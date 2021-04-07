Да, это законно: пять причин, по которым вас могут выселить из жилья

Долг по ипотеке — самая частая причина выселения из квартиры (как этого избежать, мы писали в этом материале), однако не единственная. Мы поговорили с юристами и собрали основные причины, по которым собственник может лишиться жилья. Их немного, но нужно о них помнить, чтобы не потерять недвижимость.
Отмена сделки
Допустим, вы уже купили квартиру — заключили сделку, оформили документы и думаете, что квартира окончательно ваша и ничто не сможет разлучить вас. Это не так. Существует три варианта аннулирования сделки: оспаривание, признание ее ничтожной и расторжение договора купли-продажи.
— В первом случае будет судебное оспаривание, и договор будет признан недействительным, если истец сумеет доказать, что в ходе сделки его права на квартиру не были учтены или были нарушены, — говорит член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. — Истцами могут быть наследники, супруга и другие родственники продавца, его кредитор, иные лица. Срок давности при оспаривании сделки —
Ничтожными признаются сделки, заключенные с малолетними, недееспособными лицами, мнимые и притворные сделки, а также совершенные по поддельным бумагам. Срок давности тут
Защитить себя можно только одним способом — тщательно проверять все документы при покупке квартиры и обращать внимание на тревожные звоночки в поведении продавца. Юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов говорит, что насторожить при покупке должна низкая цена, срочность, регулярная смена собственников с кратким периодом регистрации или отсутствие контакта с собственником во время продажи.
Долги по коммуналке
Выселение за долги касается в первую очередь нанимателей жилья, а не собственников. Процесс запускается, если наниматель не оплачивает счета в течение полугода. Однако решение о выселении выносится посредством судебного акта, который должен вступить в законную силу.
— Если квартира в собственности, то выселить человека за долги по коммуналке практически невозможно, — говорит Артём Страшнов. — Суды в таком случае не выселяют, они выносят решение, что собственник должен оплатить долги. Это решение отдают в службу судебных приставов. Если у человека нет средств на счетах, нет иного имущества, которое можно описать в счет уплаты долга, то приставы могут продать квартиру, но только в том случае, если у должника есть еще какое-то жилье.
Реализовать в счет уплаты долга единственное жилье собственника закон запрещает.
Опасность для соседей
Гражданский кодекс допускает принудительное выселение, если собственник нарушает права и интересы соседей, бесхозяйственно обращается с помещением, допуская разрушение, или использует его не по назначению (например, превратил квартиру в гостиницу). Если у соседей появляются к соседу претензии, то они могут обратиться в органы местного самоуправления.
Сначала орган местного самоуправления предупреждает собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения — назначает соразмерный срок для ремонта помещения.
Если собственник после предупреждения продолжает в том же духе, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения. Деньги, вырученные от продажи, отдадут собственнику. За вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Государственные нужды
Жилье могут изъять «для государственных или муниципальных нужд». Строго говоря, не само жилье, а землю под ним, но квартира же не зависнет в воздухе.
— Собственник в этом случае получает компенсацию, размер которой должен покрывать не только стоимость жилья, но и расходы на переезд, исходя из рыночной цены имущества, — уточняет Дмитрий Уваров.
По словам Артёма Страшнова, это правило применяется для реализации каких-то градостроительных решений — например, для того чтобы проложить дорогу на том или ином участке.
Аварийное жилье
Уваров говорит, что возможно также принудительное выселение из аварийного или сносимого жилья на основании судебного акта или с санкции прокурора. Второй способ выселения применим к лицам, которые проживают в аварийном жилом помещении с угрозой обвала.
— При этом собственники не лишаются права обжаловать в суде постановление о выселении, — говорит он. — Оспорить любое выселение можно в судебном порядке, подав либо жалобу на судебный акт о выселении, либо иск (если, например, выселение было не на основании судебного акта, а с санкции прокурора).