Путин сказал, какую инфляцию ждать в России

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Он сделал ряд заявлений о текущей ситуации в стране и внешней политике России, а также обозначил ключевые задачи на ближайший год. Путин отметил, что по итогам прошлого года прибыль банковского сектора составила 203 млрд рублей, что тоже является показателем устойчивости финансового сектора.
— По оценкам, уже во II квартале текущего года инфляция России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах ЕС уже 17, 12, 20 процентов, — сказал он.
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