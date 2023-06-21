«Доставили снаряды или нет?» Иосиф Пригожин — о том, как его путают с главой ЧВК «Вагнер»

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, что его постоянно путают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Да, одинаковой фамилии для этого оказалось вполне достаточно. Узнали у Иосифа, как он реагирует на происходящее.
— Меня действительно путают с Евгением Пригожиным. В день пишут и звонят очень много раз. Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают «Доставили снаряды или нет?» К таким сообщениям я уже привык и стараюсь на это не реагировать, — рассказал Иосиф Пригожин. — Бывает, что люди подходят на улице и спрашивают: «Евгений, можно с вами сделать фото»? В таких случаях я не оправдываюсь, говорю: «Конечно». И когда просят дать автограф, тоже не отказываю.
«Был Иосифом, стал Евгением»
По словам продюсера, по жизни у него складывается так, что сначала он был Иосифом, потом его называли Валерием, затем он снова стал Иосифом, теперь — Евгений.
— Еще мне много звонят из разных городов и порой приходят в офис, хотят записаться в «Вагнер». Или обращаются с какими-нибудь другими разными просьбами на эту тему. В «Вагнер» я, конечно, не записываю, — уточнил продюсер. — Просто у людей уже каша в голове. Они не понимают, кто Евгений, а кто Иосиф, еще и из-за того, что «е» и «и» совсем рядом находятся в алфавите. И что только не пишут... Всё невозможно прокомментировать. Но изменить я ничего не могу. Так и живу.
«Не могу как страус спрятать голову в песок»
Что касается сегодняшней политической ситуации, Иосиф Пригожин считает, что сейчас все в мире за ней следят.
— Нет ни одного человека, которому было бы это безразлично, — говорит продюсер. — И я не могу как страус спрятать голову в песок. Хочу всё знать, слежу за новостями, которые происходят в мире, в России, на передовой. Просто интересуюсь, чтобы быть в материале. Раньше мы — люди шоу-бизнеса — глубоко в политику не вникали. Думали, что это только слова, а на самом деле оказалось, что серьезно. И переношу я всё, как и все люди, близко к сердцу.
— Помню выступление Александра Любимова в программе «Взгляд» еще в 1997 году, где он брал интервью у бывшего президента Украины Леонида Кравчука. Так вот Любимов сказал, что война между Россией и Украиной, возможно, будет в 2025 году, а спецоперация началась на три года раньше. И я верю в то, что это было неизбежно. О том же в 1999 году говорил Владимир Жириновский, и Сергей Доренко предвещал это в 2018-м. Другой вопрос — можно ли было этого избежать или нельзя? Я не знаю, и никто не знает, кроме определенной группы людей в мире. Их минимальное количество.
Ранее продюсер Пригожин рассказал о записи, где оскорбляют СВО и Путина, и почему Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок телешоу.