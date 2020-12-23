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Популярный сервис по поиску жилья на Урале и в Сибири N1.RU объединился с ЦИАН

На платформе N1 размещено более 250 тысяч объявлений

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Сделка укрепит лидерские позиции ЦИАН в Сибири и на Урале, а также сделает сервис по поиску жилья еще удобнее для клиентов

Сделка укрепит лидерские позиции ЦИАН в Сибири и на Урале, а также сделает сервис по поиску жилья еще удобнее для клиентов

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Крупнейший сервис по поиску недвижимости в России ЦИАН приобрел компанию N1.RU, которая владеет популярными сервисами для поиска недвижимости в Сибири и на Урале. Это объединение повысит эффективность сервисов объединенной компании для своих клиентов. Продавцом выступила компания HSD RN BV — одно из подразделений холдинга Hearst Shkulev Group, отвечающее за цифровое направление и развитие городских порталов и классифайдов. Сумма сделки не раскрывается.

На платформе N1 размещено более 250 тысяч объявлений, ежемесячная аудитория — около 2 миллионов уникальных пользователей. Кроме сайта N1.RU компания объединяет проекты «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН (Омск), DomChel (Челябинск), «Жилком» (Красноярск), а также разделы объявлений по продаже и аренде недвижимости на 20 региональных сайтах. Покупка укрепит позиции ЦИАН в регионах, в частности, позволит выйти на первое место по количеству пользователей в Екатеринбурге и Новосибирске и ряде других крупных городов, а также повысит эффективность сервисов для своих клиентов.

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Офисы N1 расположены в восьми крупных городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми — это позволяет N1 оказывать высокий уровень сервиса своим клиентам и удерживать сильные рыночные позиции. В одних городах портал является классифайдом номер один, занимая лидирующее положение на протяжении последних нескольких лет, в других стабильно входит в число наиболее популярных платформ по поиску недвижимости. Этому способствовали передовые технические и маркетинговые разработки для развития продукта, высокая узнаваемость брендов и сильная команда.

У N1 сложилась надежная репутация как среди профессионалов рынка, так и собственников и покупателей недвижимости. Присоединение такого актива станет для ЦИАН не только ресурсным, но и имиджевым усилением на ведущих региональных рынках недвижимости страны.

— Мы давно наблюдали за компанией N1. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде, — говорит генеральный директор ЦИАН Максим Мельников. — ЦИАН рассматривает различные варианты органического и неорганического роста, которые позволят укрепить наше положение в регионах и помочь нашим клиентам и пользователям более эффективно решать задачи, связанные с поиском и реализацией недвижимости.

— Мы искренне поздравляем коллег из команды ЦИАН с отличным приобретением, — отметил Виктор Шкулёв, президент Hearst Shkulev Group. — Уверены, что успешный проект N1.RU будет способствовать укреплению позиций ЦИАН на региональных рынках.

Это не первая сделка ЦИАН по расширению региональной сети. В 2014 году был выкуплен петербургский портал EMLS.ru.

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N1.RUВиктор ШкулёвнедвижимостьсделкаЦИАНМаксим Мельников
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