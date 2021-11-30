На торги выставили территорию военного городка под Новосибирском

Компания ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс на границе Новосибирска. Речь идет о военном городке в Мочищенском сельсовете — 28,81 га продают за сумму около 177 миллионов рублей.

Лот, по информации сайта компании, состоит из 39 объектов и 1 участка. В задаток за него просят чуть более 35 миллионов рублей. Разрешенное использование земли — для обеспечения деятельности вооруженных сил.



— Территория военной части. Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок, — говорится в презентации ДОМ.РФ.