Лия Ахеджакова, выступавшая против СВО, уволилась из театра: новости СВО за 9 апреля

— Помоги возлюбленному украинскому народу на его пути к миру и излей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял близких, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям. Взови к сердцу всего международного сообщества, чтобы стало возможно положить конец всем конфликтам, обагряющим мир кровью, начиная с Сирии, которая всё еще ждет мира. Помоги тем, кто пострадал от сильного землетрясения в Турции и Сирии, — сказал Франциск.