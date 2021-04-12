Боксам — да, «ракушкам» — нет. Изучаем подводные камни гаражной амнистии, которую подписал Путин

Законопроект, ранее утвержденный Госдумой, вступает в силу с
Зачем нужна амнистия
Гараж — специфический объект недвижимости хотя бы потому, что владение им не подразумевает автоматического права собственности на землю. Стоимость гаражей, кстати, сильно зависит от того, имеет ли владелец права на землю или только на «коробку».
При этом для владельцев старых гаражей, возведенных до начала 2005 года (тогда заработал современный Градостроительный кодекс), не существовало юридически однозначной процедуры узаконивания права собственности на землю. Иногда этого добивались в судах, но единого порядка не было.
Гаражная амнистия — это попытка навести порядок в вопросе. По замыслу собственники смогут подать заявление и после технических проверок оформить землю под гаражом в собственность бесплатно.
— Амнистия будет действовать пять лет, с
Эксперт подчеркивает, что процедура сравнительно проста.
— Перечень необходимых документов минимальный, а список оснований для отказа невелик по сравнению с общими нормами земельного законодательства, — говорит Станислав Коротков.
Как подать заявление на гаражную амнистию
Заявление направляется органу местного самоуправления, то есть в администрацию города или района, на территории которого находится гараж. Сделать это можно будет через МФЦ. При этом, если гараж соответствует критериям амнистии, документы в Росреестр направят уже сами чиновники, у которых также будет право выполнять кадастровые работы.
Какие ваши доказательства?
Для подтверждения права собственности подходят почти любые документы. Например, это может быть бумага о предоставлении человеку данного участка от лица организации, о подключении объекта к сетям, об оплате коммунальных услуг, о прохождении государственного технического учета или инвентаризации (до
Когда не сработает амнистия
В Росреестре нам рассказали об ограничениях новой процедуры. Так, земля под гаражом должна быть в государственной или муниципальной собственности, то есть строения на участках, принадлежащих организациям или третьим лицам, под амнистию не попадают. Не распространяется она и на легкосъемные постройки, гаражи-«ракушки» или парковочные места. В приоритете — капитальные строения на фундаменте. Узаконить некапитальные можно, если они входят в состав гаражно-строительного кооператива или товарищества. Не попадают под амнистию и многоэтажные гаражи, а также строения, возведенные после
Подводные камни амнистии
На бумаге гаражная амнистия выглядит предельно простой процедурой: большую часть забот и расходов возьмут на себя сами госорганы. Но даже при формальном соответствии гаража требованиям амнистии землю в собственность получат не все — таково мнение экспертов.
— Безусловно, в регистрации права собственности на землю могут отказать, например, если она относится к природоохранной зоне или если выяснится, что ее владелец — не государство, а условный бизнесмен Иванов, — говорит юрист, эксперт по недвижимости Денис Созинов. — В этом случае можно попытаться решить вопрос в досудебном порядке, например, договорившись об аренде земли, либо уже обращаться в суд.
Это мнение разделяет Станислав Коротков:
— Конечно, при оформлении земли и проведении кадастровых процедур возникают нюансы, например, в ряде случаев она не может быть выведена из государственной собственности либо уже принадлежит некой организации, пусть даже государственной.
Например, постройка не удовлетворяет правилам безопасности (находится под ЛЭП или слишком близко к АЗС) или расположена на земле, отведенной под строительство дороги. Вероятнее всего, подобные споры будут решаться в суде, но в чью пользу сложится практика, эксперты судить не берутся.
— Естественно, будут сложные ситуации, когда владелец гаража не сможет воспользоваться амнистией, но не думаю, что они будут типовыми, — считает Денис Созинов. — Как и дачная амнистия, процедура нужна, чтобы составить карту страны и разобраться, кому и что принадлежит, в том числе это нужно для планирования городской застройки, чтобы власти точно знали, могут ли они рассчитывать на конкретный участок земли или он в собственности у владельцев гаражей.
Косвенные плюсы амнистии
Даже если владельцу гаража откажут в амнистии, останется право обратиться в суд. И запуск процедуры повлияет и на судебную практику в выгодном для гаражных собственников ключе.
— Амнистия дает владельцу основания для владения гаражом и вводит в правовое поле процедуру узаконивания собственности на землю под такими строениями, что, вероятно, скажется и на позиции судов, — добавляет Денис Созинов.
В Управлении Росреестра по Челябинской области отмечают, что спрос на регистрацию гаражей в принципе растет:
— Даже в отсутствие закона о «гаражной амнистии» можно проследить повышение интереса к данным видам регистрации. Так, на протяжении последних двух лет регистрируется порядка
Сколько стоит оформление
В Росреестре нам объяснили, что, поскольку большая часть обязанностей по оформлению документов ложится на органы местного самоуправления, гражданам не придется оплачивать госпошлину, а также кадастровые работы. Как это будет на практике, сказать сложно: юристы оценивают процедуру в 10–15 тысяч рублей.
Они также подчеркивают, что владение гаражом и землей обязывает собственника платить налог, и хотя на гаражи и землю под ними он, как правило, невелик, бывают прецеденты с неверной оценкой кадастровой стоимости, что приводит к начислению завышенных сумм.
Гаражная амнистия во многом напоминает дачную, которая началась 15 лет назад, но с тех пор ее неоднократно продлевали, в том числе из-за низкого спроса на услугу. Причиной этого называли высокую стоимость кадастровых работ.