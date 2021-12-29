Учительницу с грудным ребенком выселяют из квартиры за долг, о котором она даже не знала

Идти женщине с детьми некуда: свою долю в квартире родственников она продала в надежде, что закроет все долги. Она не знает, сколько сейчас должна. На «Госуслугах» висит задолженность в 640 тысяч — как раз в размере материнского капитала. Чтобы выяснить, нужно лично ехать в банк, но не с кем оставить шестимесячную дочку, ведь мама-пенсионерка продолжает работать на заводе. Тем временем на сумму долга до сих пор капают «штрафные» проценты.

Взять кредит, чтобы срочно погасить этот долг, Ольга уже не может — ни один банк не даст денег с такой кредитной историей, ведь на женщине висит долг во втором банке, проигранный мужем. Она преподает английский и отдает деньги маме за кредит, которые та брала для нее.



Приставы выяснили, что учитель должна 300 тысяч рублей

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области подтвердили, что на исполнении в отделении по Каменску-Уральскому находится сводное исполнительное производство.

— Предмет исполнения: взыскать задолженность по кредитному договору в размере 1 580 986,10 рублей, госпошлину, проценты по кредитному договору по ставке в размере 9,5% годовых на сумму фактического остатка просроченного основного долга с 03.10.2019 года по дату его полного погашения включительно, — рассказали в пресс-службе ведомства, указав, что на квартиру общей площадью 44,4 кв. м было обращено взыскание. Начальная продажная стоимость была установлена в размере 1 219 650,40 рублей.

В службе судебных приставов сообщили, что должник погасил задолженность по кредитному договору, но решение суда по выплате госпошлины и процентов по кредитному договору на сумму фактического остатка просроченного основного долга не исполнено. В связи с этим пристав-исполнитель направил запрос взыскателю. Согласно ответу банка от 23.12.2021 года, остаток задолженности с учетом ранее уплаченной должником суммы по исполнительному документу составляет 304 156,98 рублей.

Кроме того, приставы пояснили, что о рассрочке по выплате можно договориться лишь с банком или добиться этого через суд.



В «Газпромбанке» также прокомментировали эту тяжелую историю. В первую очередь Ольге сейчас нужно обратиться в банк и там попытаться решить проблему.

— В связи с просрочкой по указанному кредиту состоялось заседание суда, — рассказали нам в пресс-службе банка. — Решение суда вступило в законную силу 31.12.2020 года, а 13.08.2021 года суд предоставил ответчику отсрочку исполнения судебного решения до 23.11.2021 года. Срок истек. По закону, на данный залог должно быть обращено взыскание. Заемщик не обращается в банк за консультацией по поводу возможных вариантов решения вопроса. В данном случае рекомендуем написать обращение в банк (Центр взыскания розничной задолженности) с вопросом о закрытии судебного решения.

Сеть городских порталов будет следить за этой ситуацией.