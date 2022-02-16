«Обложили со всех сторон!» Квартиру продали с торгов вместе с ее хозяйкой-пенсионеркой

Несколько дней назад у Любови Владимировны посреди ночи вскрыли двери. Неизвестные зашли в квартиру, сказав, что теперь этот дом их. Приехала полиция. После споров и препирательств гости уехали, но теперь женщина дежурит дома круглосуточно, понимая, что в любой момент взлом может повториться.



Квартиру, в которой живет екатеринбургская пенсионерка, продали на торгах. Женщина уверена, что это было сделано незаконно. Наши коллеги из E1.RU попытались разобраться, что случилось.



Небольшая однушка расположена недалеко от поселка Кольцово. На металлической входной двери наклейка: «Данное имущество является собственностью СССР». Любовь надеется, что это предупреждение охладит и остановит тех, кто называет себя новыми хозяевами.