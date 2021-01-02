Мэрия разрешила построить здание в Новосибирске возле Дома быта — каким оно будет

В Новосибирске разрешили построить административное здание на Романова
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство административного здания на улице Романова, 33 рядом с Домом быта. На него планируют потратить почти 350 млн рублей.
Документ опубликован на муниципальном портале. В нем говорится, что в здании будет 8 этажей и 2 подземных. Общая площадь составит почти 9500 кв. м, площадь самой застройки — 1464 кв. м, высота — 34 м. Также в здании будет подземная парковка площадью 2032 кв. м, рассчитанная на 48 машин.
Разрешение на строительство действует до 24 октября 2022 года.
Ранее власти Новосибирска объяснили, что здание строят для того, чтобы «оптимизировать процесс управления». Там будут находиться подразделения мэрии.