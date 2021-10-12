Ученая степень безысходности. Как светил науки оставили без света и воды, выделив «мертвые» земли

Земли в пригороде выделили по программе господдержки в 2014 году. Так в километре от Челябинска появился поселок с названием Новая Прага, правда, наладить в нем по-европейски уютный быт пока никто не смог. Больше пяти лет ученые вкладывали каждую копейку в строительство домов, только вот жить они в них не могут. Чиновники отказались подводить к поселку свет, воду и газ, утверждая, что жильцы должны это делать за свой счет. Коммуникации могли бы стать хорошим подарком работникам вузов в год науки (2021 год указом президента России был объявлен в России Годом науки и технологий), но нет: подключения либо невозможны, либо стоят баснословных денег — миллионы рублей с каждого хозяина. По сути, нынешняя господдержка — это попытка повторить советский опыт 90-летней давности, когда «красной профессуре» давали земли в Подмосковье, чтобы те строили там дачи. Идея хорошая, но, как оказалось, в новых реалиях почти невоплотимая. Благие намерения разбились о чиновничью волокиту и пробелы в законах. Почему ученые рискуют оcтаться без крыши над головой и без денег — в материале журналистов 74.RU.
«Землю на халявку получили и еще чего-то хотите?»
По проекту Новая Прага — это поселок для работников государственных вузов. По закону, пускают туда далеко не всех, только избранных: документы каждого претендента придирчиво рассматривают в Москве. Есть несколько условий. Каждому будущему «пражцу» необходимо преподавать в университете не менее пяти лет и публиковать научные статьи в журналах с международным уровнем. Бесплатные участки в Новой Праге получили лучшие умы крупнейших вузов Челябинска. Правда, решить задачу с подключением сетей оказалось не по силам даже докторам технических наук.
— Сначала было радостно. Приятно стало, что впервые кто-то подумал об ученых, — признался доцент кафедры ЭВМ ЮУрГУ, преподаватель с 50-летним стажем Игорь Кафтанников. — Но эйфория быстро прошла, потом начались наши российские реалии, к сожалению. Сначала волокита при оформлении всяческих бумаг, затем, когда мы уже начали строиться, а это 2016, 2017, 2018 годы, начались проблемы с электричеством. Мне приходят счета от компании «Уралэнергосбыт» о том, что я им должен целых 23 рубля. Но электричества здесь нет, не стоит даже ни одного столба с проводами. Только если они придумали новый способ передачи энергии по воздуху.
По проекту, в Праге должны появиться 50 коттеджей и одна школа, сейчас там строят 36 домов, семь из них — на стадии фундамента. Выделенные ученым земли находятся в одном километре от Челябинска. Но самое обидное, говорят люди, что их строящиеся дома административно относятся к существующему поселку Терема (до него от Новой Праги 250 метров), где есть все сети — электроэнергия, вода и газ. А им выставляют космические счета за подключения.
— За газораспределение — 10 миллионов рублей. И это на одно физлицо, не на юридическое! А еще за водоснабжение — 51 миллион и на водоотведение — 53 миллиона (эти суммы в общем с ЖСК. — Прим. ред.), — обозначает порядок цифр преподаватель ЮУрГУ Вита Зимич. — За электроэнергию сначала выставили счет 14 миллионов рублей, потом после нашей жалобы в УФАС согласились на 550 рублей за подключение к дому, но сетей так и не подвели. Мы, преподаватели, растим молодых специалистов для страны. Мы — мировые ученые с известными именами, и мы вынуждены жить в таких условиях — ни в каких! Мы можем сюда приезжать летом. Мы можем здесь посадить картошку, наверное. Ну и, собственно, всё! Преподаватели хотят здесь жить.
Газ должны протянуть от соседнего поселка Терема (250 м), а воду и канализацию — из Кременкуля (4 км). Вдобавок к миллионным чекам в расценках для пражцев заложены траты на модернизацию самих очистных сооружений (мощности существующих станций исчерпаны).
«Создание технической возможности подключения новых объектов предусмотрено путем увеличения мощности водоподготовки и водоотведения в проекте актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского поселения (поселок Терема, к которому относится Новая Прага, входит в состав Кременкульского сельского поселения. — Прим. ред.), — сообщается в письме Южуралводоканала. — Кроме увеличения мощности сооружения по подготовке воды и очистке стоков, необходимо выполнить строительство трубопроводов водоснабжения и водоотведения значительной протяженности».
Но ученые возмущены: почему развивать инфраструктуру Сосновского района решили за их счет? Ведь даже если многомиллионные суммы разделить на 50 домов, выйдет никак не меньше двух миллионов на одного хозяина. При этом зарплаты даже у титулованных научных кадров далеки от космических сумм в договорах на подключения. Многие брали кредиты и тратили последние сбережения, чтобы построить дома. Возводили их понемногу, год за годом, большую часть работ, кто мог, выполнял самостоятельно.
— Зарплаты кандидатов наук, профессоров — 30 тысяч, ну плюс-минус еще какие-то деньги, если преподаватель полторы-две ставки возьмет, тогда он себе что-то назарабатывает. А если без степени, то это 18 тысяч — потолок будет. Мы с мужем, например, сами фундамент заливали, учились по инструкциям из интернета, сами стены ставили. Вложили в дом миллиона три, но если сети не подведут, то это будет просто мертвая коробка. А мы только и слышим от наших чиновников: «Землю на халявку получили и еще чего-то хотите?»
Кто выделил непригодные для жизни участки
Федеральный оператор «ДОМ.РФ» (бывший АИЖК — Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) передал федеральные земли преподавателям вузов по закону о содействии жилищному строительству. По документам, назначение участков так и прописано — «для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса». Педагоги, чтобы получить наделы, создали кооператив и выбрали председателя — такого же простого педагога, как и все — кандидата технических наук Виту Зимич. Сам жилищно-строительный кооператив «Новая Прага» носит статус некоммерческой организации (никаких доходов у организации нет), паевые взносы были установлены в размере 300 тысяч рублей с домовладения. Эти деньги, по словам членов кооператива, пошли на вывоз мусора, создание дорог, межевание участков и охрану.
Федеральный закон
Четкий механизм, как закон должен работать на практике, в документе не прописан. В «ДОМ.РФ» подтвердили, что зачастую льготникам дают земли, которые ранее не использовались и нуждаются в разного рода подключениях. Но после передачи участков полномочия федерального оператора заканчиваются.
— Зона ответственности «ДОМ.РФ» заключается в том, что мы передаем в кооператив земельные участки. Эти участки мы берем из оборота федеральных земель, — рассказали в подразделении жилищно-строительной кооперации «ДОМ.РФ». — В рамках закона мы формируем участки и передаем их в таком виде, в каком они есть. Суть самой льготы заключается в том, что земля предоставляется бесплатно. Конечно, «ДОМ.РФ» смотрит на те площади, которые выделяются, мы гипотетически понимаем, что там можно сделать, а что нельзя. Но тут важно понимать, что, конечно, все земли сложные, с определенной спецификой. Но по хорошей логике обязательства по сетям и по содействию строительству должны лечь на плечи муниципалитета.
Что говорят чиновники
Снять все проблемы могло бы заявление районной администрации в Минстрой о получении субсидии на подключение к сетям и включение Новой Праги в перспективный план на ближайший год по техприсоединениям, уверены ученые. Но чиновники не спешат помочь.
— Заявок на 2022 год от Сосновского муниципального района на включение в программу работ по подведению сетей инженерно-технического обеспечения к территории ЖСК в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не поступало, — говорится в ответе Минстроя.
В ответе главы Сосновского района Евгения Ваганова на запрос 74.RU лишь последовательно перечисляются организации, в которые жильцам стоит обратиться за подключениями.
К тому же, как выяснилось, областные власти уверены, что прокладывать все сети с нуля было обязанностью самого кооператива.
— ЖСК «Новая Прага» получил земельный участок от АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (правопреемник — АО «ДОМ.РФ») в безвозмездное пользование для строительства 50 объектов индивидуального жилищного строительства и создания объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для дальнейшей эксплуатации жилых домов, — заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. — Согласно договору, в течение четырех лет кооператив на собственные средства (паевые взносы) обязан был осуществить строительство жилых домов и обеспечить их инженерной инфраструктурой.
Чиновники сообщают: в данном направлении сейчас не хватает мощностей существующих газовых сетей, новый узел только проектируется. Запуск намечен в лучшем случае на 2023 год. Чтобы обеспечить водоснабжение и водоотведение, необходимо проектировать и строить подстанции очистки воды и стоков. Это и выливается в суммы с шестью нулями.
Почему света нет, а счета есть
Пожалуй, самое жизненно важное в этом случае — это подключение к электричеству, говорят ученые. Им даже удалось заключить договор с электросетевой компанией ООО «Эрго», которая должна была установить трансформатор в поселке, пустить провода и передать энергию в дома от поставщика — ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». Но организация «Эрго» никаких работ в Праге не провела.
— У нас никто не будет общаться с прессой, никто вам ничего не прокомментирует, — заявили в ООО «Эрго».
Напряжение энергетиков понятно, делом об отсутствии подключений к электроэнергии при заключенных договорах и выставленных счетах занялась УФАС.
— По мнению ОАО «МРСК Урала», заявка ООО «Эрго» не соответствует требованиям правил подключения, замечания ОАО «МРСК Урала» не устранены, — рассказал пресс-секретарь челябинского управления ФАС Наталья Мартынюк. — В связи с неустранением ООО «Эрго» замечаний ОАО «МРСК Урала» аннулировало заявку.
Почему заявка составлена неверно и когда проблему удастся решить, не сообщается.
Впрочем, «Эрго» не бездействовало: компания, которая должна была проложить сети, отправила заявку поставщику энергии — «Уралэнергосбыту» и заключила договор от лица жителей. Так у ученых появились сначала лицевые счета, а затем стали приходить те самые квитанции — у кого с нулями, а у кого — с долгами за свет. В «Уралэнергосбыте» объяснили это недостатком информации о новом абоненте.
— Чтобы подключить дома к электричеству, владельцы земельных участков подали заявки на технологическое присоединение. Сетевая организация («Эрго». — Прим. ред.) направила их документы в энергосбытовую компанию («Уралэнергосбыт». — Прим. ред.), которая по закону обязана заключить договоры до технологического присоединения и открыть лицевые счета, — отчитались в пресс-службе организации. — Пока сетевая организация не предоставит акты технологического присоединения, начисления на лицевые счета производиться не будут. Квитанции, которые получают собственники, лишь символизируют заключенный договор. Одному из жителей поселка произведены начисления по нормативу, так как на момент открытия лицевого счета информация о технологическом присоединении отсутствовала. После предоставления информации ему сделана корректировка.
Жители Новой Праги ходят по инстанциям как по заколдованному кругу, но пока ученых никто не может обнадежить, пообещав подключение к сетям. На днях отчаявшиеся доценты и профессора направили письма в Федеральную антимонопольную службу и в приемную президента. Они надеются, что хотя бы там объяснят, почему господдержка на деле вылилась в разорение.
Как помогают ученым в год науки
Ученые из других вузов страны признаются: хоть науку и провозгласили одним из национальных приоритетов, никакой особой заботы государства они не ощутили. Прибавок к зарплате нет, как нет и особого интереса к их научным трудам. Считают, история с челябинским поселком для сотрудников вузов — во многом показательная: власти делают вид, будто помогают, а на деле только приумножают проблемы. К слову, подобный проект затевался в ТюмГУ восемь лет назад.
— Я помню, когда наш еще бывший ректор и еще в первый свой срок избирался, главным пунктом в его программе было жилищное строительство. Должно было появиться поселение для преподавателей Тюменского госуниверситета, — поделился профессор ТюмГУ Сергей Кондратьев. — Но потом вся энергия ушла на другие проекты. Идея закончилась на уровне декларации. Да и надо понимать, что общинный социализм — это привлекательное дело, но малопродуктивное. Кому-то, наверное, что-то дают: квартиры, земли, но сегодня это не система. Так, чтобы ученые что-то получали даром, — это осталось в далеком прошлом. Странно, конечно, что люди надеются, что кто-то им что-то подарит. Здесь надо работать над собой, расти над собой, рассчитывать только на себя.
Сергей Кондратьев добавил, что год науки превратился в популяризацию науки для широких масс, но почти никак не затронул настоящих ученых.
— Может, где-то ученых и поддерживают. Но лично я не почувствовал этого. Формально я стал заслуженным деятелем высшей школы, но это никакого отношения к году науки не имеет, — признался Сергей Кондратьев. — Надо понимать, что по сути год науки — это просто часть научно-технической политики страны. Может, те, кто его затевал, получили больше возможности распределять деньги из бюджета. Для самих ученых ничего не поменялось.
Его коллега, профессор из ВШЭ Дмитрий Наринский, заверил: позитивные сдвиги в науке есть. Например, по всей стране сейчас создают ИТЦ (инновационно-технические центры для внедрения разработок ученых в предприятия малого и среднего бизнеса). Эта тенденция рано или поздно может привести к финансовому успеху исследователей. Однако пока бытовые условия изобретателей и преподавателей, как правило, более чем скромные, подметил Дмитрий. И все старания их улучшить напоминают неудачные попытки реанимировать советские практики.
— То, что ученым дают земли и пытаются как-то улучшить жилищные условия ученых — это желание вернуться к советской практике 90-летней давности, когда «красной профессуре» давали участки в Подмосковье по 30 соток, — рассуждает Дмитрий Наринский. — Но сегодняшние реалии иные: если раньше на зарплату профессора можно было построить дом, то сейчас — нет, а уж тем более если на участке нет сетей. Я на себе позитивных изменений в год науки не ощутил. Но надо понимать, что есть сферы науки, работникам которых уделяют больше внимания, и есть — в которых меньше. Традиционно больше поддерживали сферы связанные с физикой, меньше — гуманитарные науки.
В целом же, сегодня ученым — что физикам, что лирикам — приходится рассчитывать не столько на университетские зарплаты, сколько на редкие выигранные гранты, сетуют кандидаты и доктора наук. Их сбережения — это результат научных открытий, разработок и изобретений, из-за чего зарывать нажитый капитал в «мертвые» безжизненные участки становится вдвойне обидно.