«Душа» Сибири: как фотограф построил в лесу дом своей мечты и сделал на нем бизнес

Красноярскому фотографу Ивану Канчешину удалось сделать то, о чём мечтают многие, но удается не всем — построить дом своей мечты. Высмотренный в картинках в соцсетях, экологичный и нестандартный, его построили в сосновом лесу, словно в сказке, всего за 9 месяцев. Теперь бронь в доме с уютным названием «Душа» расписана на несколько недель вперед, от желающих провести ночь в деревянном доме нет отбоя, а хозяин делает всё для того, чтобы сохранить европейский стиль.
Редакция NGS24.RU побывала в гостях у фотографа и узнала, во сколько обошлась стройка дома мечты и как он едва не сгорел в пожаре.
Мы приехали в «Душу» в поселке Манском, что в 40 километрах от Красноярска, ближе к вечеру. В сумерках дом Ивана резко выделялся на фоне других стандартный кирпичных и деревянных коттеджей. Подсвеченный лампочками и теплым светом, он стоит среди сосен, как сошедшая с картинок в Pinterest иллюстрация, уютный и сказочный.
Ровно год назад на этом участке была голая земля. В ноябре 2022 года сюда зашли рабочие. А уже в июле дом принял первых гостей.
— Иван, как родилась идея построить свой дом?
— Так как я фотограф, я постоянно сижу в Инстаграме, смотрю различные паблики — как наши, так и зарубежные. И там мне часто попадались фотографии с подобными A-frame домами (А-образный дом c треугольной крышей. — Прим. ред.) У меня была мысль в голове: «Почему у нас никто такого не делает? Хочу тоже делать фото в таком интерьере, хочу отдыхать в таком доме»! В разных городах нашей страны уже много таких домов, к примеру, в Екатеринбурге — 7. И это только те, которые я знаю. У меня есть друзья-фотографы из Питера, из Москвы. Они рассказывают, что у них таких домов — большое разнообразие, там проводят съемки, отдыхают.
— И у меня внутри всё кипело: почему у нас люди не могут такого сделать? Почему люди с деньгами строят для аренды максимально простые, типовые, «россиянские» дома? Мне хотелось чего-то более красивого, инстаграмного, уютного.
— И в один прекрасный день я ехал домой, мне снова в Инстаграме вылетела картинка с таким домом — это была реклама местной строительной компании. Я зашел на их сайт, посмотрел, что они делают много красивых домов. И подумал: а почему бы не заехать и не спросить просто, сколько стоил бы вот такой дом? Я тут же позвонил, приехал.
Мы проговорили три часа, я рассказал им про свою мечту. Прикинули, сколько это может стоить. Сумма была сначала, конечно, другая. Сейчас понимаю, что всё вышло в два раза дороже. Я загорелся. Мне сказали, что компания сотрудничает с одним из банков и у них есть ипотечная программа под строительство домов — всего под 4,9%.
Я тут же созвонился с менеджером, встретился, и мне одобрили кредит на 2 миллиона рублей на 5 лет. Я пошел думать.
— Сколько предстояло вложить в дом мечты?
— Изначально мне подсчитали проект дома за 2,8 миллиона рублей. Но потом, когда мы начали считать все детали — остекление, забор, — вышло 3,8 миллиона. Но в итоге всё обошлось в 5,3 миллиона с мебелью и коммуникациями. Но с участком, забором — еще больше.
Когда мне одобрили в банке ипотеку, у меня была неделя на раздумья. Я неделю думал и в последний день психанул, позвонил и сказал: «Беру!» Выставил квартиру на продажу. Она была с красивым ремонтом, я в нее тоже душу вложил. Продал за три дня. Продал машину — большую, хорошую. Оттуда еще часть денег вложил.
— Не страшно было от таких перемен?
— Страшно не было. Стоял ноябрь 2020 года. Я представил, что впереди меня ждет обычная зима. Я фотографом работаю много лет, и мне это нравится. Но немного устал от однообразия. И мне захотелось чего-то нового. Вот появился такой шанс. И я решил, что квартира да квартира. Нестрашно. Куплю еще.
Я снял квартиру, переехал и начал жить этим домом. Мы делали проект, успели еще прокопать траншеи и коммуникации, пока не наступили холода. Забили сваи. И занялись проектом дома. И с января началась стройка.
— Долго искали участок?
— Очень быстро нашел. На «Авито» набрал: «Участки с сосновым лесом». Легко нашел подходящий в 10 соток, с деревьями и недалеко от города. Он обошелся мне в 450 тысяч рублей.
— Кто работал над дизайном дома внутри?
— Этим занимались вместе с компанией, которая строила дом. Большинство решений я придумал, смотрел много примеров дизайна. У меня есть папка в телефоне «Дом», и там около 500 различных скриншотов разных домов из Инстаграма.
— Помимо всего необходимого для проживания здесь можно увидеть укулеле, глюкофон.
— Гамак появился от друзей-партнеров. Детали интерьера появляются здесь до сих пор.
— Вы не планировали жить в этом доме?
— Я сразу же понимал, что я не смогу этот дом оставить полностью для себя. Потому что я назанимал очень много денег. То есть помимо 2 миллионов, которые я взял в банке, я еще практически столько же занял. Поэтому платить это всё накладно. И если делать этот дом для жилья, то пришлось бы еще вкладываться: дороги, гараж и так далее.
— Какие сложности были по ходу стройки?
— Лично у меня сложностей не было, потому что я физического участия в строительстве не принимал. Моя сложность была в том, чтобы придумать все детали. Я такой человек, что когда передо мной стоит огромный выбор, то у меня мозг начинает кипеть (смеется). Мне хочется, чтобы мне сузили варианты, сказали: либо так, либо так. Поэтому я всю зиму сидел за компьютером, смотрел варианты интерьера, мебели, мелочей.
— Мне приходилось находить на различных сайтах всё черное. Чтобы всё в одном стиле было, матовое. Унитаз, раковина — в черном цвете это всё дороже, чем обычно. Всплывало много мелочей, на которые приходилось тратиться, смета всё увеличивалась и увеличивалась.
— К примеру, окна мансардные — 5 штук. Изначально их не было. Как только их добавили, смета увеличилась на 350 тысяч рублей. В остеклении тоже было много нюансов. Или вот: выключатели — казалось бы, обычные. Но на них ушло около 50 тысяч. Они не пластмассовые, а фарфоровые.
— Знаю, что был случай, когда дом чуть не сгорел.
— Да, на заднем дворе лежали стройматериалы и спиленные чурки. И как-то утром строители скидывают фото, что всё обгорело. Я приехал и увидел, что сгорели стройматериалы и, слава богу, это было в 1,5 метра от террасы. Ночью шел дождь, и он, скорее всего, спас дом. Откуда огонь — до сих пор не знаем. Может быть, что-то оставили строители, может быть, кто-то заходил сюда посмотреть и оставил окурок. Поэтому, как только дом достроили, я его первым делом застраховал.
— Как проведены коммуникации?
— Вода у нас из скважины. Отопление — от маленькой печи. Также электрообогреватели. Пока тепло или нет — непонятно, зима покажет. Но пока тепло.
— Вам самому удается проводить здесь время?
— Мы выделяем себе пару дней в месяц, чтобы отдыхать. До этого в августе — сентябре я выделял по
— Как у вас сейчас налажен сервис обслуживания гостей?
— Изначально мне очень помогала моя младшая сестра. Занималась уборкой, встречей гостей. Принимать дом перед отъездом мы пока отказываемся, хотим, чтобы всё было действительно душевно. Люди ответственные приезжают. Если они что-то разбили, они сами об этом говорят: «Мы разбили кружку, сколько мы должны?», «Мы сломали поднос, оставили 1000 рублей». С этим пока, к счастью, никаких проблем нет.
У меня изначально был такой план, что здесь не будет никаких дней рождения, тусовок, больших компаний. Поэтому мы пускаем сюда максимум 4 человека.
— Поставили хорошую цену, вроде и высокую (15 тысяч в сутки. — Прим. ред.), но при этом понимаю, что меньше брать я не могу. И за эту цену действительно приезжают люди, которые ценят чужой труд.
Затрат очень много: сейчас специальный человек приезжает для уборки дома ежедневно, также эта девушка встречает гостей. Расход на дрова. У нас есть купель, ее стоимость — 4 тысячи рублей, а привоз воды стоит 2500. А мы меняем в ней воду после каждых гостей. Плюс чай, кофе и так далее.
— Как продвигаете дом? Вы уже есть на популярных агрегаторах съема жилья?
— Нет, пока вообще нигде не выставлялся, даже на бесплатных сайтах объявлений. Но уже подумываю над этим. Пока доверился только Инстаграму.
— Загрузка дома сейчас высокая? Окупается?
— Да, она, можно сказать,
— Честно говоря, положа руку на сердце, у меня не было никаких мыслей про какую-то окупаемость. Про дом как бизнес-проект с целью заработать денег. Мне просто хотелось построить красоту, чтобы люди фотографировались, отдыхали, чтобы я сам мог отдыхать в таком месте. Моя цель была такая, чтобы он сам окупал свое содержание. Но зарабатывать на нем я даже не мечтал.
— Что бы вы посоветовали тем людям, которые собираются построить свой дом?
— Самое главное, что нужно помнить: какую бы вы сумму ни планировали, ее нужно будет в итоге умножить на два. Точно так же говорили и мне. И так и получилось.
Еще совет — не экономить. Те, кто в России строит такие А-фреймы, пишут мне несколько раз в неделю с вопросами. И все жалеют, что они сэкономили и построили дом 6 на 6 метров по стандартному проекту. Получается короткий дом, он и визуально смотрится уж не так. Мы изначально планировали тоже 6 на 6, потом 6 на 8, и в последний момент я сказал: будет 6 на 10. Я хотел просторный дом, чтобы ничего не стесняло.
— Я ни разу не пожалел: так появилась просторная гостиная. Плюс у нас получилось уместить техкомнату, куда мы спрятали трубы, коммуникации, бойлер и так далее.
Что мне не нравилось до этого во всех арендных домах у нас в городе, так это то, что заходишь в санузел — висит бойлер, все трубы, всё некрасиво и неуютно. Меня это всё всегда раздражало. У нас не так.
— Кто придумал название «Душа»?
— Я устроил опрос в инстаграме, своего рода конкурс: кто придумает классное имя, тому бесплатно сутки аренды. И было много вариантов. И одна девушка написала «Душа». Нам понравилось, и мы взяли ее идею.
— Есть ли мысли по расширению?
— У меня уже есть пара интересных вариантов домов, которые я бы хотел построить. Уже опять глаза горят. Но я понимаю, что ближайшие год-два средств на это не будет. Искать инвесторов или с кем-то скидываться я точно не хочу, потому что, хоть у меня и не было такого опыта, но я знаю, что все, кто так поступал, пожалели. Потому что всё разваливалось. Когда это только твое и только твоя ответственность, ты сам всё можешь делать.
Я немного подрастроился, что люди в Красноярске бросились строить такие дома для аренды, у нас их скоро будет много. И это, наверно, не так будет уже уникально.
— Но в этом-то и проблема, что для людей это бизнес. Они стараются просчитать выгоду, сэкономить, построить маленький дом. У них одна цель — заработать деньги.
У меня такой цели не было вообще. Поэтому я вкладывался сюда финансово, как сумасшедший. Поэтому, когда люди узнают, что я вложил сюда вместе с участком 7 миллионов рублей, в дом для аренды, они смотрят на меня, как на дурака. «Такие деньги, вот летом его убьют» — я отвечаю: «Ничего страшного, починим». Мне хотелось сделать что-то красивое, душевное. Чтобы не как у всех.
— Поэтому здесь нет полов с ламинатом, стен с кафелем стандартных.
Вот, к примеру, камни на полу в душевой. Раз в месяц мы вручную промываем каждый камешек, чтобы не завелась плесень. Посуду, халаты тоже подбирали матовые черные.
— Даже такая мелочь, как кофемашина. В любом отеле, куда бы я ни приезжал, везде, где стоит кофемашина капсульная, там невозможно пить кофе. Он максимально отвратительный и ужасный. Это боль. Я никогда не понимал, почему люди так делают, почему им жалко. Я купил капсулы чуть подороже, у нас всегда есть запас молока для людей безлимитный. В шкафу вы найдете настольные игры, дождевики, аптечку — всё по мелочи, но всё важно и удобно.
— Про курение мы даже не предупреждаем людей. Но я ни разу, заходя в дом, не чувствовал запаха сигарет, хотя я их чувствую обычно за километр.
— Что должно измениться в сознании бизнесменов, чтобы появилось больше таких самобытных мест?
— Да уже изменилось, на самом деле. Они посмотрели, что недостаточно просто построить какой-то дом, напихать туда дешевой посуды, поставить дешевую кухню. Людям должно быть необычно, комфортно, уютно.
Это должно быть место, которое отличается от твоего дома. Не так, что приезжаешь в арендный дом, а там стандартные полы и стены. Как будто ты зачем-то из одной квартиры приехал в другую пожарить мясо, и всё. В таких домах должна быть атмосфера, и мне кажется, у нас получилось ее создать.