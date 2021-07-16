«Будешь жаловаться — сожжем»: пенсионерку выгоняют на улицу за кредит, который она сможет выплатить через 833 года

Реальный срок Елена так и не получила. Психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой и вместо колонии отправила на принудительное лечение.



— Сейчас она также может уйти от ответственности в суде, пользуясь заключением о невменяемости, но будем добиваться проведения еще одной экспертизы, — говорит юрист Зарина Адыева. — Результаты экспертизы вызывают вопросы. Судя по прежнему уголовному делу, человек составлял целые схемы обмана, а оказывается, не отдавал себе отчета.



Станислав Буянтуев, который был представителем кредитора, — действующий адвокат областной коллегии. Его специализация — споры, связанные с кредитованием под залог жилья. В открытых источниках есть информация о некоторых судебных процессах, все они касались отчуждения жилья за неисполнение условий договора займа. Суды заканчивались печально для заемщиков, они лишались квартир. Хотя всё, конечно, в рамках закона. Но Дмитрий предполагает, что разработана целая схема, жертвами которой могли стать многие.

— С помощью помощников находят доверчивых пенсионеров или просто людей в тяжелом материальном положении, предлагают подписать кредит с кабальными условиями, под залог квартир, а дальше с помощью правосудия квартира уходит с торгов.



Пока Дмитрий добивался расследования, дом мамы продали на торгах за 1 миллион 980 тысяч рублей (первоначальная стоимость была оценена в миллион четыреста). После потери единственного жилья пенсионерка осталась должна кредитору еще пять миллионов. Если судебные приставы в счет погашения долга будут вычитать из ее пенсии шесть тысяч — ровно половину, то на погашение долга нужно 833 года. Но кредитор отозвал оставшийся долг.



«Если ты взял, надо отдать»

Адвокат Станислав Буянтуев рассказал нам историю со своей стороны. Он выступал представителем кредитора.



— Ко мне обратились две женщины, одна из них была поручителем, другая заёмщиком. Пришли, им нужно было 200 тысяч рублей. Первоначально они обратились к брокерам, но те работают на не очень выгодных условиях, забирают себе часть денег — комиссию в 50 процентов. Посоветовал забрать документы у брокеров, понимая эту (невыгодную для них) ситуацию.



В итоге женщины решили составить договор со Станиславом.



— Я встречался с ними дважды в доме Татьяны Григорьевны, фотографировал дом, смотрел, общался. Когда согласовали сумму, она четко сказала мне о своих планах: что я рассчитаюсь с того момента, как мы сыну купим комнату. Потом мы продадим половину участка и вернем заём. А на оставшихся сотках начнем строительство. Говорила, что уже есть покупатель. Ответил, нет проблем, главное — выполняйте условия договора. Все условия займа мы озвучили.



— Женщина уверяет, что ее ввели в заблуждение, не рассказали про залог жилья и проценты.



— У меня три экземпляра договора займа, там под каждым обязательством внизу каждой страницы ее подпись, также подписан договор залога, расписка в получении денег. Она лично обратилась в МФЦ (зарегистрировать залог в Россреестре).



С самой Локосовой был составлен договор поручительства, ее предупредили, что она лично будет отвечать за возвращение долга. С Татьяны Григорьевны по требованию адвоката были взяты справки от психиатра и нарколога о том, что она не состоит ни на каких учетах, что она вменяема и отдает отчет своим действиям.

— Деньги были переданы лично Кошкиной на моих глазах. Мы настояли, чтобы она пересчитала все купюры, все 600 тысяч. И сразу отдала проценты за первый месяц пользования. Мы находились в МФЦ, никакой атмосферы спешки не было. Более того, регистратор МФЦ не зарегистрировала сделку (с первого раза), и уведомление об этом было направлено на адрес Кошкиной. Договор я переделал, подписал и направил Кошкиной. Кошкина сама, собственноручно отвезла весь пакет документов в МФЦ, в «Высоцкий». О какой атмосфере спешки можно говорить! Я абсолютно уверен, что она отдавала себе отчет, когда брала деньги. У нас не было цели навязать бабушке деньги любым способом. Деньги были даны на улучшение жилищных условий. И у нее был четкий план, как вернуть. Но она распорядилась деньгами на иные нужды. Насколько мне известно, деньги они потратили частично на кредит, частично на покупку стройматериалов. Почему сын не поинтересовался у мамы, на что они покупают это? (Сам Дмитрий объяснил, что стройматериалы на сумму сорок тысяч он купил на свои деньги. — Прим. ред.)



Со слов адвоката, он, наоборот, постоянно убеждал пенсионерку обсудить всё с детьми, а не держать всё втайне.



— Они могли помочь выплатить долг. Предлагал, может быть, вам выставить дом на продажу и рассчитаться, чтобы проценты не накапали катастрофически. (Татьяна подтверждает, что ее уговаривали продать дом, выставляли на продажу через риелторов, а ей подыскивали каморку попроще, но продать за выставленную цену не удалось. — Прим. ред.) Но ни к чему не пришли. В итоге в январе 2020 года Дзержинский суд вынес решение обратить взыскание. О решении суда все были извещены надлежащим образом.



Адвокат уверен, что сын знал о будущем суде, считая, что дом пытались продать с согласия сына. (Дмитрий отрицает это.)



— Кстати, Кошкина дважды писала отзыв на иск, где писала, что брала сама денежные средства, расписывала, что потратила на погашение кредита в банке УБРиР (кредит действительно был взят несколько лет назад, задолженность по нему около 80 тысяч. — Прим. ред.). Мы до последнего были готовы к диалогу, а родные обращаются с иском в суд о признании бабушки недееспособной! Почему не позвонили мне? Ни одного шага с их стороны не было, чтобы договориться. Если ты взял, надо отдать.



— А с подругой заёмщицы вы давно знакомы?



— Первый раз ее увидел, когда они пришли ко мне. И не рад этому знакомству. Если бы у нас был сговор, зачем мне нужно было делать ее поручителем? Но точно могу сказать, что деньги я передал лично Татьяне Григорьевне. Почему она не пришла в суд и не сказала, что у нее забрали все деньги? Почему не обратилась в полицию? Я ей лично предлагал довезти ее до суда, звонил при судье ей. Она отказалась. Сейчас ее позиция — прикинуться ничего не понимающей, чтобы пожалели. На мой взгляд, у всех участников этой истории недобросовестное поведение. И мы уже пожалели, что связались с этой историей.



«Следователь не разобрался»

Поговорили мы и с «подругой» Татьяны Григорьевны — Еленой Александровной. Она очень эмоционально озвучила нам свой взгляд на эту историю. С ее слов, всё это подстроил сын пенсионерки.



— Я работала на автостоянке заместителем директора. Никакой я не сторож, посмотрите на меня, разве я похожа на сторожа? (Мы позвонили на предприятие, где работала Елена, нам пояснили, что она действительно работала там сторожем. — Прим. ред.) Этот сын ставил свою машину у меня. Смотрю, постоянно спит в машине. Поинтересовалась: почему вы там спите? Он: я из детского дома, некуда идти. Я будила его, начальник его специально мне звонила, просила. А он все деньги в кассе брал, есть не на что ему было. (Дмитрий и Елена работали в разных организациях, одной кассы быть не могло. — Прим. ред.) Я его кормила, домой приводила. Не знаю почему, я к нему относилась лучше, чем к своим детям. Он и писать не умел. Его выгнали с работы, он нигде не мог устроиться. Я ему продукты носила. Потом сменщик его говорит: да у него мать есть. Я решила познакомиться с матерью. Я только хотела помочь им. Татьяна мне пожаловалась, что сын вымогал у матери миллион. Я дала под расписку Татьяне четыреста тысяч, еще шестьсот тысяч я помогла взять. А теперь, чтобы не отдавать, он начал по полициям бегать. Я вся в долгах сейчас сижу. А если у меня сейчас еще квартиру отберут как у поручителя!



— И зачем вы выступили поручителем в таком деле?



— Чтобы она вернула мне все мои долги, — уверяет Елена Александровна. — Я уверена, что она бы вернула. Она хотела дом продавать. Сын ее избивал, куда-то вывозил в лес, море свидетелей этому, есть аудиозаписи. Я готова выступать на всех каналах, подавать заявление за клевету. Я отдала ему все деньги [по расписке].



— Тем не менее возбудили уголовное дело против вас.



— Потому что следователь не разобрался.



В УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от комментариев по поводу проходящей проверки по этой истории.

Это страшная беда

Мы не можем обвинять кого-то в этой истории. Знала ли женщина про огромные проценты, понимала ли, что может потерять дом, но все договоры подписаны ей. Внешне всё по закону. Кредит оформлен как ипотечный, залог тут уместен. Всё остальное — лишь слова. Но одно лишь точно: пожилой человек потерял единственное жилье. И бесполезно писать в тысячный раз предупреждения: читайте, что подписываете внимательнее, а главное — думайте, когда влезаете в такие кредиты. Такие люди, как Татьяна Григорьевна, всегда найдут «своего» кредитора. Почему государство не может обезопасить людей от подобных сделок? Этот вопрос мы задали уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

— Это не единичная история. Это просто беда, очень много таких историй. Конечно, государство должно обезопасить граждан от таких ситуаций, защитить их. Мы как можем бьемся, пишем, доносим до власти эту боль. Сами как можем оказываем правовую помощь в конкретных ситуациях. Именно правовую, потому что юридически помочь порой невозможно. С точки зрения закона, не придраться. Но право выше закона, сюда входит и понятие справедливости, и гуманизма. Пытаемся всеми способами помочь этим людям. Каждый раз я задаю вопрос им, попавшим в такую ситуацию: зачем вы это сделали? У всех были свои причины. В июле 2020 года был принят закон, который как раз касается кредитных займов, работы кредитных организаций (закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — Прим. ред.) Усилилась роль Центробанка, контроль за такими организациям. Но многие заключали займы до 2020 года. Знаете, когда говорят, что нужно повышать финансовую грамотность людей, вспоминаю: у меня на приеме была женщина — финансовый аудитор. Перед Новым годом все банки были закрыты, ей нужны были деньги на авиабилет, срочно нужно было вылететь на похороны близкого человека. Но даже она, финансовый аудитор, была введена в заблуждение, не прочитала до конца пункт договора, сумма долга в итоге оказалась огромной. Подобные истории — это страшная беда.