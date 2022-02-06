Где выгоднее всего снимать жилье в Новосибирске — интерактивная карта с ценами (изучаем все районы)

Иметь свое жилье или снимать квартиру? Этот вопрос, кажется, может вызвать спор в любой компании. Кому-то удобнее жить в съемной квартире, меняя локацию при необходимости, другие хотят осесть и поэтому берут ипотеку. Давайте посмотрим, что творится с рынком аренды недвижимости в Новосибирске в 2022 году.



Для начала мы решили разбить город на понятные всем районы, хотя, как показал фильтр сайтов недвижимости, чаще всего люди редко ищут жилье в определенном районе. Мы отметили ярким цветом микрорайоны, ЖК, жилмассивы, в которых множество вариантов сдачи квартир и высокий спрос на съём. Оказалось, чаще всего новосибирцы ищут для жизни именно студии и однокомнатные квартиры. Чуть реже горожане ищут двухкомнатные квартиры, еще реже — «трешки». Самая дорогая «трешка», которую мы нашли, стоит 150 тысяч в месяц, а самые дешевые студии — 10 тысяч рублей в месяц.