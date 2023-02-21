Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. При этом глава государства особенно отметил, что Россия из ДСНВ не выходит.
— Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный арсенал альянса, — отметил Путин.
Действующий Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет.
Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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