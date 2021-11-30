На торги выставили территорию военного городка под Новосибирском

Компания ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс на границе Новосибирска. Речь идет о военном городке в Мочищенском сельсовете —
Лот, по информации сайта компании, состоит из 39 объектов и 1 участка. В задаток за него просят чуть более 35 миллионов рублей. Разрешенное использование земли — для обеспечения деятельности вооруженных сил.
— Территория военной части. Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок, — говорится в презентации ДОМ.РФ.
Согласно документам, обследуемые здания находятся в аварийном состоянии, наблюдаются многочисленные разрушения ограждающих конструкций, отсутствуют окна и двери. Недвижимость на участке не используется.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря, а 17 декабря уже состоятся торги.
В октябре помещения в главном здании «Компании Холидей» в Новосибирске на Бердском шоссе, 61 выставили на торги.