Стильные крошки: топ-5 квартир из Новосибирска площадью до 30 квадратов с уютными интерьерами

Размеры стильным интерьерам не помеха. Это своим примером доказывают владельцы крошечных, но очень уютных однешек. Именно такое жильё мы отыскали в базе N1 и удивились, как просто и необычно можно обустроить квартиру, чья площадь не превышает 30 квадратов. Журналист НГС изучила сотни объявлений и выбрала самые вдохновляющие варианты (есть даже жильё с красной ванной комнатой).



4,7 миллионов за квартиру в 30 квадратов



Самая дорогая и самая просторная квартира этой подборки располагается на 8 этаже дома по улице Плановой. На площади 14,5 квадратов (единственная жилая комната) владельцам удалось разместить и диван, и обеденную зону с кухней, и большой телевизор со шкафом. И при этом квартира не выглядит заставленной — есть свободное пространство.

