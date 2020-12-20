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Стильные крошки: топ-5 квартир из Новосибирска площадью до 30 квадратов с уютными интерьерами

Как люди ухитряются круто обустроить небольшое жилье — смотрим и вдохновляемся

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Чтобы расширить пространство в малюсеньких студиях, владельцы используют множество приемов — тут и зеркала, и фотобои, и монохромные стены с яркими деталями.

Чтобы расширить пространство в малюсеньких студиях, владельцы используют множество приемов — тут и зеркала, и фотобои, и монохромные стены с яркими деталями.

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В Новосибирске выбрали 5 стильных маленьких квартир

Размеры стильным интерьерам не помеха. Это своим примером доказывают владельцы крошечных, но очень уютных однешек. Именно такое жильё мы отыскали в базе N1 и удивились, как просто и необычно можно обустроить квартиру, чья площадь не превышает 30 квадратов. Журналист НГС изучила сотни объявлений и выбрала самые вдохновляющие варианты (есть даже жильё с красной ванной комнатой).

4,7 миллионов за квартиру в 30 квадратов

Самая дорогая и самая просторная квартира этой подборки располагается на 8 этаже дома по улице Плановой. На площади 14,5 квадратов (единственная жилая комната) владельцам удалось разместить и диван, и обеденную зону с кухней, и большой телевизор со шкафом. И при этом квартира не выглядит заставленной — есть свободное пространство.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

«Ванная комната и туалет — душевая кабина, унитаз с инсталляцией и микролифтом, раковина со столешницей из красного искусственного камня и тумбой по индивидуальному заказу, два больших зеркала», — описывает ванную комнату автор объявления.

Основные цвета в интерьере этой квартиры — коричневый и красный

Основные цвета в интерьере этой квартиры — коричневый и красный

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Хватает освещения и стеклянных поверхностей

Хватает освещения и стеклянных поверхностей

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30 квадратов, но в квартире все равно свободно

30 квадратов, но в квартире все равно свободно

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В ванной комнате есть унитаз с микролифтом (чтобы это не значило)

В ванной комнате есть унитаз с микролифтом (чтобы это не значило)

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Квартира в продаже с 11 ноября, её цена за это время не менялась.

Самая маленькая студия этой подборки за 3,6 миллионов

Квартира с дизайнерским ремонтом располагается на улице Железнодорожной. На площади всего 24 квадрата царит идеальный минимализм — маленькая кухня, большая кровать, обеденный стол, а также ванная с душем, туалетом и раковиной. Вероятно, здесь есть встроенный плательный шкаф (вторая дверь в коридоре), но на фото он не попал. Зато попал широкий подоконник, обитый деревянными панелями, на котором можно уютно устроиться.

Соседство кровати с кухней, конечно, немного смущает

Соседство кровати с кухней, конечно, немного смущает

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Вместо дивана здесь есть подоконник

Вместо дивана здесь есть подоконник

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Ванная комната тоже оформлена в серых тонах

Ванная комната тоже оформлена в серых тонах

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Студия находится в продаже около недели.

26 квадратов с «дорогостоящим ремонтом»

Ещё один вариант с большой кроватью был обнаружен на Троллейном жилмассиве. Как говорит автор объявления, кухонный гарнитур выполнили на заказ, а технику заказывали у немецкого производителя. Из примечательных элементов интерьера выделяются панорамные окна со шторами, аккуратный белый столик и ванная комната, отделанная керамогранитом.

«Квартира продается вместе с техникой и мебелью. Выполнен дорогостоящий ремонт и перепланировка», — говорится в описании

«Квартира продается вместе с техникой и мебелью. Выполнен дорогостоящий ремонт и перепланировка», — говорится в описании

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Белоснежная кухня, которая, кстати, тоже соседствует с кроватью

Белоснежная кухня, которая, кстати, тоже соседствует с кроватью

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Для ванной комнаты использовали керамогранит

Для ванной комнаты использовали керамогранит

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Студию выставили на продажу еще осенью, её цена также не изменилась за это время — 3,2 миллиона рублей.

Студия с уютной лоджией за 3,5 миллиона рублей

Квартиру площадью 28 квадратов продают на улице Северной. В студии есть кухонный гарнитур с барной стойкой (обратите внимание на яркие стулья), небольшой диван, несколько шкафов и ванная комната с полноценной ванной. Но главное — к студии прилагается пусть и скромная по своим размерам, но весьма уютная лоджия.

«Выполнен качественный ремонт «для себя». В квартире остаётся кухонный гарнитур с техникой, мягкая мебель», — пишет автор в объявлении.

Как говорится в объявлении, кухонный гарнитур достается владельцу вместе с квартирой

Как говорится в объявлении, кухонный гарнитур достается владельцу вместе с квартирой

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И этот диван с яркими подушками тоже

И этот диван с яркими подушками тоже

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В ванной комнате необычных дизайнерских решений нет, зато есть большая ванна. А это для маленькой однешки — редкость

В ванной комнате необычных дизайнерских решений нет, зато есть большая ванна. А это для маленькой однешки — редкость

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У лоджии тоже весьма небольшие размеры

У лоджии тоже весьма небольшие размеры

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В продаже это жильё с начала декабря.

Самая яркая однушка обзора за 3,3 миллиона

Вариант на МЖК удивляет яркими цветами в интерьере и, конечно, размерами. Всего 28 квадратов, но владелец сумел втиснуть сюда диван, обеденный стол, телевизор, кухонный гарнитур (правда, без холодильника) и огромный шкаф с зеркальными створками. Есть ещё ванная комната со всем необходимым — туалет, душ, стиральная машина.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Как говорит владелец этой яркой студии, здесь ещё никто не жил

Как говорит владелец этой яркой студии, здесь ещё никто не жил

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А ремонт, по словам владельца, был сделан «для себя»

А ремонт, по словам владельца, был сделан «для себя»

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Найдете на этом фото раковину?

Найдете на этом фото раковину?

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Этот вариант уже успел подорожать — с 3,2 до 3,3 миллионов рублей.

В Новосибирске выставили на продажу дома и квартиры со зверями — мы просмотрели сотни объявлений, чтобы найти самые необычные звериные интерьеры (встречаются даже волки и зебры).

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квартирыстудии
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