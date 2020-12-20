Стильные крошки: топ-5 квартир из Новосибирска площадью до 30 квадратов с уютными интерьерами

В Новосибирске выбрали 5 стильных маленьких квартир
Размеры стильным интерьерам не помеха. Это своим примером доказывают владельцы крошечных, но очень уютных однешек. Именно такое жильё мы отыскали в базе N1 и удивились, как просто и необычно можно обустроить квартиру, чья площадь не превышает 30 квадратов. Журналист НГС изучила сотни объявлений и выбрала самые вдохновляющие варианты (есть даже жильё с красной ванной комнатой).
4,7 миллионов за квартиру в 30 квадратов
Самая дорогая и самая просторная квартира этой подборки располагается на 8 этаже дома по улице Плановой. На площади 14,5 квадратов (единственная жилая комната) владельцам удалось разместить и диван, и обеденную зону с кухней, и большой телевизор со шкафом. И при этом квартира не выглядит заставленной — есть свободное пространство.
«Ванная комната и туалет — душевая кабина, унитаз с инсталляцией и микролифтом, раковина со столешницей из красного искусственного камня и тумбой по индивидуальному заказу, два больших зеркала», — описывает ванную комнату автор объявления.
Квартира в продаже с 11 ноября, её цена за это время не менялась.
Самая маленькая студия этой подборки за 3,6 миллионов
Квартира с дизайнерским ремонтом располагается на улице Железнодорожной. На площади всего 24 квадрата царит идеальный минимализм — маленькая кухня, большая кровать, обеденный стол, а также ванная с душем, туалетом и раковиной. Вероятно, здесь есть встроенный плательный шкаф (вторая дверь в коридоре), но на фото он не попал. Зато попал широкий подоконник, обитый деревянными панелями, на котором можно уютно устроиться.
Студия находится в продаже около недели.
26 квадратов с «дорогостоящим ремонтом»
Ещё один вариант с большой кроватью был обнаружен на Троллейном жилмассиве. Как говорит автор объявления, кухонный гарнитур выполнили на заказ, а технику заказывали у немецкого производителя. Из примечательных элементов интерьера выделяются панорамные окна со шторами, аккуратный белый столик и ванная комната, отделанная керамогранитом.
Студию выставили на продажу еще осенью, её цена также не изменилась за это время — 3,2 миллиона рублей.
Студия с уютной лоджией за 3,5 миллиона рублей
Квартиру площадью 28 квадратов продают на улице Северной. В студии есть кухонный гарнитур с барной стойкой (обратите внимание на яркие стулья), небольшой диван, несколько шкафов и ванная комната с полноценной ванной. Но главное — к студии прилагается пусть и скромная по своим размерам, но весьма уютная лоджия.
«Выполнен качественный ремонт «для себя». В квартире остаётся кухонный гарнитур с техникой, мягкая мебель», — пишет автор в объявлении.
В продаже это жильё с начала декабря.
Самая яркая однушка обзора за 3,3 миллиона
Вариант на МЖК удивляет яркими цветами в интерьере и, конечно, размерами. Всего 28 квадратов, но владелец сумел втиснуть сюда диван, обеденный стол, телевизор, кухонный гарнитур (правда, без холодильника) и огромный шкаф с зеркальными створками. Есть ещё ванная комната со всем необходимым — туалет, душ, стиральная машина.
Этот вариант уже успел подорожать — с 3,2 до 3,3 миллионов рублей.
В Новосибирске выставили на продажу дома и квартиры со зверями — мы просмотрели сотни объявлений, чтобы найти самые необычные звериные интерьеры (встречаются даже волки и зебры).