Мануэль Жозе Монтейро де Круз Дорадо живет между Абаканом и Минусинском уже больше года. Состоятельный португалец переехал в Сибирь после покупки участка с шикарным видом на Енисей и Братский мост. Спустя год он построил на нём виллу всем на зависть и охотно встречает там гостей.
Корреспонденты NGS24.RU съездили в гости к иностранцу, чтобы узнать, чем Сибирь лучше Португалии и чем русские отличаются от европейцев.
Мануэль Дорадо тепло встретил нас на своей вилле с видом на реку и Братский мост. Во дворе кипит работа — двое молодых людей укладывают тротуарную плитку от ворот к дому через ухоженную лужайку. Теплое сентябрьское солнце нагревает бассейн, расположенный прямо напротив террасы. Из мощных колонок льется инструментальная музыка. Кажется, что здесь замерло время, и никто никуда не спешит. Так и есть — хозяин дома расположился у воды за обедом и по-европейски наслаждается жизнью.
Мануэль всю свою жизнь занимался музыкальным бизнесом. Сначала у себя, в Португалии, организовывал концерты — арендовал площадки и приглашал артистов. Семья, кстати, тоже музыкальная: мама — учитель музыки, сестра — директор местной консерватории. Около двадцати лет назад впервые оказался в России.
Про дом
Участок в живописном месте с видом на мост и реку Мануэль приобрел два года назад по наводке риелтора. Девушка рассказала иностранцу о чудесном месте на юге Красноярского края. Признается, что понятия не имел, где это. Прилетел посмотреть. Участок на возвышении с видом на мост и реку привел его в восторг.
Сделка состоялась. Цена покупки — 2 миллиона 200 тысяч рублей.
— Я всегда жил рядом с океаном или морем. Приехал посмотреть это место, увидел Братский мост и решил начать стройку. Потом проблема с коронавирусом началась. И я решил остаться здесь. Друзья недоумевают — зачем ты поехал в Сибирь? Ты дурак? Лучше в Европе! Нет, мне нравится здесь, правда. Если тебе лучше в Европе — поезжай и живи. А я не хочу, мне здесь лучше, — объясняет Мануэль.
— Это сейчас я знаю немного Сибирь и то, что Норильск — это тоже Красноярский край. У нас в Европе не знают, где Сибирь. Да и много русских людей тоже не знают, где находится Португалия.
Дальше началась большая стройка. Работа с дизайнером, поиск подрядчиков. Признается, что его, как иностранца, не раз пытались обмануть. Даже та бригада, что укладывает брусчатку на улице — уже вторая по счету. Первая попросила вдвое дороже от реальной стоимости таких работ.
Цены в России, к примеру, на электричество Мануэлю нравятся — у нас оно в 4 раза дешевле, чем в Португалии. Вода на участок поступает из скважины в Енисее. В гостиной зимой тепло дает камин. Планирует поставить такой же и на втором этаже.
Мануэль с гордостью показывает нам дом внутри — дизайн в нем действительно европейский. На первом этаже просторная гостиная, совмещенная с обеденной зоной. Камин, окна в пол, пропускающие максимум дневного света. На втором — спальни и санузел.
Особая гордость Мануэля — предметы декора, которые он собирает по немногочисленным интерьерным лавкам Абакана.
— В доме дизайн я делал сам. Я знаю, как мне нравится, люблю, когда всё аккуратно. Чтобы картины висели на стене ровно, чтобы пол был ровный. Рабочие многое переделывали, им кажется, что и так сойдет. Но нет, мне нужно, чтобы всё было ровно! — возмущается португалец.
Сколько точно пришлось потратить на стройку и на мебель, говорит, не считал. Но уверен, ушло не меньше 8–9 миллионов рублей. Впереди еще работа на участке — нужно закончить дорожки до наступления холодов.
Про личную жизнь
17 лет назад Мануэль познакомился с русской девушкой, женился. Сыну Артуру сейчас 14, после развода он живет с мамой в Москве.
— Сейчас мы хорошо ладим. Но раньше у нас было много проблем из-за культурных различий. В России дети почему-то всегда с мамой. У нас в Европе мужчина и женщина играют равную роль в воспитании. Ребенок может быть как с папой, так и с мамой. А в России — это проблема, — разводит руками иностранец. — Я был в суде 7 раз. Я был один, и никто не помог — ни посольство России, ни посольство Португалии. Одно время я не знал, где мой сын, и обратился в полицию. Мне ответили: «О, зачем переживаешь? Пожди до 18 лет, и он будет с тобой».
Сейчас Мануэль не женат, подруги нет. С русскими женщинами знакомиться не против — только они почему-то слегка побаиваются его открытых европейских взглядов.
— Найти друзей тяжело, а женщину еще сложнее. У вас культура другая. Если я приглашаю замужнюю даму, она мне говорит: «Я замужем». И отказывается. А я: «Вау, и что? Какая проблема? Это вирус? Ты не можешь со мной пообщаться?». Вот ты замужем, я говорю, будешь в Минусинске — давай кофе выпьем. По-дружески — это не секс, это просто кофе. И ты откажешься. А у нас это нормально. Можно и секс, но это другое. У вас, русских, тоже много секса. У меня вид на смотровую площадку, я всё вижу. У меня несколько камер по периметру. Просто у вас это какой-то секрет (смеется). Конечно нужно жениться, но у меня полно времени. Я всегда молодой! — говорит иностранец.
Тот самый туалет
Этим летом португалец пожаловался на ужасное состояние общественных туалетов, которые расположены в нескольких сотнях метров от его имения. Дело в том, что со стороны виллы Мануэля находится смотровая площадка, которая летом очень популярна из-за большого количества путешественников.
О жалобе иностранца рассказал депутат Заксобрания Владислав Зырянов на своей странице в соцсетях.
— У вас, русских, это проблема. Вы думаете, что можно жить в грязи, говорите — «Ну, это Россия». И всё можно. Мне не нравится это. Это неправда. 3 месяца назад я побывал в администрации Минусинска 5 раз. Я приехал в администрацию города и сказал, что есть много мусора в туалете на смотровой площадке, уберите. Мне ответили — это не к нам, вам нужно в районную. Я туда, мне отвечают — это не здесь, это в город. Ты понимаешь? И потом я познакомился с депутатом. Рассказал, что на смотровой много мусора, и сейчас даже контейнер для мусора убрали. Люди туда выбрасывали матрасы, мебель. Потом дул ветер, и всё разносило. Он приехал сюда, всё убрали.
— Владислав сказал мне, что если убрать контейнер для мусора, который стоял здесь много лет, люди будут складывать мусор на пол. Это неправда! Площадка чистая, теперь там нет мусора. Потому что если сразу чисто — то ты не можешь ничего сюда выбросить. У нас тоже так было, но сейчас нет. Потому что у нас высокие штрафы за такие вещи, — объясняет португалец.
— Еще летом два туалета на смотровой были без дверей. Я такого никогда не видел — люди ходят в туалет, в котором нет дверей. Почему? — недоумевает Мануэль.
После вмешательства депутата двери в туалетах действительно появились, а сами они стали выглядеть приличнее. Сейчас в планах у хозяина виллы добиться установки освещения, подсветки стелы.
— Свет нужен, чтобы здесь не занимались темными делами. Кто-то уже начал разбирать и вывозить забор. Здесь нужны камеры — у вас на дорогах непонятно зачем их много, почему символы городов не охраняются? Я не понимаю.
Благоустройство смотровой площадки волнует иностранца еще и потому, что здесь он видит хорошее место для бизнеса.
— Я бы мог и здесь заниматься организацией концертов, например. Если у нас в Португалии есть река, то рядом всегда есть концертная площадка. И здесь тоже всё можно устроить, я уверен! Посмотри, вон там постоянно плавает лодка (показывает на реку). Но на берегу нет инфраструктуры. Можно предложить кофе, развлечения какие-то. Здесь можно делать бизнес, здесь хорошее место и много людей.
Про любовь к Сибири
В Москве у португальца свои инвестиции в строительный бизнес — проценты позволяют не думать о деньгах.
— Я люблю Россию, потому что это другая культура, и она мне нравится. Здесь чуть-чуть холодно, ок.
Что еще смущает португальца — наши дороги. Шутит, что они предназначены только для езды на лошадях.
— У нас в Европе думают, что в России только снег, медведи и коммунисты (смеется). Это неправда. Я говорю друзьям — я буду в России на пляже. Они мне — «Нет, это невозможно, там нет пляжей!» А я говорю, что есть. Ты белая, а посмотри, какой я загорелый. В Сибири тоже есть солнышко! Я здесь загорел за лето. У меня всё есть здесь, зачем мне что-то другое?
В следующем году Мануэль ждет в гости сестру Розу. Она приедет своими глазами посмотреть, за что брат полюбил русскую глубинку. Говорит, что европейцам есть чему поучиться у русских.
— Была у меня одна русская женщина, и у нее сын от первого брака. И он, как настоящий русский человек, мало говорит, проявляет мало эмоций. Я у него спросил: «Почему ты такой неэмоциональный?». Он ответил: «Если я буду слишком открыт, ты узнаешь мой секрет, и, наверно, навредишь мне». И я подумал — русский менталитет более закрытый, чем у нас. Я считаю, это хорошо. Открываться нужно осторожно. Это у нас, португальцев, с этим проблема. Посмотрите, сколько у нас эмигрантов. Мы слишком много открываемся. Нам тоже есть чему учиться.