Лишиться квартиры — не самый плохой вариант. Что делать, если вы больше не можете платить по ипотеке

Цены на фоне западных санкций и продолжающейся спецоперации растут куда охотнее, чем зарплаты. Из-за этого становится сложнее платить по кредитам и прочим обязательствам.



Что делать, если ипотека стала непосильной обузой и есть риск остаться на улице без денег? Практическими советами поделилась основательница и директор агентства «SMART Недвижимость» Анастасия Поддубная.



Если у вас складывается ситуация, что вы не можете выплачивать ипотечный кредит, то с решением этого вопроса не стоит затягивать, так как есть большой риск остаться без денег и без жилья. Что делать?