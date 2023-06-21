«Доставили снаряды или нет?» Иосиф Пригожин — о том, как его путают с главой ЧВК «Вагнер»

— Меня действительно путают с Евгением Пригожиным. В день пишут и звонят очень много раз. Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают «Доставили снаряды или нет?» К таким сообщениям я уже привык и стараюсь на это не реагировать, — рассказал Иосиф Пригожин. — Бывает, что люди подходят на улице и спрашивают: «Евгений, можно с вами сделать фото»? В таких случаях я не оправдываюсь, говорю: «Конечно». И когда просят дать автограф, тоже не отказываю.