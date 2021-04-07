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Да, это законно: пять причин, по которым вас могут выселить из жилья

Основанием могут стать даже «государственные нужды»

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Решение о выселении за долги по коммуналке принимает суд

Решение о выселении за долги по коммуналке принимает суд

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Долг по ипотеке — самая частая причина выселения из квартиры (как этого избежать, мы писали в этом материале), однако не единственная. Мы поговорили с юристами и собрали основные причины, по которым собственник может лишиться жилья. Их немного, но нужно о них помнить, чтобы не потерять недвижимость.

Отмена сделки

Допустим, вы уже купили квартиру — заключили сделку, оформили документы и думаете, что квартира окончательно ваша и ничто не сможет разлучить вас. Это не так. Существует три варианта аннулирования сделки: оспаривание, признание ее ничтожной и расторжение договора купли-продажи.

— В первом случае будет судебное оспаривание, и договор будет признан недействительным, если истец сумеет доказать, что в ходе сделки его права на квартиру не были учтены или были нарушены, — говорит член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. — Истцами могут быть наследники, супруга и другие родственники продавца, его кредитор, иные лица. Срок давности при оспаривании сделки — 1 год с момента, когда заинтересованное лицо узнало о нарушении своих прав. Ничтожная сделка, совершенная с явным нарушением закона, тоже признается таковой в судебном порядке.

Ничтожными признаются сделки, заключенные с малолетними, недееспособными лицами, мнимые и притворные сделки, а также совершенные по поддельным бумагам. Срок давности тут 3 года, но он может быть увеличен до 10 лет. Обосновать причины пропуска срока исковой давности не так просто.

Защитить себя можно только одним способом — тщательно проверять все документы при покупке квартиры и обращать внимание на тревожные звоночки в поведении продавца. Юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов говорит, что насторожить при покупке должна низкая цена, срочность, регулярная смена собственников с кратким периодом регистрации или отсутствие контакта с собственником во время продажи.

Долги по коммуналке

Выселение за долги касается в первую очередь нанимателей жилья, а не собственников. Процесс запускается, если наниматель не оплачивает счета в течение полугода. Однако решение о выселении выносится посредством судебного акта, который должен вступить в законную силу.

— Если квартира в собственности, то выселить человека за долги по коммуналке практически невозможно, — говорит Артём Страшнов. — Суды в таком случае не выселяют, они выносят решение, что собственник должен оплатить долги. Это решение отдают в службу судебных приставов. Если у человека нет средств на счетах, нет иного имущества, которое можно описать в счет уплаты долга, то приставы могут продать квартиру, но только в том случае, если у должника есть еще какое-то жилье.

Реализовать в счет уплаты долга единственное жилье собственника закон запрещает.

Опасность для соседей

Гражданский кодекс допускает принудительное выселение, если собственник нарушает права и интересы соседей, бесхозяйственно обращается с помещением, допуская разрушение, или использует его не по назначению (например, превратил квартиру в гостиницу). Если у соседей появляются к соседу претензии, то они могут обратиться в органы местного самоуправления.

Сначала орган местного самоуправления предупреждает собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения — назначает соразмерный срок для ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает в том же духе, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения. Деньги, вырученные от продажи, отдадут собственнику. За вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Принудительное выселение из аварийного жилья возможно на основании судебного акта или с санкции прокурора

Принудительное выселение из аварийного жилья возможно на основании судебного акта или с санкции прокурора

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Государственные нужды

Жилье могут изъять «для государственных или муниципальных нужд». Строго говоря, не само жилье, а землю под ним, но квартира же не зависнет в воздухе.

— Собственник в этом случае получает компенсацию, размер которой должен покрывать не только стоимость жилья, но и расходы на переезд, исходя из рыночной цены имущества, — уточняет Дмитрий Уваров.

По словам Артёма Страшнова, это правило применяется для реализации каких-то градостроительных решений — например, для того чтобы проложить дорогу на том или ином участке.

Аварийное жилье

Уваров говорит, что возможно также принудительное выселение из аварийного или сносимого жилья на основании судебного акта или с санкции прокурора. Второй способ выселения применим к лицам, которые проживают в аварийном жилом помещении с угрозой обвала.

— При этом собственники не лишаются права обжаловать в суде постановление о выселении, — говорит он. — Оспорить любое выселение можно в судебном порядке, подав либо жалобу на судебный акт о выселении, либо иск (если, например, выселение было не на основании судебного акта, а с санкции прокурора).

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