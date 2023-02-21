Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО

Президент России Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Об этом он заявил, оглашая послание Федеральному собранию.
— Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы социально-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии, — отметил Путин.
Параллельно, по словам президента, важнейшей задачей фонда будет организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.
— Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы, — подчеркнул Путин. — Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи — простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии.
Также президент отметил, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник. Эти специалисты должны будут в ходе личного общения решать возникающие вопросы.
— Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации, — обратил внимание Владимир Путин.
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Создание специального фонда, по словам президента, не снимает ответственности с других структур и уровней власти.
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