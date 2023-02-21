Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

— Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный арсенал альянса, — отметил Путин.