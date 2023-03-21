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Спецоперация на Украине

Путин заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать на основе плана Китая

Президент России провел переговоры с председателем КНР

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Си Цзиньпин приехал в Россию с официальным государственным визитом 20 марта

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Мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Путин 21 марта во время своего выступления по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер приехал в Россию с официальным государственным визитом после того, как в третий раз был переизбран на эту должность.

20 марта лидеры государств провели короткую неофициальную встречу в Кремле, а сегодня, 21 марта, состоялись переговоры, во время которых они обсудили основные вопросы дальнейшего сотрудничества.

Владимир Путин заявил, что переговоры прошли конструктивно и были успешными, Москва и Пекин поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах. Кроме того, Россия готова наращивать поставки Китаю нефти и природного газа. По итогам переговоров президент РФ и председатель КНР подписали два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Владимир ПутинСи ЦзиньпинКитайРоссия - КитайПереговоры
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