Где выгоднее всего снимать жилье в Новосибирске — интерактивная карта с ценами (изучаем все районы)

Иметь свое жилье или снимать квартиру? Этот вопрос, кажется, может вызвать спор в любой компании. Кому-то удобнее жить в съемной квартире, меняя локацию при необходимости, другие хотят осесть и поэтому берут ипотеку. Давайте посмотрим, что творится с рынком аренды недвижимости в Новосибирске в 2022 году.
Для начала мы решили разбить город на понятные всем районы, хотя, как показал фильтр сайтов недвижимости, чаще всего люди редко ищут жилье в определенном районе. Мы отметили ярким цветом микрорайоны, ЖК, жилмассивы, в которых множество вариантов сдачи квартир и высокий спрос на съём. Оказалось, чаще всего новосибирцы ищут для жизни именно студии и однокомнатные квартиры. Чуть реже горожане ищут двухкомнатные квартиры, еще реже — «трешки». Самая дорогая «трешка», которую мы нашли, стоит 150 тысяч в месяц, а самые дешевые студии — 10 тысяч рублей в месяц.
Однако, чтобы снять жилье, большинству горожан придется перебрать множество вариантов. Так, если вы пытаетесь найти квартиру, где можно проживать с детьми или животными, готовьтесь к испытаниям. По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», в Новосибирске таких вариантов всего 173, при том что всего сдается 1763 объекта.
Тяжело будет найти жилье и новосибирцам, у которых ограничен бюджет на первый месяц. По данным сервиса, только 87 объектов сдается без комиссии агента, в остальных случаях комиссия может составлять от 50 до 100%. Также нужно быть готовым к тому, что вы отдадите залог за последний месяц (и за сохранность имущества) и будете оплачивать воду и свет по счетчикам — такой запрос можно найти в 90% объявлений.
Чуть дешевле сдаются так называемые «бабушкины квартиры» — жилье со старым ремонтом и мебелью. Однако, если «бабушкина квартира» находится в центре, будьте готовы к тому, что на цену этот момент никак не повлияет — объект так же будет сдаваться за среднюю по рынку цену. А вот квартиры с «евроремонтом» могут сдаваться за большие деньги даже в отдаленных местах типа «Чистой слободы» или «Плющихинского».
Надеемся, что наша карта наглядно показала вам, в каком районе можно дешево снять жилье, а где придется раскошелиться. В общем и целом, рынок аренды в Новосибирске развит хорошо — жилье можно найти почти в каждой точке города на любой вкус, цвет и ценник. Но если у вас были проблемы с поиском жилья, расскажите нам об этом!