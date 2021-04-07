Да, это законно: пять причин, по которым вас могут выселить из жилья

— В первом случае будет судебное оспаривание, и договор будет признан недействительным, если истец сумеет доказать, что в ходе сделки его права на квартиру не были учтены или были нарушены, — говорит член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. — Истцами могут быть наследники, супруга и другие родственники продавца, его кредитор, иные лица. Срок давности при оспаривании сделки — 1 год с момента, когда заинтересованное лицо узнало о нарушении своих прав. Ничтожная сделка, совершенная с явным нарушением закона, тоже признается таковой в судебном порядке.



Ничтожными признаются сделки, заключенные с малолетними, недееспособными лицами, мнимые и притворные сделки, а также совершенные по поддельным бумагам. Срок давности тут 3 года , но он может быть увеличен до 10 лет . Обосновать причины пропуска срока исковой давности не так просто.



Защитить себя можно только одним способом — тщательно проверять все документы при покупке квартиры и обращать внимание на тревожные звоночки в поведении продавца. Юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов говорит, что насторожить при покупке должна низкая цена, срочность, регулярная смена собственников с кратким периодом регистрации или отсутствие контакта с собственником во время продажи.

