этой части города остается промзона. Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить эту информацию.
Ранее весной началась реконструкция долгостроя рядом с Заксобранием Новосибирской области — сюда должен переехать областной суд.