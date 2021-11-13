«Душа» Сибири: как фотограф построил в лесу дом своей мечты и сделал на нем бизнес

— Сколько предстояло вложить в дом мечты?



— Изначально мне подсчитали проект дома за 2,8 миллиона рублей. Но потом, когда мы начали считать все детали — остекление, забор, — вышло 3,8 миллиона. Но в итоге всё обошлось в 5,3 миллиона с мебелью и коммуникациями. Но с участком, забором — еще больше.

Когда мне одобрили в банке ипотеку, у меня была неделя на раздумья. Я неделю думал и в последний день психанул, позвонил и сказал: «Беру!» Выставил квартиру на продажу. Она была с красивым ремонтом, я в нее тоже душу вложил. Продал за три дня. Продал машину — большую, хорошую. Оттуда еще часть денег вложил.



— Не страшно было от таких перемен?

— Страшно не было. Стоял ноябрь 2020 года. Я представил, что впереди меня ждет обычная зима. Я фотографом работаю много лет, и мне это нравится. Но немного устал от однообразия. И мне захотелось чего-то нового. Вот появился такой шанс. И я решил, что квартира да квартира. Нестрашно. Куплю еще.

Я снял квартиру, переехал и начал жить этим домом. Мы делали проект, успели еще прокопать траншеи и коммуникации, пока не наступили холода. Забили сваи. И занялись проектом дома. И с января началась стройка.

