Популярный сервис по поиску жилья на Урале и в Сибири N1.RU объединился с ЦИАН

Крупнейший сервис по поиску недвижимости в России ЦИАН приобрел компанию N1.RU, которая владеет популярными сервисами для поиска недвижимости в Сибири и на Урале. Это объединение повысит эффективность сервисов объединенной компании для своих клиентов. Продавцом выступила компания
На платформе N1 размещено более
Офисы N1 расположены в восьми крупных городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми — это позволяет N1 оказывать высокий уровень сервиса своим клиентам и удерживать сильные рыночные позиции. В одних городах портал является классифайдом номер один, занимая лидирующее положение на протяжении последних нескольких лет, в других стабильно входит в число наиболее популярных платформ по поиску недвижимости. Этому способствовали передовые технические и маркетинговые разработки для развития продукта, высокая узнаваемость брендов и сильная команда.
У N1 сложилась надежная репутация как среди профессионалов рынка, так и собственников и покупателей недвижимости. Присоединение такого актива станет для ЦИАН не только ресурсным, но и имиджевым усилением на ведущих региональных рынках недвижимости страны.
— Мы давно наблюдали за компанией N1. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде, — говорит генеральный директор ЦИАН Максим Мельников. — ЦИАН рассматривает различные варианты органического и неорганического роста, которые позволят укрепить наше положение в регионах и помочь нашим клиентам и пользователям более эффективно решать задачи, связанные с поиском и реализацией недвижимости.
— Мы искренне поздравляем коллег из команды ЦИАН с отличным приобретением, — отметил Виктор Шкулёв, президент Hearst Shkulev Group. — Уверены, что успешный проект N1.RU будет способствовать укреплению позиций ЦИАН на региональных рынках.
Это не первая сделка ЦИАН по расширению региональной сети. В 2014 году был выкуплен петербургский портал EMLS.ru.