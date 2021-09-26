— Это сейчас я знаю немного Сибирь и то, что Норильск — это тоже Красноярский край. У нас в Европе не знают, где Сибирь. Да и много русских людей тоже не знают, где находится Португалия.



Дальше началась большая стройка. Работа с дизайнером, поиск подрядчиков. Признается, что его, как иностранца, не раз пытались обмануть. Даже та бригада, что укладывает брусчатку на улице — уже вторая по счету. Первая попросила вдвое дороже от реальной стоимости таких работ.



Цены в России, к примеру, на электричество Мануэлю нравятся — у нас оно в 4 раза дешевле, чем в Португалии. Вода на участок поступает из скважины в Енисее. В гостиной зимой тепло дает камин. Планирует поставить такой же и на втором этаже.