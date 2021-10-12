Ученая степень безысходности. Как светил науки оставили без света и воды, выделив «мертвые» земли

Как помогают ученым в год науки

Ученые из других вузов страны признаются: хоть науку и провозгласили одним из национальных приоритетов, никакой особой заботы государства они не ощутили. Прибавок к зарплате нет, как нет и особого интереса к их научным трудам. Считают, история с челябинским поселком для сотрудников вузов — во многом показательная: власти делают вид, будто помогают, а на деле только приумножают проблемы. К слову, подобный проект затевался в ТюмГУ восемь лет назад.

— Я помню, когда наш еще бывший ректор и еще в первый свой срок избирался, главным пунктом в его программе было жилищное строительство. Должно было появиться поселение для преподавателей Тюменского госуниверситета, — поделился профессор ТюмГУ Сергей Кондратьев. — Но потом вся энергия ушла на другие проекты. Идея закончилась на уровне декларации. Да и надо понимать, что общинный социализм — это привлекательное дело, но малопродуктивное. Кому-то, наверное, что-то дают: квартиры, земли, но сегодня это не система. Так, чтобы ученые что-то получали даром, — это осталось в далеком прошлом. Странно, конечно, что люди надеются, что кто-то им что-то подарит. Здесь надо работать над собой, расти над собой, рассчитывать только на себя.

Сергей Кондратьев добавил, что год науки превратился в популяризацию науки для широких масс, но почти никак не затронул настоящих ученых.

— Может, где-то ученых и поддерживают. Но лично я не почувствовал этого. Формально я стал заслуженным деятелем высшей школы, но это никакого отношения к году науки не имеет, — признался Сергей Кондратьев. — Надо понимать, что по сути год науки — это просто часть научно-технической политики страны. Может, те, кто его затевал, получили больше возможности распределять деньги из бюджета. Для самих ученых ничего не поменялось.