Новые слухи о мобилизации и конфликт между США и ЧВК «Вагнер»: главные новости вокруг СВО за 21 января

Новые иноагенты

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гордымову*), а также депутата Мосгордумы Дарью Беседину*, основателя Gulagu.net Владимира Осечкина*, блогеров Антона Устимова* и Вадима Харченко*, политика Ибрагима Яганова*, а также проект T9 NSK*.

На этот раз Минюст опубликовал причины, по которым включил в реестр новых иноагентов. В ряде случаев среди причин прямо указана их публичная позиция по поводу спецоперации.