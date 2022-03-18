«Жила как в концлагере»: сотрудница полиции переписала квартиру бабушки на себя и отправила ее в психбольницу

Шансы аннулировать договор дарения действительно есть, уверены другие юристы. Тем более что подобная судебная практика есть.



— Здесь может иметь место порок воли дарителя, не осознающего последствий совершаемых действий, — считает адвокат Дмитрий Астахов. — Причем если даритель в силу своего состояния здоровья не может воспринимать условия договора и его последствия, к такому договору могут быть применены положения Гражданского кодекса России о недействительности сделки. Это может явиться основанием для признания в суде такой сделки недействительной.

Суд проиграла

На днях суд вынес решение — не в пользу Марии Васильевны. Ветеран труда пыталась оспорить документ на однушку в центре города и тем самым вернуть ее.

Дарственная на квартиру 85-летней жительницы Челябинска Марии Подольской в пользу внучки — сотрудницы МВД — оформлена без нарушений. В удовлетворении требований Марии Подольской отказать, — огласил решение областной суд после прения сторон.



В суде внучка пожилой женщины указала, что бабушка сама решила переписать на нее квартиру, она уважает это желание и не хочет аннулировать договор дарения.



Мария Васильевна после заседания призналась, что, несмотря на неудачу, останавливаться на этом не собирается.



— Я ей этого унижения не прощу. Я не сдамся! — сказала пенсионерка.



Представляющая интересы Марии Подольской адвокат Мила Фомина объяснила, что родственники в любой момент могут выселить пенсионерку.



— Мы с решением суда не согласны и будем подавать новое исковое заявление по иным обстоятельствам в суд первой инстанции, также параллельно планируем подать кассационную жалобу, — сказала юрист. — Мария Подольская на данный момент в этой квартире — никто. А после изменения жилищного законодательства ее можно легко выселить, даже несмотря на прописку. Внучке ничего не мешает продать эту квартиру, а бабушку отправить в пансионат или вообще оставить на улице.



Тем временем стало известно, что в Управлении МВД по Челябинску проведут служебную проверку по ситуации с переписанной на сотрудницу полиции квартирой ее 85-летней бабушки Марии Подольской. Такое поручение дал начальник областного ГУ МВД Михаил Скоков.

— При этом Михаил Скоков акцентировал особое внимание на том, что сотрудник полиции должен обладать высокими морально-нравственными качествами и соблюдать этические нормы и правила как в служебной деятельности, так и в быту, — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Почему так сложно отозвать дарственную?

А мы спросили у юриста: почему так сложно отозвать дарственную, которую ты же сам и написал?

Ирина Зайцева, юрист:



— Отмена дарения возможна только в судебном порядке. По Гражданскому кодексу даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

