«Обложили со всех сторон!» Квартиру продали с торгов вместе с ее хозяйкой-пенсионеркой

Несколько дней назад у Любови Владимировны посреди ночи вскрыли двери. Неизвестные зашли в квартиру, сказав, что теперь этот дом их. Приехала полиция. После споров и препирательств гости уехали, но теперь женщина дежурит дома круглосуточно, понимая, что в любой момент взлом может повториться.
Квартиру, в которой живет екатеринбургская пенсионерка, продали на торгах. Женщина уверена, что это было сделано незаконно. Наши коллеги из E1.RU попытались разобраться, что случилось.
Небольшая однушка расположена недалеко от поселка Кольцово. На металлической входной двери наклейка: «Данное имущество является собственностью СССР». Любовь надеется, что это предупреждение охладит и остановит тех, кто называет себя новыми хозяевами.
В этой квартире пенсионерка живет уже
Любовь когда-то работала на заводе диспетчером в цехе. В Екатеринбурге у нее был свой цех по производству мебели. В какой-то момент при очередном кризисе фирма разорилась, и женщина устроилась продавцом. Работала, выплачивала кредит около 16 тысяч в месяц.
А в 2011 году «Северную казну» купил «Альфа-Банк».
— Помню, я, как обычно, приехала в офис «Северной казны», — вспоминает Любовь Владимировна. — А мне говорят: всё, вам теперь платить в другом месте с другой стороны. Это оказался «Альфа-Банк».
До 2019 года она каждый месяц приезжала в этот офис в центре города и «вносила в кассу платеж». Любовь говорит, что при этом в новом банке с ней не заключили никакого нового договора. Все эти годы это очень ее тревожило, но она продолжала вносить платежи. При этом были и другие кредиты. После выхода на пенсию был период, когда женщина не могла платить по одному из кредитов, начались просрочки.
— Но тот кредит, который взяла на покупку квартиры, оплачивала всегда добросовестно, — говорит она. — Меня, правда, беспокоило, что в банке мне отказывали, когда я просила привязать к счету банковскую карту для удобства платежей. Но мне говорили, что не могут ее привязать, что счет привязан к «Северной казне». В 2015 году я наконец получила от них уведомление. В уведомлении был указан другой номер договора.
За несколько лет Любовь Владимировна успела выплатить около 3 миллионов рублей.
— Так бы и тянула дальше, но в какой-то момент стало тревожно: куда идут мои деньги? Действительно ли они уходят в счет погашения того кредита, который я брала в «Северной казне», — объясняет пенсионерка. — Никакого договора я с «Альфа-Банком» не подписывала. Мне его просто не предоставляли. А что, если в какой-то момент «Северная казна» предъявит мне свои требования!
Любовь приостановила платежи. На тот момент ей осталось выплатить еще около 700 тысяч.
— Но перед этим я в 2019 году выслала им уведомление, что приостанавливаю платежи, пока мне не предоставят документы, на основании которых я вношу оплату. После этого уведомления я прекратила платежи. Я имею право по закону так сделать, — уверенно говорит наша героиня. — В уведомлении они пишут другой номер договора. То есть справку выдали по своему липовому номеру, а не по номеру договора с «Северной казной».
Она рассказывает, что обратилась в суд с иском к банку, чтобы ей предоставили условия договора.
— Иск суд не удовлетворил. В банке утверждали, что якобы я сама туда не являлась и они не могут меня идентифицировать, — вспоминает Любовь. — Хотя я все эти годы ходила туда и требовала предоставить мне документы, на каком основании я должна выплачивать им кредит.
Долг копился, Любовь принципиально отказывалась платить, будучи уверенной, что после ее письменного уведомления об остановке платежей банк не вправе что-либо взыскивать с нее. Суд решил по-другому. Он удовлетворил требования банка, приняв решение обратить взыскание на «заложенное недвижимое имущество».
После суда квартиру выставили на торги за 1,6 миллиона рублей. Ее рыночная стоимость сейчас — около 2,5 миллиона. 700 тысяч ушло на погашение кредита, из-за которого возник спор, а оставшийся после продажи миллион приставы отправили в счет долга за потребительский кредит в другом банке (пенсионерка взяла его не под залог жилья).
О том, что квартира продана, женщина узнала, когда ей и ее сыну начали звонить с неизвестных номеров незнакомые люди, представляясь новыми собственниками жилья.
— Позвонил некий Замир. Я, говорит, хозяин квартиры, хочу ее забрать. Потом выяснилось, что он из квартирного бюро, риелтор, — рассказывает Любовь и включает запись разговора. Слышится мужской голос:
— Я тебе по-хорошему звоню, не скандалю, — говорит он. — Пытаюсь правильно объяснить: мы всё равно заберем ее, это не первая квартира и не последняя, которую мы покупаем, такого образца...
Сейчас наша героиня живет как в осажденной крепости и из квартиры никуда не выходит. Продукты ей привозят дети.
Электричество в квартире отключено за долги. Задолженность в 200 тысяч начала копиться с того момента, когда пенсионерка отказалась платить взносы в ТСЖ по 500 рублей в месяц. Она снова проявила принципиальность, потребовав разграничить счета за коммуналку и этот самый взнос. Ей отказали. Теперь на электрощитки навесили замки. Телефон она заряжает через пауэрбанк. Хорошо еще, что в доме есть газ — можно готовить.
— Со всех сторон обложили, — говорит Любовь.
Мы советуем ей попробовать заключить прямой договор с энергокомпанией, заплатить долг и добиться, чтобы включили свет.
Недавно ночью в квартире вскрыли замки. Зашла компания мужчин, представились новыми хозяевами. Любовь вызвала полицию. В эту ночь для нее всё обошлось: «гости-хозяева» уехали. Любовь написала заявления во все силовые структуры: прокуратуру, Следственный комитет и полицию с просьбой проверить законность этих действий.
Выгнать того, кто зарегистрирован в квартире, силовыми методами нельзя — выселить можно лишь по решению суда, и новые хозяева сейчас подали в суд. Любовь говорит, что идти ей некуда, у ее детей квартиры в собственности тоже нет, жилье они снимают.
«Не платить — это путь в никуда»
В Екатеринбургском муниципальном центре защиты прав потребителей рассказали, что делать заемщикам в случае, если их банк ликвидировали — как получить точную и достоверную информацию о том, к кому переходят все обязательства. В этой ситуации клиент может засомневаться: а что, если его платежи «пропадут»?
— В случае отзыва лицензии либо ликвидации финансовой организации платежи по кредитному договору нельзя прекратить, — объясняет юрист центра Олеся Согрина. — Необходимо исполнять свои обязательства. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, данную информацию может предоставить временный управляющий банка, в котором был взят кредит. Также подробную информацию можно получить в Агентстве по страхованию вкладов, это государственная корпорация. На своем портале они информируют, как исполнять кредитные обязательства в каждом случае, указывают все способы исполнения обязательств и публикуют список банков (их может быть несколько), в которых можно оплатить без комиссии. Есть еще варианты, когда требования идут через уступку прав, по договору. В этом случае необходимо уведомление от банка о смене кредитора, банк обязан его предоставить.
— Если у вас нет достоверной информации, временный управляющий не идет на контакт, есть такой вариант исполнять свои обязательства: платить по тем прежним реквизитам, указанным в договоре, который вы когда-то заключали. Нужно обязательно проверять каждую цифру в номере счета, тогда деньги будут поступать на него, — говорит Олеся Согрина.
По словам юриста, Центральный банк также советует в случае, если у клиента нет надлежащей подробной информации, оплачивать по действующим реквизитам. Обязательно сохраняйте чеки об оплате, квитанции, платежные поручения, чтобы была возможность доказать, что платежи вносились.
«Альфа-Банк» предпочел отмолчаться по всей этой ситуации. На момент публикации ответ от кредитной организации получен не был. Мы следим за развитием событий.