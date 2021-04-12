Боксам — да, «ракушкам» — нет. Изучаем подводные камни гаражной амнистии, которую подписал Путин

Законопроект, ранее утвержденный Госдумой, вступает в силу с 1 сентября 2021 года. С этой даты в теории у владельцев неузаконенных гаражных построек появится шанс оформить в собственность не только сам бокс, но и землю под ним. Накануне реформы в России даже вырос спрос на гаражи, поскольку они выглядят привлекательной инвестицией. Впрочем, эксперты считают, что оформить в собственность землю удастся далеко не всем.



Зачем нужна амнистия



Гараж — специфический объект недвижимости хотя бы потому, что владение им не подразумевает автоматического права собственности на землю. Стоимость гаражей, кстати, сильно зависит от того, имеет ли владелец права на землю или только на «коробку».

