Лишиться квартиры — не самый плохой вариант. Что делать, если вы больше не можете платить по ипотеке
Почитайте практические советы от риелтора
Цены на фоне западных санкций и продолжающейся спецоперации растут куда охотнее, чем зарплаты. Из-за этого становится сложнее платить по кредитам и прочим обязательствам.
Что делать, если ипотека стала непосильной обузой и есть риск остаться на улице без денег? Практическими советами поделилась основательница и директор агентства «SMART Недвижимость» Анастасия Поддубная.
Если у вас складывается ситуация, что вы не можете выплачивать ипотечный кредит, то с решением этого вопроса не стоит затягивать, так как есть большой риск остаться без денег и без жилья. Что делать?
Кредитные каникулы
Обратитесь в банк для оформления кредитных каникул. Срок подачи заявления — до
Срок кредита продлевается на срок льготного периода. Для получения кредитных каникул необходимо будет предоставить подтверждение того, что ваш доход упал более чем на 30%.
Продажа квартиры
Если временная мера в виде ипотечных каникул вам не помогла и у вас нет возможности выплачивать кредит, то самое оптимальное — продать квартиру, которая у вас в ипотеке.
Здесь важно, что продажа возможна при условии погашения вами текущего ипотечного кредита, так как квартира находится в залоге у банка до момента исполнения вами обязательств по кредитному договору. Однако из этой ситуации есть несколько выходов, и профессиональный риелтор всегда поможет вам провести эту сделку законно и безопасно для всех сторон.
Самое оптимальное при продаже залоговой квартиры — найти покупателя, который планирует приобрести ваш объект в ипотеку в том же банке, где у вас ипотечный кредит, так как этот банк является залогодержателем вашей квартиры и в случае продажи такого объекта новому заемщику процедура сделки будет достаточно простой. Вам не надо будет гасить самостоятельно текущий ипотечный кредит и дожидаться снятия обременения залога с квартиры. Банк закроет ваш остаток по кредиту из средств покупателя и произведет замену залогодателя на нового покупателя.
Сложнее обстоит продажа с залоговым объектом, если покупатель с наличными деньгами или планирует покупать квартиру с привлечением ипотечного кредита другого банка.
Только несколько банков соглашаются провести сделку при условии, что текущий кредит продавца еще не закрыт и не снято обременение с квартиры. Остальные банки берут в залог и выдают ипотеку на покупку квартиры только при условии снятия обременения с такого объекта.
Поэтому продавцу необходимо самостоятельно погасить текущий кредит (порой эта сумма достаточно большая) либо просить покупателя сделать это с последующим оформлением сделки купли-продажи.
Оценивайте риски
Конечно, покупатели опасаются таких схем покупки и передачи больших сумм продавцу до подписания договора купли-продажи. Риски со стороны покупателя очень большие, даже если он передаст сумму для погашения чужого ипотечного кредита по расписке или предварительному договору. Гарантий, что он в дальнейшем выйдет на сделку по покупке этой квартиры, нет.
Если покупатель с наличными деньгами и без ипотеки, самое оптимальное, чтобы обезопасить все стороны, — выйти на сделку в один день с передачей продавцу суммы для погашения ипотечного кредита, а остаток суммы разместить в ячейку или на аккредитив при условии получения средств после регистрации перехода права собственности.
В этот же день вы можете подать документы на регистрацию. Из-за залога со стороны банка на продаваемой квартире регистрация будет приостановлена до снятия этого обременения. Поэтому покупателю стоит проконтролировать, получил ли продавец закладную и подал ли заявление на снятие обременения (ряд банков это делает самостоятельно в электронном виде). В ином случае регистрация перехода права на нового собственника не произойдет.
Договор купли-продажи недвижимого имущества вступает в силу в момент его подписания сторонами. В таком случае у покупателя намного меньше рисков остаться без квартиры и денежных средств. Однако для погашения остатка по ипотеке продавец может оформить потребительский кредит (если уровень дохода позволяет это сделать) и после продажи квартиры досрочно его погасить. В этом случае сделка пройдет намного проще, быстрее и безопаснее.
Если покупатель с ипотекой другого банка, а продавец не может самостоятельно погасить остаток ипотеки, то сделка возможна только в том случае, если первоначального взноса достаточно, чтобы погасить задолженность продавца по кредиту. В этом случае до момента снятия обременения невозможно выйти на сделку, так как банк покупателя не одобрит объект с обременением другого банка. Поэтому чаще всего деньги передаются по расписке при условии подписания предварительного договора, по которому продавец и покупатель в будущем планируют заключить основной договор купли-продажи.
Очень часто люди затягивают с решением данного вопроса и копят задолженность по ипотечному кредиту.
СЮЖЕТ
Поэтому мы периодически встречаем новости о том, что кого-то выселяют из квартиры, потому что банк ее продал из-за долгов заемщика. Это абсолютно законно со стороны банка. Порядок всегда указан в кредитном договоре, с которым заемщик должен ознакомиться при подписании. В этой ситуации банк чаще всего реализует квартиру ниже той стоимости, за которую вы могли бы сами ее продать.
Помните: при самостоятельной продаже залогового объекта у продавца хотя бы остается часть денег, на которые он сможет купить или арендовать жилье и не останется на улице без средств и квартиры.
А еще почитайте, почему кредитные каникулы дадут не всем желающим.