Путин заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать на основе плана Китая

Мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Путин 21 марта во время своего выступления по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер приехал в Россию с официальным государственным визитом после того, как в третий раз был переизбран на эту должность.
20 марта лидеры государств провели короткую неофициальную встречу в Кремле, а сегодня, 21 марта, состоялись переговоры, во время которых они обсудили основные вопросы дальнейшего сотрудничества.
Владимир Путин заявил, что переговоры прошли конструктивно и были успешными, Москва и Пекин поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах. Кроме того, Россия готова наращивать поставки Китаю нефти и природного газа. По итогам переговоров президент РФ и председатель КНР подписали два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.