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В Новосибирске долгострой между озером и Обским морем продали за 16 миллионов

Дом должны были сдать ещё в 2010 году, сейчас его готовность составляет 8%

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Территория огорожена, но никаких работ на площадке не ведут уже много лет

Территория огорожена, но никаких работ на площадке не ведут уже много лет

Застройщик выкупил долгострой на ОбьГЭСе рядом с озером Гладкое

Мэрия Новосибирска продала с публичных торгов недостроенное здание на ОбьГЭС — оно принадлежало АО «Обское». Результаты торгов опубликованы на сайте мэрии Новосибирска.

Недострой находится напротив развлекательного центра Orange Lines и рядом с озером Гладкое и выходит на улицу Новоморскую. По документам степень готовности здания составляет всего 8%, до торгов оно находилось в неразграниченной государственной собственности.

На территории сохранился паспорт строительства: по нему дом должны были сдать ещё в 2010 году

На территории сохранился паспорт строительства: по нему дом должны были сдать ещё в 2010 году

Вместе с недостроем с торгов продали прилегающий участок площадью 11,7 тысячи кв. м, который граничит с озером. Участок можно использовать для строительства жилых домов.

Начальная стоимость лота составляла 16,2 млн рублей, но в ходе торгов она выросла до 16,36 млн рублей — по такой цене его купил «Специализированный застройщик "МегаТрейд"», обыграв компанию «Главновосибирскстрой-СП».

По документам готовность дома — 8%

По документам готовность дома — 8%

По данным базы «Контур.Фокус», компанию переименовали из ООО «МегаТрейд» — она, в частности, построила три четырехэтажных жилых дома на улице Геодезической в городе Обь. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать планы на новую территорию, но к моменту публикации ответ не поступил.

В июле многолетний долгострой разобрали на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке — на его месте должен вырасти новый дом, но из-за судебного разбирательства с мэрией Новосибирска строительство отложилось. Директор компании-застройщика «Дом Солнца» Яна Петрушина рассказывала, что власти из-за протестов местных жителей выдали компании некорректное пятно застройки. Арбитражный суд отказал «Дому Солнца» в иске.

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