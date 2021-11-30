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На торги выставили территорию военного городка под Новосибирском

Начальная цена лота — 176 817 023 рублей

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Заявки на участие в торгах принимают до 13 декабря

Заявки на участие в торгах принимают до 13 декабря

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Компания ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс на границе Новосибирска. Речь идет о военном городке в Мочищенском сельсовете — 28,81 га продают за сумму около 177 миллионов рублей.

Лот, по информации сайта компании, состоит из 39 объектов и 1 участка. В задаток за него просят чуть более 35 миллионов рублей. Разрешенное использование земли — для обеспечения деятельности вооруженных сил.

— Территория военной части. Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок, — говорится в презентации ДОМ.РФ.

Согласно документам, обследуемые здания находятся в аварийном состоянии, наблюдаются многочисленные разрушения ограждающих конструкций, отсутствуют окна и двери. Недвижимость на участке не используется.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря, а 17 декабря уже состоятся торги.

В октябре помещения в главном здании «Компании Холидей» в Новосибирске на Бердском шоссе, 61 выставили на торги.

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