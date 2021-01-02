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Мэрия разрешила построить здание в Новосибирске возле Дома быта — каким оно будет

Подземная парковка рассчитана на 48 мест

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Новое здание построят на месте старого, которое было высотой 2 этажа

Новое здание построят на месте старого, которое было высотой 2 этажа

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В Новосибирске разрешили построить административное здание на Романова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство административного здания на улице Романова, 33 рядом с Домом быта. На него планируют потратить почти 350 млн рублей.

Документ опубликован на муниципальном портале. В нем говорится, что в здании будет 8 этажей и 2 подземных. Общая площадь составит почти 9500 кв. м, площадь самой застройки — 1464 кв. м, высота — 34 м. Также в здании будет подземная парковка площадью 2032 кв. м, рассчитанная на 48 машин.

Разрешение на строительство действует до 24 октября 2022 года.

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Ранее власти Новосибирска объяснили, что здание строят для того, чтобы «оптимизировать процесс управления». Там будут находиться подразделения мэрии.

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