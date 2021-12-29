Учительницу с грудным ребенком выселяют из квартиры за долг, о котором она даже не знала

У школьного учителя из Каменска-Уральского Ольги Баимовой выставили квартиру на торги из-за долга, про который она даже не знала. После продажи жилья женщине с двумя детьми (старшему сыну 11 лет, дочке полгода) будет некуда пойти.
С одной стороны, эта история типична — то, что люди лишаются квартир и становятся бездомными из-за просрочки долга, к сожалению, сейчас не редкость. Позиция банков вполне резонная: люди должны осознавать свои риски. Но трагичность ситуации в том, что Ольга два года жила в полном неведении, что ей грозит такая беда.
— Я не понимаю, как так получилось, что муж, с которым мы 13 лет были близкими людьми, стал врагом нашей семьи, — недоумевает Ольга. — Нам было по 23 года, когда мы познакомились. Все годы нашего знакомства он казался надежным человеком, который умеет нести ответственность за свои поступки.
Два года пара встречалась, потом сыграли свадьбу. Родился сын. Жили в комнате в общежитии, а семь лет назад взяли ипотеку в «Газпромбанке» на 1,4 миллиона рублей. Продав комнату в общаге, они купили двухкомнатную квартиру в центре города за 1,8 миллиона. Кредит взяли на 20 лет под залог этой самой новой квартиры. Ольга стала поручителем мужа. Первые несколько лет платеж был около 18 тысяч в месяц, потом его снизили до 15 тысяч.
— Пять лет мы платили проценты, но потихоньку начали подбираться к выплате тела долга, — рассказывает нам Оля.
Она закончила педагогический университет в Екатеринбурге и преподавала английский язык в школе. Муж работал в полиции, в уголовном розыске, и одновременно учился заочно в юридической академии.
— Работу свою он любил. Она была у него, наверно, на первом месте — может быть, даже важнее семьи, — говорит Ольга. — Хотя не могу сказать, что он жил только работой. Сына он очень любил, водился с ним, когда тот был еще младенцем. Гулял, играл, занимался, делал уроки. Всё было замечательно.
Муж дослужился до звания капитана полиции, но два года назад по своей вине потерял работу. Он был за рулем, когда его остановил наряд ГИБДД. Это была плановая проверка водителей, и она показала состояние опьянения. Позже полицейский объяснил, что выпивал с друзьями, но немного. Посчитав, что всё под контролем, он решил довезти товарища до дома, потому что надеялся, что алкоголь выветрится, да и вообще ехать было недалеко.
Обо всем этом Ольга узнала лишь спустя год. Муж тогда сказал ей, что решил уволиться сам, чтобы заняться частной юридической практикой.
Женщина даже не подозревала, что начались просрочки платежей по кредиту: потока клиентов первое время не было, поэтому не было и стабильного заработка. В 2019 году банк подал в суд на взыскание долга в 1,58 миллиона рублей. Залоговую квартиру арестовали. Муж попросил у суда отсрочку, ведь жилье было единственным, идти было некуда. Ему пошли навстречу и дали отсрочку до ноября 2021 года. Вот тогда Ольга и узнала и про увольнение, и про суд, и про арест их жилья.
Впрочем, муж предложил вариант, как всё исправить: жена берёт потребительский кредит на 900 тысяч, а он гасит этой суммой большую часть долга. Сам он взять в долг у банка не мог, потому что работал неофициально. Остальную часть долга планировали погасить материнским капиталом. Ольга рассказывает, что они несколько лет мечтали о младшей дочке, планировали беременность.
— В общем, вроде бы всё продумали, успокоились. Мой потребительский кредит он обязался выплачивать сам. Я в то время получала нормальную, казалось бы, зарплату, мне присвоили высшую категорию, а еще я занималась репетиторством. Мы жили на мои деньги, а на муже была обязанность выплачивать мой кредит. Мне тогда даже в голову не пришло как-то его контролировать, спрашивать платежки.
И вдруг весной у Ольги на «Госуслугах» высветился судебный долг более 1,5 миллиона рублей. Она ничего не поняла: откуда, почему? Стала расспрашивать мужа.
— Он признался, что ничего не заплатил, а проиграл все деньги, которые я взяла в кредит на погашение ипотеки. Я была в ужасе, ничего не понимала, — со слезами вспоминает Ольга. — В голове не укладывалось, как нормальный человек с юридическим образованием, зная, что на нас висит долг, что нам негде будет жить, если мы потеряем эту квартиру, мог решиться на такое. Я так и не выяснила, как именно и где он проиграл деньги. Позже нашла карточки какого-то «БалтБета» (букмекерская контора. — Прим. ред.). Что это такое, я не знаю. Я могу объяснить, что ситуация с потерей работы сломала его, выбила почву из-под ног, повлияла на психику, на способность здраво мыслить. Но ведь я не раз говорила ему: «У тебя есть семья, есть ради кого жить, стараться. Забудь эту ситуацию, переступи через нее». Можно было найти подработку хоть грузчиком, я бы брала репетиторство, всё наладилось бы. Он не спорил, говорил, что решит все проблемы сам.
А через несколько дней Ольге начали звонить из второго банка, в котором она брала потребительский кредит. Оказалось, муж вносил платежи лишь первые четыре-пять месяцев, а потом перестал платить, ничего не сказав жене.
Вскоре женщина подала на развод. Незадолго до этого у нее родилась дочка, как они и планировали когда-то с мужем. На момент развода девочке только-только исполнилось три месяца. Муж уехал, на связь больше не выходил и на процесс по разводу не приехал. Что с ним, Ольга не знает. Алименты от него также не приходят.
К матери двоих детей начали ходить первые покупатели и осматривать квартиру. Цену на торгах снизили на двести тысяч, до миллиона рублей. При этом реальная рыночная цена квартиры — не меньше двух миллионов. За несколько дней до окончания судебной отсрочки Ольга сделала всё, что могла, чтобы закрыть долг. Она продала свою долю в квартире родственников. Также помогла мама, которая взяла на себя кредит для дочери. Так они набрали больше 900 тысяч.
Эти деньги Ольга перевела на счет приставов уже после того, как квартиру выставили на торги за 1,5 миллиона рублей. Оставшиеся деньги она закрыла материнским капиталом — через Пенсионный фонд перевела почти 640 тысяч в банк. Эти средства нельзя было перечислить на счет приставов — только на ипотеку.
— Думала, всё: хотя бы одна, самая главная проблема решена, бомжами уже не будем, — вспоминает Оля. — Юрист, к которой я обратилась, направила приставам обращение о закрытии исполнительного производства, приложили все платежные документы. Но оказалось, что ничего не закончилось: банк так и не отправил приставам информацию о закрытии долга.
— Я ничего не понимала, ведь я выплатила всю сумму, которая была указана в решении суда! — сокрушается Ольга.
Приставы, приостановив торги, сделали запрос в банк: почему так получилось? Выяснилось следующее: помимо 1,5 миллиона (это основной долг, с пенями и процентами), которые женщина должна была выплатить, банк по суду взыскивал с нее неустойку со всей этой суммы, под 9,5% годовых. Если раскидать платеж на каждый день, то выходило, что в течение двух лет с момента решения суда каждые сутки капало еще по 360 рублей за просрочку.
Квартира была арестована, но «ипотека» продолжалась — и всё это на законных основаниях, по решению суда. Просто Ольга не до конца разобралась в судебном документе. Она плачет, силясь понять, что и когда она сделала неправильно.
— Я понимаю, что мне скажут: не надо было слепо доверять, нужно было проверять платежи. Но если не доверять самым близким людям, как жить вместе?
Идти женщине с детьми некуда: свою долю в квартире родственников она продала в надежде, что закроет все долги. Она не знает, сколько сейчас должна. На «Госуслугах» висит задолженность в 640 тысяч — как раз в размере материнского капитала. Чтобы выяснить, нужно лично ехать в банк, но не с кем оставить шестимесячную дочку, ведь мама-пенсионерка продолжает работать на заводе. Тем временем на сумму долга до сих пор капают «штрафные» проценты.
Взять кредит, чтобы срочно погасить этот долг, Ольга уже не может — ни один банк не даст денег с такой кредитной историей, ведь на женщине висит долг во втором банке, проигранный мужем. Она преподает английский и отдает деньги маме за кредит, которые та брала для нее.
Приставы выяснили, что учитель должна 300 тысяч рублей
В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области подтвердили, что на исполнении в отделении по Каменску-Уральскому находится сводное исполнительное производство.
— Предмет исполнения: взыскать задолженность по кредитному договору в размере
В службе судебных приставов сообщили, что должник погасил задолженность по кредитному договору, но решение суда по выплате госпошлины и процентов по кредитному договору на сумму фактического остатка просроченного основного долга не исполнено. В связи с этим пристав-исполнитель направил запрос взыскателю. Согласно ответу банка от 23.12.2021 года, остаток задолженности с учетом ранее уплаченной должником суммы по исполнительному документу составляет
Кроме того, приставы пояснили, что о рассрочке по выплате можно договориться лишь с банком или добиться этого через суд.
В «Газпромбанке» также прокомментировали эту тяжелую историю. В первую очередь Ольге сейчас нужно обратиться в банк и там попытаться решить проблему.
— В связи с просрочкой по указанному кредиту состоялось заседание суда, — рассказали нам в пресс-службе банка. — Решение суда вступило в законную силу 31.12.2020 года, а 13.08.2021 года суд предоставил ответчику отсрочку исполнения судебного решения до 23.11.2021 года. Срок истек. По закону, на данный залог должно быть обращено взыскание. Заемщик не обращается в банк за консультацией по поводу возможных вариантов решения вопроса. В данном случае рекомендуем написать обращение в банк (Центр взыскания розничной задолженности) с вопросом о закрытии судебного решения.
Сеть городских порталов будет следить за этой ситуацией.