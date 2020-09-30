В Новосибирске долгострой между озером и Обским морем продали за 16 миллионов

Застройщик выкупил долгострой на ОбьГЭСе рядом с озером Гладкое
Мэрия Новосибирска продала с публичных торгов недостроенное здание на ОбьГЭС — оно принадлежало АО «Обское». Результаты торгов опубликованы на сайте мэрии Новосибирска.
Недострой находится напротив развлекательного центра Orange Lines и рядом с озером Гладкое и выходит на улицу Новоморскую. По документам степень готовности здания составляет всего 8%, до торгов оно находилось в неразграниченной государственной собственности.
Вместе с недостроем с торгов продали прилегающий участок площадью 11,7 тысячи
Начальная стоимость лота составляла 16,2 млн рублей, но в ходе торгов она выросла до 16,36 млн рублей — по такой цене его купил «Специализированный застройщик "МегаТрейд"», обыграв компанию
По данным базы «Контур.Фокус», компанию переименовали из ООО «МегаТрейд» — она, в частности, построила три четырехэтажных жилых дома на улице Геодезической в городе Обь. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать планы на новую территорию, но к моменту публикации ответ не поступил.
В июле многолетний долгострой разобрали на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке — на его месте должен вырасти новый дом, но из-за судебного разбирательства с мэрией Новосибирска строительство отложилось. Директор компании-застройщика «Дом Солнца» Яна Петрушина рассказывала, что власти из-за протестов местных жителей выдали компании некорректное пятно застройки. Арбитражный суд отказал «Дому Солнца» в иске.