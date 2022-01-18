«Хочу вдохновить своим примером». Таинственный читатель погасил долг учительницы, которую выселяли на улицу с грудным ребенком

Неизвестный читатель E1.RU оплатил долг учителю из Каменска-Уральского Ольге Баимовой, которую по решению суда выселяли на улицу вместе с шестимесячным ребенком.
Напомним суть этой непростой истории. Об огромном долге женщина узнала незадолго до того, как квартиру выставили на торги. Семь лет назад ее муж взял в кредит 1,5 миллиона рублей в «Газпромбанке». Ольга была поручителем. Купленное жилье было в залоге у банка. Пять лет они добросовестно выплачивали по договору 18 тысяч рублей в месяц, но когда муж потерял работу, начались просрочки. Он до последнего ничего не говорил жене ни об увольнении, ни о долгах. Потом все-таки рассказал и уговорил ее взять кредит, чтобы погасить долг.
Почти год Ольга была уверена, что проблема решена, а весной на «Госуслугах» увидела, что на ней висит огромный судебный долг в 1,5 миллиона. Оказалось, что тот самый миллион, который она взяла, муж потратил не на погашение долга, а проиграл на ставках — возможно, он надеялся выиграть и всё погасить. Супруги развелись, и квартиру выставили на торги.
Идти Ольге было некуда. В последний момент она сделала всё, что могла, чтобы вернуть квартиру. Вместе с родственниками она набрала около 900 тысяч и перевела эту сумму приставам. Оставшийся долг закрыла материнским капиталом — через Пенсионный фонд перевела в банк почти 640 тысяч и понадеялась, теперь она и дети бездомными уже не станут, но квартиру так и не снимали с торгов.
К Ольге домой уже начали ходить будущие покупатели. Оказалось, что, помимо основного долга в полтора миллиона, банк по суду взыскивал с нее неустойку со всей суммы, под 9,5% годовых. Всё по закону. Так женщина осталась должна еще чуть больше 300 тысяч рублей. Взять эти деньги было абсолютно неоткуда, все кредитные возможности были исчерпаны.
К счастью, всё разрешилось. Во-первых, приставы временно остановили торги до выяснения того, как был распределен материнский капитал (Ольге банк отказался предоставить выписку, объясняя это тем, что она не заемщик, а поручитель). Пока была дана отсрочка, знакомые, друзья и коллеги женщины стали перечислять ей деньги кто сколько может, а ее юрист Юлия Майорова обратилась ко всем своим подписчикам с просьбой о помощи. Так удалось собрать около 85 тысяч рублей.
А дальше случилось чудо. С редакцией Е1.RU связался один из читателей и сказал, что готов помочь Ольге погасить весь остаток долга. Мы передали ему контакты учительницы. Встретившись с ней в Екатеринбурге, неизвестный просто передал всю сумму, которую она была должна: это около 306 тысяч рублей.
Ольга тут же заехала в банк и перечислила деньги на счет приставов.
— Я еще не могу поверить, что всё так разрешилось, — говорит нам учительница. — Спасибо этому человеку, спасибо всем, кто помог. Тот, кто мне помог, захотел остаться анонимным. Сказал, никаких реклам и грамот ему не надо. Я не знаю, кто он. Внешне при общении очень приятный, и кажется, не олигарх. Мы разговаривали с ним всего-то несколько минут. Вообще, когда я начинаю прокручивать снова всю эту ситуацию, плачу. Родные близкие люди тебя предали и бросили, а спасли совершенно незнакомые люди. Я ведь раньше тоже, увидев, что идет какой-то сбор, перечисляла сколько могла: 500, 200, 100 рублей. Никогда не думала, что сама окажусь в ситуации, когда так же будут помогать и мне.
Мы созвонились с нашим читателем, который выручил Ольгу. Он попросил не называть в публикации ни его имени, ни профессии.
— Напишите только то, что есть еще люди, у которых есть желание помочь, — сказал наш собеседник. — Хочу вдохновить своим примером других. Больше ничего обо мне писать не надо.
Помимо долга перед банком, который Ольга уже оплатила, ей, возможно, придется еще и выплачивать исполнительский сбор приставам, это около 100 тысяч рублей. Без этого вопрос с торгами не будет окончательно закрыт.
— На сегодняшний день постановление о возбуждении исполнительного производства мы не получали. Соответственно, срок на добровольное исполнение судебного акта, предусмотренный законом, нам не предоставлялся, — говорит юрист Юлия Майорова. — Нами приняты меры по получению постановления о возбуждении исполнительного производства. После его получения будет направлено соответствующее заявление в управление службы судебных приставов Свердловской области в рамках их полномочий и компетенции. Они могут решать вопрос об отмене исполнительского сбора в связи с тем, что должник не извещался и ему не предоставлялся срок для добровольного погашения долга. Если постановление о сборе будет отменено, то все деньги, которые собрали через соцсети, мы с Ольгой решили направить на благотворительные цели.
Могут ли банки оплатить материнским капиталом пени и госпошлины?
Еще до полного разрешения этой ситуации мы решили выяснить важный момент. Ольга направила в банк 640 тысяч рублей материнского капитала на погашение долга — но тем не менее всё равно осталась должна.
Оказалось, что банк закрыл этими деньгами проценты по кредиту, а не всё тело долга. Правомерно ли он поступил? За разъяснениями мы обратились в областное управление Пенсионного фонда и в Центробанк.
— Средства материнского капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процента по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставляемые гражданами по кредитному договору, — прокомментировали в пресс-службе управления ПФР по Свердловской области.
То есть банком в данном случае материнский капитал был правомерно направлен на погашение процентов, признанных по суду. А вот если в подобной ситуации какой-либо банк направляет маткапитал на погашение судебного долга, пеней и штрафа — это серьезное нарушение.
— Средства материнского капитала не могут быть использованы для оплаты штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по кредиту, — пояснили в Пенсионном фонде со ссылкой на Правила направления средств материнского капитала.
В управлении Уральского ГУ Банка России сообщили, что «законодательством также не предусмотрено использование средств материнского капитала на погашение судебных расходов, возникших в связи со взысканием долга».
— Если заемщик полагает, что погашение задолженности по кредиту путем списания средств материнского капитала было произведено кредитором с нарушениями, предлагаем обратиться в Банк России, который поможет разобраться в ситуации, — советуют специалисты.