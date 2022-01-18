«Хочу вдохновить своим примером». Таинственный читатель погасил долг учительницы, которую выселяли на улицу с грудным ребенком

Почти год Ольга была уверена, что проблема решена, а весной на «Госуслугах» увидела, что на ней висит огромный судебный долг в 1,5 миллиона. Оказалось, что тот самый миллион, который она взяла, муж потратил не на погашение долга, а проиграл на ставках — возможно, он надеялся выиграть и всё погасить. Супруги развелись, и квартиру выставили на торги.

Идти Ольге было некуда. В последний момент она сделала всё, что могла, чтобы вернуть квартиру. Вместе с родственниками она набрала около 900 тысяч и перевела эту сумму приставам. Оставшийся долг закрыла материнским капиталом — через Пенсионный фонд перевела в банк почти 640 тысяч и понадеялась, теперь она и дети бездомными уже не станут, но квартиру так и не снимали с торгов.

К Ольге домой уже начали ходить будущие покупатели. Оказалось, что, помимо основного долга в полтора миллиона, банк по суду взыскивал с нее неустойку со всей суммы, под 9,5% годовых. Всё по закону. Так женщина осталась должна еще чуть больше 300 тысяч рублей. Взять эти деньги было абсолютно неоткуда, все кредитные возможности были исчерпаны.