Бояться — это нормально. Эксперт о том, чем грозит приостановка договора СНВ-3

— Получается, что сейчас, если сравнивать потенциал России не только с США, но вместе с ними считать и Англию с Францией, тот пресловутый паритет не очень складывается?



— Не очень, вы правильно мыслите. В этом случае на их стороне количество боеголовок будет значительно выше.



— Можно ли сегодняшние заявления Путина рассматривать как призыв пересмотреть это положение вещей и включить потенциалы третьих стран в договор СНВ?



— Да, можно и так это рассматривать. И, конечно, это надо будет учитывать.



— А захотят ли Англия и Франция играть в эти игры? Чем мы их заинтересуем участвовать в обновленном СНВ?



— Вы слишком упрощаете такими вопросами всю сложность геополитической конфигурации.



— Я поэтому и говорю с экспертом, который эту сложность понимает.



— Конечно, им это не надо, если мы будем говорить обывательским языком. Но вот наша задача — выйти на такое соглашение. А не так, как дурили Горбачева и как дурили Ельцина. Новое соглашение должно учитывать и эти нюансы.

