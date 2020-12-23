Популярный сервис по поиску жилья на Урале и в Сибири N1.RU объединился с ЦИАН

Крупнейший сервис по поиску недвижимости в России ЦИАН приобрел компанию N1.RU, которая владеет популярными сервисами для поиска недвижимости в Сибири и на Урале. Это объединение повысит эффективность сервисов объединенной компании для своих клиентов. Продавцом выступила компания HSD RN BV — одно из подразделений холдинга Hearst Shkulev Group, отвечающее за цифровое направление и развитие городских порталов и классифайдов. Сумма сделки не раскрывается.

На платформе N1 размещено более 250 тысяч объявлений, ежемесячная аудитория — около 2 миллионов уникальных пользователей. Кроме сайта N1.RU компания объединяет проекты «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН (Омск), DomChel (Челябинск), «Жилком» (Красноярск), а также разделы объявлений по продаже и аренде недвижимости на 20 региональных сайтах. Покупка укрепит позиции ЦИАН в регионах, в частности, позволит выйти на первое место по количеству пользователей в Екатеринбурге и Новосибирске и ряде других крупных городов, а также повысит эффективность сервисов для своих клиентов.

