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Боксам — да, «ракушкам» — нет. Изучаем подводные камни гаражной амнистии, которую подписал Путин

Оформить на себя гаражную землю смогут не все

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Гаражная амнистия позволит оформить гараж и землю в собственность почти бесплатно

Гаражная амнистия позволит оформить гараж и землю в собственность почти бесплатно

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Законопроект, ранее утвержденный Госдумой, вступает в силу с 1 сентября 2021 года. С этой даты в теории у владельцев неузаконенных гаражных построек появится шанс оформить в собственность не только сам бокс, но и землю под ним. Накануне реформы в России даже вырос спрос на гаражи, поскольку они выглядят привлекательной инвестицией. Впрочем, эксперты считают, что оформить в собственность землю удастся далеко не всем.

Зачем нужна амнистия

Гараж — специфический объект недвижимости хотя бы потому, что владение им не подразумевает автоматического права собственности на землю. Стоимость гаражей, кстати, сильно зависит от того, имеет ли владелец права на землю или только на «коробку».

При этом для владельцев старых гаражей, возведенных до начала 2005 года (тогда заработал современный Градостроительный кодекс), не существовало юридически однозначной процедуры узаконивания права собственности на землю. Иногда этого добивались в судах, но единого порядка не было.

Гаражная амнистия — это попытка навести порядок в вопросе. По замыслу собственники смогут подать заявление и после технических проверок оформить землю под гаражом в собственность бесплатно.

— Амнистия будет действовать пять лет, с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года, — объясняет юрист компании «Филатов и Партнёры» Станислав Коротков. — Она позволит гражданам бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи. При этом изначально участок должен быть предоставлен человеку, например, организацией, либо же право на него должно возникнуть по другим основаниям, например, при учреждении гаражного кооператива.

Эксперт подчеркивает, что процедура сравнительно проста.

— Перечень необходимых документов минимальный, а список оснований для отказа невелик по сравнению с общими нормами земельного законодательства, — говорит Станислав Коротков.

Как подать заявление на гаражную амнистию

Заявление направляется органу местного самоуправления, то есть в администрацию города или района, на территории которого находится гараж. Сделать это можно будет через МФЦ. При этом, если гараж соответствует критериям амнистии, документы в Росреестр направят уже сами чиновники, у которых также будет право выполнять кадастровые работы.

Какие ваши доказательства?

Для подтверждения права собственности подходят почти любые документы. Например, это может быть бумага о предоставлении человеку данного участка от лица организации, о подключении объекта к сетям, об оплате коммунальных услуг, о прохождении государственного технического учета или инвентаризации (до 1 января 2013 года). В ход идут и документы, сформированные в рамках ГСК, например, о распределении земельных участков, об оплате паевых взносов и так далее. Дополнительные перечни документов могут формировать региональные власти, что упростит регистрацию в специфических случаях.

Металлический бокс в одном из дворов на Елькина узаконить удастся едва ли

Металлический бокс в одном из дворов на Елькина узаконить удастся едва ли

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Когда не сработает амнистия

В Росреестре нам рассказали об ограничениях новой процедуры. Так, земля под гаражом должна быть в государственной или муниципальной собственности, то есть строения на участках, принадлежащих организациям или третьим лицам, под амнистию не попадают. Не распространяется она и на легкосъемные постройки, гаражи-«ракушки» или парковочные места. В приоритете — капитальные строения на фундаменте. Узаконить некапитальные можно, если они входят в состав гаражно-строительного кооператива или товарищества. Не попадают под амнистию и многоэтажные гаражи, а также строения, возведенные после 30 декабря 2004 года.

Если металлические гаражи относятся к ГСК или товариществу, шанс узаконить землю есть

Если металлические гаражи относятся к ГСК или товариществу, шанс узаконить землю есть

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Подводные камни амнистии

На бумаге гаражная амнистия выглядит предельно простой процедурой: большую часть забот и расходов возьмут на себя сами госорганы. Но даже при формальном соответствии гаража требованиям амнистии землю в собственность получат не все — таково мнение экспертов.

— Безусловно, в регистрации права собственности на землю могут отказать, например, если она относится к природоохранной зоне или если выяснится, что ее владелец — не государство, а условный бизнесмен Иванов, — говорит юрист, эксперт по недвижимости Денис Созинов. — В этом случае можно попытаться решить вопрос в досудебном порядке, например, договорившись об аренде земли, либо уже обращаться в суд.

Это мнение разделяет Станислав Коротков:

— Конечно, при оформлении земли и проведении кадастровых процедур возникают нюансы, например, в ряде случаев она не может быть выведена из государственной собственности либо уже принадлежит некой организации, пусть даже государственной.

Например, постройка не удовлетворяет правилам безопасности (находится под ЛЭП или слишком близко к АЗС) или расположена на земле, отведенной под строительство дороги. Вероятнее всего, подобные споры будут решаться в суде, но в чью пользу сложится практика, эксперты судить не берутся.

— Естественно, будут сложные ситуации, когда владелец гаража не сможет воспользоваться амнистией, но не думаю, что они будут типовыми, — считает Денис Созинов. — Как и дачная амнистия, процедура нужна, чтобы составить карту страны и разобраться, кому и что принадлежит, в том числе это нужно для планирования городской застройки, чтобы власти точно знали, могут ли они рассчитывать на конкретный участок земли или он в собственности у владельцев гаражей.

Проще всего оформить землю собственникам капитальных гаражей в составе ГСК

Проще всего оформить землю собственникам капитальных гаражей в составе ГСК

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Косвенные плюсы амнистии

Даже если владельцу гаража откажут в амнистии, останется право обратиться в суд. И запуск процедуры повлияет и на судебную практику в выгодном для гаражных собственников ключе.

— Амнистия дает владельцу основания для владения гаражом и вводит в правовое поле процедуру узаконивания собственности на землю под такими строениями, что, вероятно, скажется и на позиции судов, — добавляет Денис Созинов.

В Управлении Росреестра по Челябинской области отмечают, что спрос на регистрацию гаражей в принципе растет:

— Даже в отсутствие закона о «гаражной амнистии» можно проследить повышение интереса к данным видам регистрации. Так, на протяжении последних двух лет регистрируется порядка 12–13 тысяч прав на гаражи ежегодно. Ожидается, что в рамках упрощенного порядка количество обращений значительно возрастет, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.

Сколько стоит оформление

В Росреестре нам объяснили, что, поскольку большая часть обязанностей по оформлению документов ложится на органы местного самоуправления, гражданам не придется оплачивать госпошлину, а также кадастровые работы. Как это будет на практике, сказать сложно: юристы оценивают процедуру в 10–15 тысяч рублей.

Они также подчеркивают, что владение гаражом и землей обязывает собственника платить налог, и хотя на гаражи и землю под ними он, как правило, невелик, бывают прецеденты с неверной оценкой кадастровой стоимости, что приводит к начислению завышенных сумм.

Гаражная амнистия во многом напоминает дачную, которая началась 15 лет назад, но с тех пор ее неоднократно продлевали, в том числе из-за низкого спроса на услугу. Причиной этого называли высокую стоимость кадастровых работ.

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гаражинедвижимостьгаражная амнистия
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