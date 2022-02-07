«В Крым вернулись 90-е»: подставные риелторы и фальшивые продавцы домиков у моря. Четыре способа обмана

И это не единичный случай. По словам севастопольского адвоката Тараса Шевченко, в Крыму в сферу сделок с недвижимостью словно вернулись «лихие 90-е ». Всё чаще жителей российских регионов, решивших приобрести домик у Черного моря, пытаются обмануть. Причем самым наглым образом.



Способ первый: подделка документов

— Это, конечно, самый криминальный вариант, и казалось, что к таким методам в наше время мало кто прибегает, но высокий спрос на крымские метры привлекает на полуостров аферистов со всей страны. И случаи такого обмана участились в последнее время, — говорит симферопольский адвокат Марк Мина.



Подделывать мошенники могут любые документы, например, договор купли-продажи. На его основе собственность регистрируется и потом продается. Покупатели получают выписку из Росреестра, подтверждающую, что продавец является собственником недвижимости, и отдают деньги за «законные метры». А вскоре выясняется, что заплатили они посторонним людям, не имеющим отношения к проданным квартирам или домам.

