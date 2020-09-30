В Новосибирске долгострой между озером и Обским морем продали за 16 миллионов

По данным базы «Контур.Фокус», компанию переименовали из ООО «МегаТрейд» — она, в частности, построила три четырехэтажных жилых дома на улице Геодезической в городе Обь. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать планы на новую территорию, но к моменту публикации ответ не поступил.



В июле многолетний долгострой разобрали на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке — на его месте должен вырасти новый дом, но из-за судебного разбирательства с мэрией Новосибирска строительство отложилось. Директор компании-застройщика «Дом Солнца» Яна Петрушина рассказывала, что власти из-за протестов местных жителей выдали компании некорректное пятно застройки. Арбитражный суд отказал «Дому Солнца» в иске.

